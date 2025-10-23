हॉटेल रुममध्ये 'या' 10 ठिकाणी लपवलेले असतात छुपे कॅमेरे; चेक-इन केल्यानंतर शोध घ्या अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप
Hidden cameras in hotel rooms: हॉटेल रुममध्ये गेल्यानंतर प्रत्येकाला छुप्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आपले खासगी क्षण रेकॉर्ड होण्याची भीती असते. तुम्हालाही जर अशी भीती वाटत असेल तर रुममध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी या 10 ठिकाणी शोध घ्या.
Shivraj Yadav | Oct 23, 2025, 06:16 PM IST
स्मोक डिटेक्टर
अलार्म घड्याळ
इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स
यूएसबी चार्जर आणि पॉवर अॅडॉप्टर्स
टेबल लॅम्प
आरसा
फोटो फ्रेम, पेंटिग किंवा डेकोरेट केलेली भिंत
कपड्यांचे हुक
स्टफ खेळणी किंवा सजावटीच्या उशा
एअर व्हेंट्स आणि फिल्टर्स एअर कंडिशनिंग
