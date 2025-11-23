English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
10 वर्षांची डेटिंग, 20 वर्षांचं नातं… अमृता खानविलकर–हिमांशूची सुंदर Love Story!

Amruta-Himanshu's love story : मराठी-हिंदी इंडस्ट्रीची लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर. 23 नोव्हेंबरच्या वाढदिवशी तिची प्रेरणादायी लव्ह स्टोरी पुन्हा एकदा चर्चेत.  

Nov 23, 2025, 01:19 PM IST
twitter
1/9

20 वर्षांपासून अमृता–हिमांशूची जोडी एकत्र आणि मजबूत आहे.

twitter
2/9

2004 मधील रिअॅलिटी शोमध्ये त्यांची पहिली भेट झाली.

twitter
3/9

दोघांनी सुरुवातीपासूनच एकमेकांची स्वप्नं पूर्ण करण्यास साथ दिली.  

twitter
4/9

चढउतारातही कधीच एकमेकांचा हात सोडला नाही.

twitter
5/9

अमृता उत्साही, तर हिमांशू शांत पण नात्यात उत्तम संतुलन आहे.

twitter
6/9

दोघेही वैयक्तिक आणि प्रोफेशनल आयुष्य वेगळे ठेवतात.

twitter
7/9

अमृताने कधीच हिमांशूसमोर अभिनय केला नाही; म्हणूनच त्यांनी एकत्र काम टाळलं.  

twitter
8/9

त्यांचे नातं आदर, स्वीकार आणि समजूतदारपणावर उभं आहे.

twitter
9/9

10 वर्ष डेटिंग केल्यानंतर त्यांनी लग्न करून नातं अधिक मजबूत केलं.

twitter
