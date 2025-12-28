English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • हा 12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युलचा विषय नेमका आहे तरी काय, असे केल्यास पुढील वर्ष सुखाचे जाईल का? जाणून घ्या

हा '12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल'चा विषय नेमका आहे तरी काय, असे केल्यास पुढील वर्ष सुखाचे जाईल का? जाणून घ्या

12 grapes under the table ritual: सध्या सोशल मीडियावर '12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल'चा ट्रेंड व्हायरल होत आहे.

Dec 28, 2025, 07:42 PM IST
12 grapes under the table ritual: सध्या सोशल मीडियावर '12 ग्रेप्स अंडरटेबल रिच्युल'चा ट्रेंड व्हायरल होत आहे. पण ही प्रथा नेमकी कोणती आहे आणि याचे काय परिणाम होतात याबाबत सविस्तर माहिती वाचा. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

आज 28 डिसेंबर 2025 ही तारीख आहे आणि 2026 या नववर्षाचे स्वागत होण्यासाठी केवळ तीन दिवसच उरले आहेत. अशात सर्वजण पुढील वर्ष चांगले जावो अशी प्रार्थना करत आहेत. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर '12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल'चा ट्रेंड सुरू आहे. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

हा ट्रेंड पाहिल्यानंतर हे रिच्युल नेमके काय आहे, याने खरच येणारे नवीन वर्ष उजळते नशीब घेऊन येईल का? असा प्रश्न तुमच्याही मनात आला असेल. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युलल म्हणजे नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 30 तारखेला रात्री घड्याळात 12 वाजताच्या ठोक्यांसह, आपल्या मनात इच्छा ठेवून, टेबलखाली बसून 12 द्राक्षे खाणे. ही एक स्पॅनिश प्रथा आहे. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

स्पॅनिश मान्यतेनुसार ही प्रथा पाळल्यास येणारे वर्ष सुख-समृद्धी घेऊन येते, नशिब उजळते आणि आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात असे मानले जाते. ही प्रथा सर्वप्रथम स्पेनमध्ये सुरू झाली. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

1895च्या सुमारास स्पेनमध्ये द्राक्षांचे उत्पादन वाढल्यामुळे द्राक्षांची विक्री वाढवण्यासाठी उत्पादकांनी '12 भाग्यवान द्राक्षे' असा प्रचार करण्यास सुरूवात केली. पुढे ही एक परंपरा बनली जी आजही स्पेनमध्ये चालवली जाते. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

शिवाय आता सोशल मीडियावरील ट्रेंडमुळे जगभरात सर्वत्र या प्रथेची ख्याती पसरली आणि सर्वजण हा ट्रेंड फॉलो करत त्यांचे नशीब आजमावत आहेत. अनेकांना या प्रथेचा चांगला अनुभव आला आहे तर काहींना काहीच परिणाम जाणवला नाही. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

खरे तर ही प्रथा मेनिफेस्टेशन प्रमाणे कार्य करते. असे केल्यास आपण द्राक्षे खाताना ज्या इच्छा मनात ठेवतो, त्या इच्छांचा आपण सतत विचार करत राहतो आणि त्या पूर्ण कशा कराव्या यावर जोर देतो, प्रयत्न करतो. ज्यामुळे आपला स्वतकर्तृत्वावरील विश्वास जागृत होतो आणि अधिक मजबूत होतो. 

12 ग्रेप्स अंडर द टेबल रिच्युल

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

