Ajit Pawar महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या 9 योजना ज्या अजित पवारांनी सुरु केलेल्या; एकदा यादी वाचाच
10 schemes launched by Ajit Pawar : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या काळात राबवलेल्या 10 महत्त्वाच्या योजनांची यादी. या योजना समाज, शेतकरी, विद्यार्थ्यांसह सर्व स्तरासाठी हितकारक ठरल्या आहेत.
माझी लाडकी बहिण योजना (2024)
कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्य (2024)
पुणे व पिंपरी-चिंचवड मेट्रो प्रकल्प
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
'सारथी' संस्थेची स्थापना (2018-2020)
बरामती मॉडेल - शहराच्या आधुनिकीकरणाचा उपक्रम
कृषी संजीवनी योजना
कोंकण किनारा विकास प्रकल्प (2025)
