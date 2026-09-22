/30व्या वर्षी फक्त ₹10,000ची SIP; 50व्या वर्षी तुमच्या हातात किती कोटी? कॅल्क्युलेशन पाहून व्हाल थक्क!

SIPची रक्कम पाहता महिन्याला ₹10,000 म्हणजे वर्षभरात ₹1.20 लाखांची गुंतवणूक होते.
तरुण वयात गुंतवणूक सुरू केल्यास पैशाला वाढण्यासाठी जास्त कालावधी मिळतो. समजा, एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 30व्या वर्षी दर महिन्याला ₹10,000 ची SIP सुरू केली आणि ती 50 वर्षांपर्यंत म्हणजेच 20 वर्षे सुरू ठेवली. अशा परिस्थितीत नियमित गुंतवणुकीसोबत कंपाउंडिंगचा फायदा मिळू शकतो.
दीर्घ कालावधी हा SIPच्या गणितातील महत्त्वाचा घटक मानला जातो. उपलब्ध उदाहरणांमध्ये 20 वर्षांसाठी ₹10,000 मासिक SIP आणि 12% वार्षिक अपेक्षित परतावा गृहीत धरल्यास सुमारे ₹99 लाखांचा फंड दिसतो.
SIPची रक्कम पाहता महिन्याला ₹10,000 म्हणजे वर्षभरात ₹1.20 लाखांची गुंतवणूक. 20 वर्षे ही SIP कोणतीही वाढ न करता सुरू ठेवली, तर गुंतवणूकदाराकडून एकूण ₹24 लाख जमा होतील. म्हणजेच अंतिम फंडामध्ये गुंतवलेल्या मूळ रकमेबरोबरच बाजारातून मिळणाऱ्या परताव्याचा मोठा हिस्सा असू शकतो.
12% वार्षिक परताव्याचा अंदाज धरून ₹10,000 मासिक SIPची 20 वर्षांची गणना केली असता अंतिम रक्कम सुमारे ₹99 लाख येते. यात तुमची मूळ गुंतवणूक ₹24 लाख असून उर्वरित रक्कम ही अंदाजित वाढीमधून येते. मात्र 12% हा केवळ गणनेसाठी घेतलेला दर आहे. प्रत्यक्ष म्युच्युअल फंड परतावा बाजाराच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकतो.
12% वार्षिक परताव्याचा अंदाज धरून ₹10,000 मासिक SIPची 20 वर्षांची गणना केली असता अंतिम रक्कम सुमारे ₹99 लाख येते. यात तुमची मूळ गुंतवणूक ₹24 लाख असून उर्वरित रक्कम ही अंदाजित वाढीमधून येते. मात्र 12% हा केवळ गणनेसाठी घेतलेला दर आहे. प्रत्यक्ष म्युच्युअल फंड परतावा बाजाराच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकतो.
SIPमध्ये मिळणारा परतावा पुन्हा गुंतवला गेला तर त्यावरही पुढील काळात परतावा मिळू शकतो. यालाच चक्रवाढीचा परिणाम किंवा कम्पाऊंडींग म्हणतात. त्यामुळे गुंतवणुकीचा कालावधी वाढला की कंपाउंडिंगला अधिक वेळ मिळतो. यामुळे सुरुवातीला छोटी वाटणारी नियमित गुंतवणूक दीर्घकाळात मोठ्या कॉर्पसमध्ये रूपांतरित होऊ शकते.
SIP सुरू करण्याचे वय अंतिम कॉर्पसवर मोठा परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, ₹10,000 मासिक SIPवर 12% परतावा गृहीत धरल्यास 30 व्या वर्षी सुरुवात केल्यास 60 व्या वर्षापर्यंत सुमारे ₹3.5 कोटींचा फंड होण्याचे उदाहरण उपलब्ध आहे. त्याच गणनेत 35 व्या वर्षी सुरुवात केल्यास हा आकडा सुमारे ₹1.9 कोटी आणि 40 व्या वर्षी सुरुवात केल्यास सुमारे ₹99 लाखांपर्यंत येतो.
उत्पन्न वाढत असल्यास एसआयपीची रक्कमही टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा पर्याय असतो. याला स्टेप अप एसआयपी म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला ₹10,000ची एसआयपी ठेवून दरवर्षी त्यात 10% वाढ केली, तर कालांतराने गुंतवणुकीची रक्कम मोठी होते. त्यामुळे स्थिर ₹10,000 एसआयपीच्या तुलनेत अंतिम कॉर्पसही अधिक असू शकतो. मात्र त्यासाठी दरवर्षी वाढलेली गुंतवणूक करण्याची आर्थिक क्षमता असणे आवश्यक आहे.
इथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे SIPमध्ये 12% परतावा हमखास मिळेल, असे नाही. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजाराशी संबंधित असल्याने परतावा कमी-जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे ₹99 लाख हा केवळ अंदाजित कॅल्क्युलेशनचा आकडा आहे. प्रत्यक्षात अंतिम रक्कम बाजारातील कामगिरी, फंडाचा प्रकार, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि SIPमध्ये सातत्य यावर अवलंबून असेल.
वयाच्या 30व्या वर्षी ₹10,000 मासिक SIP सुरू करून ती 20 वर्षे सुरू ठेवली तर एकूण ₹24 लाख गुंतवले जातील. 12% वार्षिक अपेक्षित परतावा गृहीत धरल्यास हा पैसा सुमारे ₹99 लाखांपर्यंत वाढू शकतो. त्यामुळे या उदाहरणातून लवकर सुरुवात, सातत्य आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यांचे महत्त्व दिसून येते. मात्र प्रत्यक्ष गुंतवणुकीपूर्वी संबंधित म्युच्युअल फंडाची जोखीम, खर्च आणि आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.