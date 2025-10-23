English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हॉटेल रुममध्ये 'या' 10 ठिकाणी लपवलेले असतात छुपे कॅमेरे; चेक-इन केल्यानंतर शोध घ्या अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप

Hidden cameras in hotel rooms: हॉटेल रुममध्ये गेल्यानंतर प्रत्येकाला छुप्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आपले खासगी क्षण रेकॉर्ड होण्याची भीती असते. तुम्हालाही जर अशी भीती वाटत असेल तर रुममध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी या 10 ठिकाणी शोध घ्या.   

Shivraj Yadav | Oct 23, 2025, 06:16 PM IST
twitter
1/12

Hidden cameras in hotel rooms: हॉटेल रुममध्ये गेल्यानंतर प्रत्येकाला छुप्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आपले खासगी क्षण रेकॉर्ड होण्याची भीती असते. तुम्हालाही जर अशी भीती वाटत असेल तर रुममध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी या 10 ठिकाणी शोध घ्या.   

twitter
2/12

स्मोक डिटेक्टर

स्मोक डिटेक्टर हे कॅमेरे लपवण्यासाठी सर्वात सामान्य ठिकाणांपैकी एक आहेत. छतावर किंवा उंच भिंतींवर असणाऱ्या स्मोक डिकेक्टरच्या आधारे अख्खी रुम दिसते. त्यांच्या डिझाइनमध्ये आधीच लहान छिद्रं आणि सेन्सर असल्याने, एखाद्याचं लक्ष न वेधता तिथे कॅमेरा लपवता येतो.   

twitter
3/12

अलार्म घड्याळ

बेडच्या बाजूला असणाऱ्या अलार्म घड्याळातही कॅमेरा लपवला असण्याची शक्यता असते. डिजिटल डिस्प्लेच्या मागे किंवा स्पीकर ग्रिलमध्ये कॅमेरा लपवता येतो. जर अलार्म घड्याळ विचित्र स्थितीत दिसत असेल, तर ते बारकाईने तपासा.  

twitter
4/12

इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स

इलेक्ट्रिकल आउटलेट्समध्येही लहान पिनहोल कॅमेऱ्यांसाठी गुप्त ठिकाणं असतात. हे कॅमेरे लपवण्यासाठी चांगली जागा असतात, तसंच वीजेचाही सतत पुरवठा होतो. जर एखादं उपकरण नव्याने लावलेलं किंवा चुकीच्या पद्धतीने दिसत असेल तर त्यात कॅमेरा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.   

twitter
5/12

यूएसबी चार्जर आणि पॉवर अ‍ॅडॉप्टर्स

यूएसबी अ‍ॅडॉप्टर्स किंवा चार्जिंग प्लग रेकॉर्डिंग डिव्हाइस म्हणून काम करू शकतात. लोक अनेकदा कोणताही संशय न घेता हॉटेल रुममध्ये याचा वापर करतात. त्यामुळे रुममध्ये नेहमीच स्वतःचा चार्जर वापरा.  

twitter
6/12

टेबल लॅम्प

टेबल लॅम्प किंवा वीजेच्या उपकरणांमध्येही कॅमेरा लपवलेला असू शकतो. बेड किंवा डेस्कजवळ असल्याने, ते सोयीस्करपणे संपूर्ण रुम दाखवतात.   

twitter
7/12

आरसा

कॅमेरे लपवण्याची दुसरी एक सामान्य पद्धत म्हणजे टू-वे मिरर.  तुम्ही तुमच्या बोटाचे टोक त्यावर ठेवून आरशाची चाचणी घेऊ शकता. जर तुमचे प्रतिबिंब तुमच्या बोटाला थेट स्पर्श करत असेल आणि त्यात कोणतेही अंतर नसेल, तर ते टू-वे मिरर असू शकते. अशा परिस्थितीत, ताबडतोब तक्रार करा.  

twitter
8/12

फोटो फ्रेम, पेंटिग किंवा डेकोरेट केलेली भिंत

फोटो फ्रेम, पेंटिग किंवा डेकोरेट केलेली भिंत यांमध्येही कॅमेरा लपवलेला असू कतो. येथे लपवलले कॅमेरे सहसा बेड, बाथरूमचा दरवाजा किंवा चेंजिंग झोन सारख्या ठिकाणांना लक्ष्य करतात.  

twitter
9/12

कपड्यांचे हुक

भिंतीवर लावलेले लहान हुक, विशेषतः शॉवर किंवा चेंजिंग एरियाजवळ लावलेले, त्यातही अनेकदा कॅमेरे आढळून आले आहेत.   

twitter
10/12

स्टफ खेळणी किंवा सजावटीच्या उशा

खेळणी किंवा सजावटीच्या उशा यातही कॅमेरे लपवले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फर्निचरमध्ये किंवा बेड किंवा सोफ्यावर ठेवलेल्या आलिशान खेळण्यांमध्ये कॅमेरा असू शकतो. 

twitter
11/12

एअर व्हेंट्स आणि फिल्टर्स एअर कंडिशनिंग

एअर व्हेंट्स आणि फिल्टर्स एअर कंडिशनिंग किंवा हीटिंग व्हेंट्सच्या ग्रिल्समध्ये कॅमेरा लपवण्यासाठी जागा असते. हे व्हेंट्स बहुतेकदा खोलीच्या मुख्य भागाच्या दिशेने असतात. ज्यामुळे वाइड-अँगल व्ह्यू मिळतो. फ्लॅशलाइटने शोध घेतला असता ते दिसू शकतात.   

twitter
12/12

सुरक्षित कसे राहायचे

प्रवाशांनी चेक इन केल्यानंतर रुमची पूर्ण तपासणी केली पाहिजे. लाईट बंद करा आणि फ्लॅशलाईड किंवा मोबाईलच्या सहाय्याने लपवलेल्या कॅमेऱ्याचं रिफ्लेक्शन तपासा. ​​तुम्ही अपरिचित कनेक्टेड डिव्हाइसेससाठी हॉटेलचे वाय-फाय नेटवर्क देखील तपासू शकता. जर तुम्हाला काही संशयास्पद आढळले तर त्यात छेडछाड करणे टाळा. याबद्दल हॉटेल व्यवस्थापन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवा.  

twitter
पुढील
अल्बम

लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो

पुढील अल्बम

लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो

लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो

लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो 8
कुणीतरी येणार येणार गं! राम चरण आणि उपासना दुसऱ्यांदा होणार आई बाबा, Video शेअर करून दिली आनंदाची बातमी

कुणीतरी येणार येणार गं! राम चरण आणि उपासना दुसऱ्यांदा होणार आई बाबा, Video शेअर करून दिली आनंदाची बातमी

कुणीतरी येणार येणार गं! राम चरण आणि उपासना दुसऱ्यांदा होणार आई बाबा, Video शेअर करून दिली आनंदाची बातमी 8
असरानी यांच्या मुलांचं सत्य काय आहे? पत्नीने गुपचूप का केले अंत्यसंस्कार?

असरानी यांच्या मुलांचं सत्य काय आहे? पत्नीने गुपचूप का केले अंत्यसंस्कार?

असरानी यांच्या मुलांचं सत्य काय आहे? पत्नीने गुपचूप का केले अंत्यसंस्कार? 8
Thackeray Bhaubeej : यंदा पवार नव्हे, ठाकरेंच्या भाऊबीजेचीच चर्चा; &#039;इतक्या&#039; वर्षांनी बहिणीच्या घरी एकत्र...

Thackeray Bhaubeej : यंदा पवार नव्हे, ठाकरेंच्या भाऊबीजेचीच चर्चा; 'इतक्या' वर्षांनी बहिणीच्या घरी एकत्र...

Thackeray Bhaubeej : यंदा पवार नव्हे, ठाकरेंच्या भाऊबीजेचीच चर्चा; 'इतक्या' वर्षांनी बहिणीच्या घरी एकत्र... 10