Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  भारतीय सेनेच्या 2025 मधील 10 मोठ्या कामगिरी

भारतीय सेनेच्या 2025 मधील 10 मोठ्या कामगिरी

Indian Army: 2025 हे वर्ष भारतीय सेनेसाठी विकासाचे ठरले. या वर्षभरात भारतीय सेनेसाठी निर्णायक आणि ऐतिहासिक ठरले.  

Dec 30, 2025, 05:59 PM IST
Indian Army: 2025 हे वर्ष भारतीय सेनेसाठी विकासाचे ठरले. या वर्षभरात भारतीय सेनेसाठी निर्णायक आणि ऐतिहासिक ठरले.

 

भारतीय सेनेच्या 2025 मधील 10 मोठ्या कामगिरी

10 major achievements of the Indian Army in 2025

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ 2025

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ 2025

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सेनेने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. संपूर्ण नियोजन मिलिटरी ऑपरेशन्स ब्रांचमध्ये करण्यात आले, तर CDS आणि तिन्ही सेनाप्रमुखांच्या उपस्थितीत DGMO ऑप्स रूममधून कारवाईवर लक्ष ठेवण्यात आले. या कारवाईत सीमेपार असलेले 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. यामधील 7 तळ भारतीय सेनेने तर 2 तळ भारतीय हवाईदलाने नष्ट केले.कारवाई अचूक, नियंत्रित आणि मर्यादित ठेवत “डिटरन्स” मजबूत करण्यात आला.शिवाय मे महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान पाकिस्तानकडून करण्यात आलेले ड्रोन हल्ले भारतीय सेनेच्या एअर डिफेन्स प्रणालीने निष्फळ ठरवले.  एलओसीवरील कारवाईत दहापेक्षा अधिक लाँच पॅड्स जमिनीवरील शस्त्रांनी उद्ध्वस्त केले तर, घुसखोरीचे मार्ग आणि पुरवठा साखळीही खंडित केली. 10 मे 2025 रोजी युद्धविरामाबाबत परस्पर समजूत साधली गेली.

लाँग-रेंज फायरपॉवर आणि अचूक स्ट्राईक

लाँग-रेंज फायरपॉवर आणि अचूक स्ट्राईक

ब्राह्मोस आर्मीने 1 डिसेंबर 2025 रोजी Southern Command युनिटने कॉम्बॅट मिसाइल लॉन्च करून उच्च वेग आणि अचूकता सिद्ध केली. पिनाका रॉकेट सिस्टमच्या मदतीने 24 जून 2025 रोजी दोन नव्या रेजिमेंट्स ऑपरेशनल स्ट्राईक करण्यात आल्या. तसेच 29 डिसेंबर 2025 Pinaka Long Range Guided Rocket (120 किमी) ची यशस्वी चाचणी पार पडली. शिवाय सध्या 300 किमी वर्गातील प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.   

आर्मी एव्हिएशनमध्ये अपाचे हेलिकॉप्टर्सची भर

आर्मी एव्हिएशनमध्ये अपाचे हेलिकॉप्टर्सची भर

22 जुलै 2025 रोजी पहिले 3 AH-64E Apache हेलिकॉप्टर्स  दाखल झाले. उर्वरित हेलिकॉप्टर्स 3 डिसेंबरमध्ये सेवेकरिता प्राप्त झाले. त्यामुळे आर्मी एव्हिएशनची स्ट्राईक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली.  

नवीन युद्धसंरचना - ‘Bhairav Battalions’ आणि ‘Ashni Platoons’

नवीन युद्धसंरचना - ‘Bhairav Battalions’ आणि ‘Ashni Platoons’

24 ऑक्टोबर 2025 रोजी राजस्थानमध्ये नवीन संरचनेचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. 25 लाईट कमांडो Bhairav बटालियन्स उभारण्याची योजना आखली गेली. Ashni ड्रोन प्लाटून्स  ISR आणि प्रिसिजन स्ट्राईकसाठी वापरण्यात आले. Shaktibaan व Divyastra युनिट्स UAV आणि लोइटरिंग म्युनिशन वापरासाठी सज्ज झाले.   

खरेदी आणि स्वदेशी क्षमता -‘टेक एब्सॉर्प्शन इयर’

खरेदी आणि स्वदेशी क्षमता -‘टेक एब्सॉर्प्शन इयर’

2024-25 हे वर्ष ‘टेक एब्सॉर्प्शन’ वर्ष ठरले. 91% स्वदेशी दारूगोळा तयार करण्यात आला. 3000 हून अधिक RPAs, टेथर्ड ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, लॉजिस्टिक व कमिकाझे ड्रोन ची सेनेत भर पडली. 5 ऑगस्ट 2025 रोजी BPM साठी नाईट ड्रायव्हिंग थर्मल साइट मंजूर झाली. 29 डिसेंबर 2025 रोजी  अनमॅन्ड सिस्टिम्स आणि Counter-UAS वर मोठे निर्णय घेण्यात आले.   

डिजिटल सेना - टेक-एनेबल्ड निर्णयप्रक्रिया

डिजिटल सेना - टेक-एनेबल्ड निर्णयप्रक्रिया

एज डेटा सेंटर्स -टॅक्टिकल लेव्हलवर जलद निर्णयप्रक्रिया झाली. Equipment Helpline,Sainik Yatri Mitra App हे इन-हाऊस सॉफ्टवेअर विकासात यश मिळाले.   

सिद्धांत, धोरण आणि तयार राहण्याची प्रक्रिया मजबूत

सिद्धांत, धोरण आणि तयार राहण्याची प्रक्रिया मजबूत

ऑक्टोबर 2025 रोजी जैसलमेर येथे आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्स झाली ज्यामध्ये ग्रे-झोन वॉरफेअर, जॉइंटनेस रोडमॅप, आत्मनिर्भरता आणि इनोव्हेशन हे विषय महत्त्वाचे ठरले.   

लष्करी संयुक्त सराव

लष्करी संयुक्त सराव

2025 मध्ये भारताने खालील मोठे सराव केले: * SHAKTI - फ्रान्ससोबत * YUDH ABHYAS - अमेरिकेसोबत * MAITREE - थायलंडसोबत * AUSTRAHIND - ऑस्ट्रेलियासोबत * MITRA SHAKTI - श्रीलंकेसोबत * AJEYA WARRIOR - ब्रिटनसोबत * DESERT CYCLONE-II - UAE सोबत  

Chanakya Defence Dialogue 2025 -धोरणात्मक विचारमंथन

Chanakya Defence Dialogue 2025 -धोरणात्मक विचारमंथन

* यंग लीडर्स फोरम - 31 ऑक्टोबर * करटेन रेझर पॉडकास्ट - जनरल उपेंद्र द्विवेदी * मुख्य थीम - Reform to Transform

Inno-Yoddha 2025-26 : नवप्रवर्तनाला चालना

Inno-Yoddha 2025-26 : नवप्रवर्तनाला चालना

89 इनोव्हेशन्स सादर करण्या आले. त्यातील 32 पुढील विकासासाठी निवडले गेले. यामुळे बॉटम-अप इनोव्हेशन संस्कृती मजबूत झाली.  या सर्व दृष्टिकोनातून 2025 हे वर्ष भारतीय सेनेसाठी निर्णायक आणि ऐतिहासिक ठरले.

