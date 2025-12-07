डायरेक्ट अमेरिकेला टक्कर देतोय आपला महाराष्ट्र; मुंबईच्या दादर जवळच्या एरियात भारतातील सर्वात महागडी घरं; sqft 1,00,000 दर
मुंबईच्या दादर जवळच्या ‘या’ एरियात अमेरिकापेक्षा महाग घरं आहेत.
Vanita Kamble | Dec 07, 2025, 05:02 PM IST
Worli Mumbai Real Estate: दक्षिण मुंबई हा भारतातील सर्वात महागडा एरिया आहे. मात्र, या एरिया रेकॉर्ड मोडला आहे. मुंबईतील वरळी हा परिसर आता श्रीमंतांचा नवा बालेकिल्ला बनला आहे. वरळी परिसर केवळ श्रीमंतांचा आवडताच नाही तर अमेरिकेतील न्यू यॉर्क आणि मॅनहॅटनलाही टक्कर देतो. भारतातील सरव्ता महागडी घरं याच एरियात विकली जात आहेत.
1/8
2/8
3/8
6/8
7/8