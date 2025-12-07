English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

डायरेक्ट अमेरिकेला टक्कर देतोय आपला महाराष्ट्र; मुंबईच्या दादर जवळच्या एरियात भारतातील सर्वात महागडी घरं; sqft 1,00,000 दर

मुंबईच्या दादर जवळच्या ‘या’ एरियात अमेरिकापेक्षा महाग घरं आहेत. 

Vanita Kamble | Dec 07, 2025, 05:02 PM IST
twitter

Worli Mumbai Real Estate:  दक्षिण मुंबई हा भारतातील सर्वात महागडा एरिया आहे. मात्र, या एरिया रेकॉर्ड मोडला आहे.   मुंबईतील वरळी हा परिसर आता श्रीमंतांचा नवा बालेकिल्ला बनला आहे. वरळी परिसर केवळ श्रीमंतांचा आवडताच नाही तर अमेरिकेतील न्यू यॉर्क आणि मॅनहॅटनलाही टक्कर देतो. भारतातील सरव्ता महागडी घरं याच एरियात विकली जात आहेत. 

 

1/8

आपला महाराष्ट्र डायरेक्ट अमेरिकेला टक्कर देतोय.  मुंबईच्या दादर जवळच्या एरियात भारतातील सर्वात महागडी घरं विक्रीसाठी आहेत. येथे घरांचे दर प्रती sqft 1,00,000 इतके आहेत.  

twitter
2/8

दक्षिण मध्य मुंबईतील सरासरी किंमत प्रति चौरस फूट 63,100 रुपये आहे. वरळीतील मालमत्तेच्या किमती दक्षिण मध्य मुंबईच्या तुलनेत खूप वेगाने वाढल्या आहेत.

twitter
3/8

किमतीच्या ट्रेंडनुसार, 2018 मध्ये वरळीमध्ये सरासरी मूळ विक्री किंमत प्रति चौरस फूट अंदाजे 55,441  होती. 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत ही किंमत प्रति चौरस फूट 79,350 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

twitter
4/8

वरळी परिसराने  दक्षिण मध्य मुंबईलाही मागे टाकले आहे.   

twitter
5/8

वरळी परिसात विक्री झालेल्या घरांची एकूण किंमत 550 कोटी आहे.

twitter
6/8

अ‍ॅनारॉकच्या अहवालानुसार, वरळीमध्ये गेल्या दोन वर्षांत 40 कोटींपेक्षा जास्त किमतीची 30 हून अधिक अल्ट्रा-लक्झरी घरे विकली गेली आहेत.

twitter
7/8

अहवालात असे म्हटले आहे की वरळीमधील घरांच्या किमतींची अमेरिकेतील न्यू यॉर्क शहरातील लोअर मॅनहॅटनमधील किमतींशी तुलना केली जात आहे. देशात 40 कोटींपेक्षा जास्त किमतीत विकल्या जाणाऱ्या सर्व लक्झरी अपार्टमेंटपैकी 40 टक्के एकट्या वरळीमध्ये आहेत.

twitter
8/8

अ‍ॅनारॉक आणि 360 वन, द पिनॅकल ऑफ लक्झरी वरळी यांच्या ताज्या अहवालानुसार, वरळीतील लक्झरी आणि प्रीमियम टॉवर अपार्टमेंटच्या किमती 65,000 रुपयांवरून 1,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त प्रति चौरस फूट झाल्या आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

डॉक्टर पांढरा कोट का घालतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं कारण!

पुढील अल्बम

डॉक्टर पांढरा कोट का घालतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं कारण!

डॉक्टर पांढरा कोट का घालतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं कारण!

डॉक्टर पांढरा कोट का घालतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नसतं कारण! 11
लग्नाच्या दीड वर्षानंतर ही अभिनेत्री झाली आई, दिला मुलीला जन्म, शेअर केला फोटो

लग्नाच्या दीड वर्षानंतर ही अभिनेत्री झाली आई, दिला मुलीला जन्म, शेअर केला फोटो

लग्नाच्या दीड वर्षानंतर ही अभिनेत्री झाली आई, दिला मुलीला जन्म, शेअर केला फोटो 8
थंडीच्या दिवसांमध्ये अनन्या पांडेचा बिकिनी लूक, समांथाने केली अशी कमेंट, होतेय जोरदार चर्चा

थंडीच्या दिवसांमध्ये अनन्या पांडेचा बिकिनी लूक, समांथाने केली अशी कमेंट, होतेय जोरदार चर्चा

थंडीच्या दिवसांमध्ये अनन्या पांडेचा बिकिनी लूक, समांथाने केली अशी कमेंट, होतेय जोरदार चर्चा 8
स्मृती मंधाना–पलाश मुच्छलची 6 वर्षांची गोड प्रेमकहाणी! गाणं गाऊन केलेलं प्रपोजल, हातावरील खास टॅटू आणि पण अर्ध्यावरच...

स्मृती मंधाना–पलाश मुच्छलची 6 वर्षांची गोड प्रेमकहाणी! गाणं गाऊन केलेलं प्रपोजल, हातावरील खास टॅटू आणि पण अर्ध्यावरच...

स्मृती मंधाना–पलाश मुच्छलची 6 वर्षांची गोड प्रेमकहाणी! गाणं गाऊन केलेलं प्रपोजल, हातावरील खास टॅटू आणि पण अर्ध्यावरच... 8