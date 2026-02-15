English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी

अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी

कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी  

Vanita Kamble | Feb 15, 2026, 09:39 PM IST
Kunkeshwar Temple Sindhudurg : समुद्र किनाऱ्यासह कोकणात अनेक धार्मिक पर्यटनस्थळ देखील आहेत. कोकणात असेच एक 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर आहे. अथांग समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या एका टेकडीवर हे मंदिर आहे. अथांग समुद्राच्या तुफान लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात. शांत आणि सुंदर असं धार्मिक पर्टयनस्थळ कोकणातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. 

कोकणातील समुद्र किनारे पर्यटकांना आकर्षित करतात. याच कोकणातील समुद्र किनाऱ्यावर   1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर आहे. अथांग समुद्राच्या तुफान लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात. हे ठिकाण दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळखले जाते. 

दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेलं कोकणातील हे मंदिर आहे श्री क्षेत्र कुणकेश्वर. महाशिवरात्रीनिमित्ताने येथे 3 दिव, यात्रेचे आयोजन केले जाते. लाखो भाविक कुणकेश्वराच्या दर्शनाला येतात. 

कुणकेश्वर मंदिर कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्याच्या कुणकेश्वर गावात आहे.  

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगडच्या दक्षिणेस 20 किमी. वर असलेले श्री क्षेत्र कुणकेश्वर निसर्गरम्य सौंदर्यस्थळ आणि दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते. 

कुणकेश्वर मंदिराचा संपूर्ण परिसर हा प्रचंड मोठा आहे. मंदिराला एकूण 6 दरवाजे आहेत. मंदिराच्या परिसरामध्ये एक तलाव आहे.  

कुणकेश्वराचे हे मंदिर 1100 वर्षे जुने प्राचीन असल्याचे मानले जाते. या मंदिराचे बांधकाम अकराव्या शतकात यादव घराण्याकडून केले गेल्याचे बोलले जाते. सोळाव्या शतकात मुघलांच्या काळात औरंगजेबाचा पुत्र शाह आझम याने मंदिरावर आक्रमण करून मंदिर उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. शाह आझमकडून झालेल्या आक्रमणानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता.  

या मंदिराची उंची 70 ते 80 फूट इतकी आहे, तर मंदिराचे बांधकाम हे द्रविड शैलीमध्ये केल्याचे दिसून येते. अथांग पसरलेल्या समुद्र किनाऱ्यावर वसल्यामुळे कुणकेश्वर मंदिराची तटबंदी देखील तेवढीच भक्कम बांधण्यात आली आहे.   

या मंदिरात महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी 3 दिवसांची भव्य यात्रा याठिकाणी भरते. या यात्रेवेळी मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी मंदिरात पाहायला मिळते.त्याचबरोबर मंदिरात गुढीपाडवा, मकरसंक्रांत, त्रिपुरी पौर्णिमा, श्रावणी सोमवार, अक्षय तृतीया यांसारखे हिंदू सण देखील मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात.

कुणकेश्वर देवगडपासून 7 किमी, तर मालवणपासून 39 किमी अंतरावर आहे.  देवगड तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शहरांतून एसटीची सुविधा आहे.  सर्वात जवळचे रेल्वे स्थानक नांदगाव (Nandgaon) हे आहे, जे सुमारे 42-45 किमी अंतरावर आहे.   

