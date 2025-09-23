English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

102 किलो वजनाच्या सानियाने तब्बल 50 किलो वजन घटवलं, फक्त 'हा' एक बदल ठरला महत्त्वाचा

वाढलेलं वजन हे अनेक आजारांना आमंत्रण देत असतं. अशावेळी प्रत्येकजण आरोग्याबद्दल जागरुक झाले आहेत. पण वजन कमी कसं करायचा हा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशावेळी सानिया गुप्ताने सगळ्यांसमोर आदर्श ठेवला आहे. सानियाने 50 किलो वजन कमी केला आहे.   

Dakshata Thasale | Sep 23, 2025, 05:51 PM IST
twitter
1/12

Sania Gupta Weight Loss

Weight Loss करण्याचा प्रवास हा प्रत्येकाचाच प्रेरणादायी असतो. आपल्यापैकी अनेकांना वाढलेल्या वजनामुळे असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. मग ते आरोग्याचे प्रश्न असतील किंवा लोकांचे टोमणे असतील. यामुळे अनेकदा त्या व्यक्तीचे मन खच्ची होते. अशावेळी सानिया गुप्ताचा वेटलॉसचा प्रवास नक्कीच प्रेरणादायी ठरतो.

twitter
2/12

Sania Gupta Weight Loss

102 किलो वजनाच्या सानिया गुप्ताने आपला हा खडतर प्रवास शेअर केला आहे. लठ्ठपणामुळे सानियाला पीसीओए, केस गळती, सतत होणारी डोकेदुखी आणि लठ्ठपणाच्या टोमण्यांना सामोरे जावे लागले. पण तिने हार मानली नाही. सानियाने तिच्या खडतर प्रवासाला एक दिनक्रमाचं नाव दिलं. त्यानंतर तिने तब्बल 52 किलो वजन कमी केलं आहे.   

twitter
3/12

6 पदार्थ ज्यामुळे सानियाचा हा प्रवास सोपा झाला

Sania Gupta Weight Loss

सानिया गुप्ताने या प्रवासात आहारांमध्ये जाणीवपूर्वक बदल केले. तिने काही सामान्य कॅलरी जड अन्नपदार्थांच्या जागी निरोगी पर्याय घेतले. ते कोणते ते पाहूया. 

twitter
4/12

साखरेचे पदार्थ:

Sania Gupta Weight Loss

पॅकेज केलेले ज्यूस, एरेटेड पेये, गोड लस्सी, साखरेचा चहा या पदार्थांना सानिया गुप्ताने आवर्जून टाळलं. जास्त साखर आणि रिकाम्या कॅलरीज, मधुमेहाचा धोका वाढतो, त्यामुळे हे पदार्थ टाळतात. पाणी, गोड न केलेला चहा/कॉफी, ताक, फळे यासारखे टाळावेत.   

twitter
5/12

तळलेले पदार्थ:

Sania Gupta Weight Loss

आपल्या प्रत्येकाच्या आहारात तळलेल्या पदार्थांचा समावेश असतो. यामध्ये सामोसे, भजी, चिप्स, फ्राईड राईस यांचा समावेश असतो. हे पदार्थ का टाळावे हे समजून घ्या. या पदार्थांमुळे चरबी आणि कॅलरीजचे प्रमाण वाढते. हृदय आणि वजनावर याचा परिणाम होतो. याऐवजी तुम्ही बेक्ड किंवा एअर-फ्राइड स्नॅक्स, भाजलेले मखाना, चणे, ग्रील्ड पनीर यांचा समावेश करावा.   

twitter
6/12

रिफाइंड धान्ये

Sania Gupta Weight Loss

सामान्यपणे वापरले जाणारे पदार्थ: पांढरी ब्रेड, पांढरा तांदूळ, रिफाइंड पीठ चपाती, पास्ता.  का टाळावे: कमी फायबर, ज्यामुळे रक्तातील साखर वाढू शकते आणि भूक लागू शकते.  निरोगी बदल: संपूर्ण गव्हाचा ब्रेड, ब्राऊन राईस, बाजरी (ज्वारी, बाजरी), संपूर्ण गव्याचा पास्ता.

twitter
7/12

पॅकेटमधील गोड पदार्थ

Sania Gupta Weight Loss

पदार्थ: बिस्किटे, मिठाई, केक, पेस्ट्री. का टाळावे: जास्त साखर आणि चरबी, ज्यामुळे आरोग्याचे धोके वाढतात.  निरोगी बदल: गूळ/खजूर असलेल्या घरगुती मिठाई, काजू असलेली फळे, मध असलेले दही यांचा आहारात समावेश करावा. 

twitter
8/12

साखरयुक्त दही

Sania Gupta Weight Loss

योगअर्ट खाण्याचा हल्ली ट्रेंड आहे. तसेच यामध्ये कमी प्रथिने, साखरेचा प्रमाण अधिक असते. अशावेळी पॅकेजफूड खाणे टाळावे. छोट्या भुकेसाठी फळे/काजू असलेले साधे दही, गूळ किंवा मध असलेले घरगुती दही यांचा समावेश करावा. 

twitter
9/12

अनेकदा वापरले जाणारे पदार्थ:

Sania Gupta Weight Loss

 केचअप, मेयोनेझ आणि बाटलीबंद चटण्यांचा वापर सर्रास केला जातो. यापेक्षा वनस्पती, लिंबाचा रस आणि कमीत कमी साखर असलेल्या ताज्या घरगुती चटण्यांचा समावेश आहारात करावा.   

twitter
10/12

परिवर्तन टिकवून ठेवण्यासाठी केले 5 बदल

Sania Gupta Weight Loss

वजन कमी झाल्यानंतर सानियाच्या 5 नॉन-नेगोशिएबल सवयी सानियाचा प्रवास वजन कमी करण्यापुरता मर्यादित नव्हता. तिचे परिवर्तन टिकवून ठेवण्यासाठी ती पाच आवश्यक जीवनशैली सवयींचे पालन करते: १. ८०/२० नियम: ८०% वेळ स्वच्छ खा आणि २०% वेळ दोषमुक्त पदार्थांचा आनंद घ्या.

twitter
11/12

चालणे किती महत्त्वाचे

Sania Gupta Weight Loss

२. चालणे: अंतहीन कार्डिओऐवजी दररोज ७ हजार ते १० हजार पावले; जेवणानंतर चालणे साखरेच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते. ३. हायड्रेशन: दररोज ३-४ लिटर पाणी, इलेक्ट्रोलाइट्स किंवा नारळाच्या पाण्याचा वापर. दिवसाची सुरुवात कोमट लिंबू पाण्याने करा.

twitter
12/12

झोप किती महत्त्वाची

Sania Gupta Weight Loss

४. झोप: ६-८ तासांची गाढ झोप, कारण पुनर्प्राप्ती आहार किंवा व्यायामाइतकीच महत्त्वाची आहे. ५. सक्रिय विश्रांतीचे दिवस: शरीराची हालचाल चालू ठेवण्यासाठी हलका योगासने, स्ट्रेचिंग किंवा जिम नसलेल्या दिवशी चालणे.

twitter
पुढील
अल्बम

झहीर खानचे सासरे कोण माहितीये? पत्नीचं रॉयल कनेक्शन ऐकलंच असेल...

पुढील अल्बम

झहीर खानचे सासरे कोण माहितीये? पत्नीचं रॉयल कनेक्शन ऐकलंच असेल...

झहीर खानचे सासरे कोण माहितीये? पत्नीचं रॉयल कनेक्शन ऐकलंच असेल...

झहीर खानचे सासरे कोण माहितीये? पत्नीचं रॉयल कनेक्शन ऐकलंच असेल... 8
महागुरुंना एकाच वेळी 10 पुरस्कार! पण कशासाठी? शेलार म्हणाले, &#039;..या गोष्टीचे दुःख स्वतः सचिनजींनी..&#039;

महागुरुंना एकाच वेळी 10 पुरस्कार! पण कशासाठी? शेलार म्हणाले, '..या गोष्टीचे दुःख स्वतः सचिनजींनी..'

महागुरुंना एकाच वेळी 10 पुरस्कार! पण कशासाठी? शेलार म्हणाले, '..या गोष्टीचे दुःख स्वतः सचिनजींनी..' 9
रात्री स्वत: पुराच्या पाण्यात उतरुन महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; खासदाराने चौघांना वाचवलं; थरारक Photos पहा

रात्री स्वत: पुराच्या पाण्यात उतरुन महाराष्ट्रातील 'या' खासदाराने चौघांना वाचवलं; थरारक Photos पहा

रात्री स्वत: पुराच्या पाण्यात उतरुन महाराष्ट्रातील 'या' खासदाराने चौघांना वाचवलं; थरारक Photos पहा 8
&#039;दांडिया क्वीन&#039; फाल्गुनी पाठकचं शिक्षण किती, गाण्याचा शास्तोक्त अभ्यास केलाय का?

'दांडिया क्वीन' फाल्गुनी पाठकचं शिक्षण किती, गाण्याचा शास्तोक्त अभ्यास केलाय का?

'दांडिया क्वीन' फाल्गुनी पाठकचं शिक्षण किती, गाण्याचा शास्तोक्त अभ्यास केलाय का? 11