जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांबाबत 'या' 10 गोष्टी तुम्हाला माहितीयेत का?

10 Unknown Things About Nana Patekar : जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच वयाच्या 75 व्या वर्षी निधन झालं. गोव्यात हृदयविकाराच्या झटक्याने राहत्या घरी त्यांचं निधन झालं असून त्यांच्या अकाली निधनाने देशभरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नाना पाटेकर हे मराठी सह हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुद्धा प्रसिद्ध अभिनेते होते. त्यांना आपल्या अभिनयासाठी अनेक पुरस्कार देखील मिळाले.
जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर हे 'नाना' या नावाने प्रसिद्ध असले तरी हे त्यांना कुटुंबीय आणि मित्रांनी दिलेले टोपणनाव होते. नाना पाटेकर यांचं खरं नाव हे 'विश्वनाथ पाटेकर' आहे. नाना हे जरी टोपणनाव असले तरी ते कालांतराने सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांचे अधिकृत नाव बनले.
अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावं लागलं. विशेषतः त्यांच्या वडिलांचा कापडाचा व्यवसाय बंद पडल्यानंतर नाना पाटेकर हे अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी चित्रपटांचे पोस्टर्स व रस्त्यांवरील झेब्रा क्रॉसिंग्ज रंगवून पैसे कमवायचे.
अभिनेते नाना पाटेकर यांनी 'प्रहार' या चित्रपटासाठी तीन वर्षांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केला होता. यावेळी त्यांना 'कॅप्टन'चा मानद दर्जा मिळाला यावेळी त्यांनी कारगिल युद्धादरम्यान सेवा सुद्धा बजावली.
प्रचंड प्रसिद्धी आणि पैसा असून देखील नाना पाटेकर हे साधे जीवन जगण्यासाठी ओळखले जायचे. विशेष म्हणजे ते मुंबईच्या उपनगरात एका सध्या 1 BHK फ्लॅटमध्ये राहायचे. नाना पाटेकरांच्या राहणीमान सुद्धा अतिशय साधे होते.
अभिनेते नाना पाटेकर यांना स्वयंपाकाची आवड होती. त्यांना स्वतः विविध प्रकारच्या पाककृती बनवायला आवडायच्या. नाना पाटेकर हे त्यांच्या घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी आणि मित्रांसाठी खास जेवणाचा बेत करायचे.
नाना पाटेकर हे अभिनेत्यासह एक शेतकरी सुद्धा आहे. त्यांनी शेतीची नाळ कधीच तोडली नाही. नाना पाटेकरांनी पुण्याजवळ शेतजमीन आहे जिथे ते गहू आणि तांदूळ पिकवायचे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ते या शेतीतून मिळणारे सर्व उत्पन्न आणि अभिनयातून मिळणाऱ्या कमाईचा मोठा वाटा दान करायचे.
अभिनेते नाना पाटेकर हे 'नाम फाऊंडेशन'चे सह-संस्थापक होते. त्यांची ही संस्था महाराष्ट्रातील संकटात सापडलेल्या आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, आधार आणि शाश्वत उपाययोजना उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करायची. अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी 'नाम फाऊंडेशन'ची स्थापना केली होती.
नाना पाटेकर हे जरी प्रसिद्ध अभिनेते असले तरी त्यांचा मुलगा मल्हार पाटेकर हा झगमगाटापासून दूर आहे. नानांनी आपल्या मुलाला चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करून देण्यासाठी आपली स्टार पॉवर वापरण्यास नकार दिला होता.
नाना पाटेकरांचं जन्म 1 जानेवारी 1951 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध सर जे. जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मधून पदवी पूर्ण केली.
अभिनेते नाना पाटेकर यांना 2013 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान करण्यात आले. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: नाना पाटेकरांना 3 वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. 'परिंदा' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता), 'क्रांतिवीर' (सर्वोत्कृष्ट अभिनेता) आणि 'अग्निसाक्षी' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता) मधील कामांसाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते.