दोन वेळा लग्न करणारे 10 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स; यामधील 4 तर फक्त भारतीय, आठवं नाव वाचून वाटेल आश्चर्य, दोघांची तर झालीयेत 3 लग्नं

Cricketers Who Got Married Multiple Times: क्रिकेट खेळाडूंच्या रेकॉर्ड्ससोबतच चाहते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही उत्सुक असतात. त्यांना त्यांच्या पत्नी आणि मुलांबद्दल जाणून घेण्यातही रस असतो. जगभरातील अनेक खेळाडूंनी एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न केलं आहे. असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी अनेक वेळा लग्न केले आहे. आम्ही तुम्हाला अशा 10 खेळाडूंबद्दल सांगणार आहोत.  

Shivraj Yadav | Oct 19, 2025, 04:32 PM IST
श्रीनाथ

श्रीनाथने 1999 मध्ये ज्योत्स्नाशी लग्न केलं, परंतु 2007 मध्ये ते वेगळे झाले. 2008 मध्ये त्याने माधवी पत्रावळीशी लग्न केलं.  

दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिकने 2007 मध्ये निकिता वंजाराशी लग्न केलं, परंतु 2012 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. 2015 मध्ये त्याने भारतीय स्क्वॅशपटू दीपिका पल्लीकलशी लग्न केलं.  

मोहम्मद अझरुद्दीन

मोहम्मद अझरुद्दीनने भारतीय संघात तुलनेने नवीन असताना 1987 मध्ये नौरीनशी लग्न केलं. 1996 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्याच वर्षी त्याने संगीता बिजलानीशी लग्न केलं. 14 वर्षांनी त्यांचाही घटस्फोट झाला.   

इम्रान खान

इम्रान खानची तीन लग्नं झाली आहेत. त्यांनी 1995 मध्ये जेमिमा गोल्डस्मिथशी लग्न केलं. 2004 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. 2015 मध्ये त्यांनी रेहम खानशी लग्न केलं आणि त्याच वर्षी घटस्फोट झाला. 2018 मध्ये त्यांनी बुशरा बीबीशी लग्न केलं.  

शोएब मलिक

शोएब मलिकने 2002 मध्ये आयेशा सिद्दीकीशी लग्न केलं, ज्यांचा 2010 मध्ये घटस्फोट झाला. त्याच वर्षी त्याने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झाशी लग्न केलं, परंतु 2023 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. 2024 मध्ये त्याने सना जावेदसोबत वैवाहिक जीवनाचा एक नवीन प्रवास सुरू केला.  

वसीम अक्रम

वसीम अक्रमने 1995 मध्ये हुमा मुफ्तीशी लग्न केलं. 2009 मध्ये अवयव निकामी झाल्याने तिचं निधन झालं. यानंतर 2013 मध्ये त्याने शनीरा थॉम्पसनशी लग्न केलं.  

ग्लेन मॅकग्रा

ग्लेन मॅकग्राची पहिली पत्नी जेनचं 2008 मध्ये कर्करोगाने निधन झालं. त्यांचं 1999 मध्ये लग्न झालं होतं. 2010 मध्ये त्याने सारा लिओनार्डीशी लग्न केलं.  

अनिल कुंबळे

हे नाव तुम्हाला आश्चर्यचकित करू शकतं, कारण त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याची फारशी चर्चा होत नाही. अनिल कुंबळेने चेतना रामतीर्थाशी पहिलं लग्न केलं आणि नंतर 199 मध्ये घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याच वर्षी त्याने रचनाशी लग्न केलं.  

ब्रेट ली

ब्रेट ली आणि एलिझाबेथ केम्प यांनी 2006 मध्ये लग्न केलं पण 2008 मध्ये ते वेगळे झाले. ली आणि लाना अँडरसन यांनी 2014 मध्ये लग्न केले.  

जॉन्टी रोड्स

जॉन्टी रोड्सने 1994  मध्ये केट मॅकार्थीशी लग्न केलं आणि 2013 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्यांनी 2014 मध्ये मेलानी वुल्फशी लग्न केले.  

