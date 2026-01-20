English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • या देशात भारताचे 100 रुपये डायेक्टर 12 लाख होतात; देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल, दोनदा तिनदा वाचाल तरी विश्वास बसणार नाही

'या' देशात भारताचे 100 रुपये डायेक्टर 12 लाख होतात; देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल, दोनदा तिनदा वाचाल तरी विश्वास बसणार नाही

खिशात 100 रुपयांची नोट असेल तर भारतीय या देशात लखपती होतात. 100 रुपयांचे मूल्य 12 लाख होते. 

Jan 20, 2026, 10:40 PM IST
twitter

Iran Currency Riyal In Indian Rupees :  डॉलर जगातील सर्वात मजबूत चलन मानले जाते. भारतात डॉलरचे मूल्य 91 रुपयांवर पोहचले आहे. असे असले तरी जगात अनेक देश आहेत जिथे भारतीय चलनाचे वर्चस्व आहे. यापैकी एका देशात भारताच्या 100 रुपयांचे मूल्य डायेक्टर 12 लाख रुपये इतके होते. हा देश जगातील सर्वात लोकप्रिय टूरीस्ट डेस्टीशन आहे. फक्त भारतीयच नाही जगभरातून अनेक पर्यटक येथे फिरण्यासाठी येतात.

 

1/8

जगात जवळपास 195 देश असे आहेत की जिथे या देशांची स्वतःची चलने आहेत, जी दैनंदिन व्यवहारांसाठी आणि वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी वापरली जातात.

twitter
2/8

जगात जवळपास 195 देश असे आहेत की जिथे या देशांची स्वतःची चलने आहेत, जी दैनंदिन व्यवहारांसाठी आणि वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी वापरली जातात.

twitter
3/8

काही देशांमध्ये खूप मजबूत चलने आहेत, तर काहींमध्ये कमकुवत आहेत. मजबूत चलने असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, तर काही देशांमध्ये खूप जास्त विनिमय दर आहेत.

twitter
4/8

असा एक देश आहे जिथे फक्त 100 रुपये म्हणजे 12 लाख रुपये होतात. या देशात फक्त 100 रुपये घेऊन गेल्यास कोणीही करोडपती होऊ शकतो. या देशाचे नाव आहे इराण.   

twitter
5/8

भारताच्या स्थिर अर्थव्यवस्थेच्या  तुलनेत 2018 पासून इराणचे चलन 80 टक्के पेक्षा जास्त घसरले आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणचा परकीय चलन साठा मर्यादित आहे, ज्यामुळे रियाल कमकुवत झाला आहे.

twitter
6/8

भारताचे 100 रुपये इराणमध्ये 12 लाख रियालमध्ये रूपांतरित होतात. हा दर इराणच्या आर्थिक संकटामुळे, आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे आणि तेल निर्यातीवरील अवलंबित्वामुळे प्रभावित आहे. अधिकृत दरापेक्षा, काळ्या बाजारात तो आणखी जास्त असू शकतो, परंतु विमानतळ किंवा बँक विनिमय दर हे पर्यटकांसाठी सर्वात सुरक्षित पर्याय आहेत.

twitter
7/8

इराणचे चलन रियाल-ए-इराण (Rial-e-Iran) म्हणून ओळखले जाते. जुन्या देशांपैकी एक असलेल्या इराणमधील रियालचे मूल्य एकेकाळी खूप मजबूत होते. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याचे मूल्य लक्षणीयरीत्या घसरले आहे.  

twitter
8/8

 इराणमध्ये भारतीयांसाठी मोफत व्हिसा आहे. इराण हे कला आणि ऐतिहासिक वारसा प्रेमींसाठी स्वर्ग आहे. येथील मशिदी, राजवाडे आणि बाजारपेठा इतिहास आणि संस्कृतीचे सक्षीदार आहेत .  

twitter
पुढील
अल्बम

दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी

पुढील अल्बम

दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी

दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी

दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी 8
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा, पहिल्याच दिवशी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा, पहिल्याच दिवशी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा, पहिल्याच दिवशी तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती 9
महिलांसोबत सरकारी ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे, अभिनेत्री मुलगी सोने तस्कर अन्...; DGP रामचंद्र राव आहे तरी कोण?

महिलांसोबत सरकारी ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे, अभिनेत्री मुलगी सोने तस्कर अन्...; DGP रामचंद्र राव आहे तरी कोण?

महिलांसोबत सरकारी ऑफिसमध्ये अश्लील चाळे, अभिनेत्री मुलगी सोने तस्कर अन्...; DGP रामचंद्र राव आहे तरी कोण? 10
नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं?

नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं?

नव्या Skoda Kushaq Facelift चा फर्स्ट लूक आला समोर! डिझाइनपासून ते फिचर्सपर्यंत, जाणून घ्या काय आहे नवं? 7