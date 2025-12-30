भारतीय सेनेच्या 2025 मधील 10 मोठ्या कामगिरी
Indian Army: 2025 हे वर्ष भारतीय सेनेसाठी विकासाचे ठरले. या वर्षभरात भारतीय सेनेसाठी निर्णायक आणि ऐतिहासिक ठरले.
ऑपरेशन ‘सिंदूर’ 2025
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सेनेने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. संपूर्ण नियोजन मिलिटरी ऑपरेशन्स ब्रांचमध्ये करण्यात आले, तर CDS आणि तिन्ही सेनाप्रमुखांच्या उपस्थितीत DGMO ऑप्स रूममधून कारवाईवर लक्ष ठेवण्यात आले. या कारवाईत सीमेपार असलेले 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. यामधील 7 तळ भारतीय सेनेने तर 2 तळ भारतीय हवाईदलाने नष्ट केले.कारवाई अचूक, नियंत्रित आणि मर्यादित ठेवत “डिटरन्स” मजबूत करण्यात आला.शिवाय मे महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान पाकिस्तानकडून करण्यात आलेले ड्रोन हल्ले भारतीय सेनेच्या एअर डिफेन्स प्रणालीने निष्फळ ठरवले. एलओसीवरील कारवाईत दहापेक्षा अधिक लाँच पॅड्स जमिनीवरील शस्त्रांनी उद्ध्वस्त केले तर, घुसखोरीचे मार्ग आणि पुरवठा साखळीही खंडित केली. 10 मे 2025 रोजी युद्धविरामाबाबत परस्पर समजूत साधली गेली.
लाँग-रेंज फायरपॉवर आणि अचूक स्ट्राईक
ब्राह्मोस आर्मीने 1 डिसेंबर 2025 रोजी Southern Command युनिटने कॉम्बॅट मिसाइल लॉन्च करून उच्च वेग आणि अचूकता सिद्ध केली. पिनाका रॉकेट सिस्टमच्या मदतीने 24 जून 2025 रोजी दोन नव्या रेजिमेंट्स ऑपरेशनल स्ट्राईक करण्यात आल्या. तसेच 29 डिसेंबर 2025 Pinaka Long Range Guided Rocket (120 किमी) ची यशस्वी चाचणी पार पडली. शिवाय सध्या 300 किमी वर्गातील प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.
आर्मी एव्हिएशनमध्ये अपाचे हेलिकॉप्टर्सची भर
नवीन युद्धसंरचना - ‘Bhairav Battalions’ आणि ‘Ashni Platoons’
खरेदी आणि स्वदेशी क्षमता -‘टेक एब्सॉर्प्शन इयर’
2024-25 हे वर्ष ‘टेक एब्सॉर्प्शन’ वर्ष ठरले. 91% स्वदेशी दारूगोळा तयार करण्यात आला. 3000 हून अधिक RPAs, टेथर्ड ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, लॉजिस्टिक व कमिकाझे ड्रोन ची सेनेत भर पडली. 5 ऑगस्ट 2025 रोजी BPM साठी नाईट ड्रायव्हिंग थर्मल साइट मंजूर झाली. 29 डिसेंबर 2025 रोजी अनमॅन्ड सिस्टिम्स आणि Counter-UAS वर मोठे निर्णय घेण्यात आले.
डिजिटल सेना - टेक-एनेबल्ड निर्णयप्रक्रिया
सिद्धांत, धोरण आणि तयार राहण्याची प्रक्रिया मजबूत
लष्करी संयुक्त सराव
