Marathi News
  • Ajit Pawar महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या 9 योजना ज्या अजित पवारांनी सुरु केलेल्या; एकदा यादी वाचाच

Ajit Pawar महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या 9 योजना ज्या अजित पवारांनी सुरु केलेल्या; एकदा यादी वाचाच

10 schemes launched by Ajit Pawar : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या काळात राबवलेल्या 10 महत्त्वाच्या योजनांची यादी. या योजना समाज, शेतकरी, विद्यार्थ्यांसह सर्व स्तरासाठी हितकारक ठरल्या आहेत.  

Jan 28, 2026, 10:56 AM IST
twitter
1/9

माझी लाडकी बहिण योजना (2024)

ही योजना मुलींच्या सुरक्षितता, शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी राबवण्यात आली.  

twitter
2/9

कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्य (2024)

सर्व सरकारी दस्तऐवजांवर आईचे नाव समाविष्ट करण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली.  

twitter
3/9

पुणे व पिंपरी-चिंचवड मेट्रो प्रकल्प

शहरी वाहतूक सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांसाठी आधुनिक मेट्रो सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.  

twitter
4/9

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

शेतकऱ्यांचे बोजे कमी करण्यासाठी त्यांचे कर्ज माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना राबवली गेली.  

twitter
5/9

'सारथी' संस्थेची स्थापना (2018-2020)

कृषी विकास आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी "सारथी" ही संस्था स्थापन करण्यात आली.  

twitter
6/9

बरामती मॉडेल - शहराच्या आधुनिकीकरणाचा उपक्रम

बरामती शहराचे आधुनिक रूप देण्यासाठी या योजनेंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्मार्ट सिटी सुविधा दिल्या गेल्या.  

twitter
7/9

कृषी संजीवनी योजना

शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला, आधुनिक तंत्रज्ञान व आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबवली गेली.  

twitter
8/9

कोंकण किनारा विकास प्रकल्प (2025)

कोंकण किनाऱ्याच्या पर्यटन व ग्रामीण विकासासाठी या प्रकल्पावर काम सुरू करण्यात आले.  

twitter
9/9

जिल्हा परिषदांना थेट निधी वितरण

संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांना थेट आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली.

twitter
