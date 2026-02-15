अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी
Vanita Kamble | Feb 15, 2026, 09:39 PM IST
Kunkeshwar Temple Sindhudurg : समुद्र किनाऱ्यासह कोकणात अनेक धार्मिक पर्यटनस्थळ देखील आहेत. कोकणात असेच एक 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर आहे. अथांग समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या एका टेकडीवर हे मंदिर आहे. अथांग समुद्राच्या तुफान लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात. शांत आणि सुंदर असं धार्मिक पर्टयनस्थळ कोकणातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे.
कुणकेश्वराचे हे मंदिर 1100 वर्षे जुने प्राचीन असल्याचे मानले जाते. या मंदिराचे बांधकाम अकराव्या शतकात यादव घराण्याकडून केले गेल्याचे बोलले जाते. सोळाव्या शतकात मुघलांच्या काळात औरंगजेबाचा पुत्र शाह आझम याने मंदिरावर आक्रमण करून मंदिर उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. शाह आझमकडून झालेल्या आक्रमणानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता.
या मंदिरात महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी 3 दिवसांची भव्य यात्रा याठिकाणी भरते. या यात्रेवेळी मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी मंदिरात पाहायला मिळते.त्याचबरोबर मंदिरात गुढीपाडवा, मकरसंक्रांत, त्रिपुरी पौर्णिमा, श्रावणी सोमवार, अक्षय तृतीया यांसारखे हिंदू सण देखील मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात.
