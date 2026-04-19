  • 63 चेंडूंमध्ये 120* धावा ठोकत धोनीचा विजय हिसकावून घेणारा IPL चा तो तारा आता कुठेय?

63 चेंडूंमध्ये 120* धावा ठोकत धोनीचा विजय हिसकावून घेणारा IPL चा 'तो' तारा आता कुठेय?

IPL Forgotten Hero Paul Valthaty: इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये अनेक खेळाडूंचे नशीब पालटले आहे. अनेक खेळाडू शून्यातून श्रीमंतीकडे पोहोचले आहेत, पण एक असा खेळाडू आहे, ज्याने 2011 मध्ये याच व्यासपीठावर आपले कौशल्य दाखवून दिले, पण आता तो हरवला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Apr 19, 2026, 02:45 PM IST
IPL Forgotten Hero Paul Valthaty: आयपीएलने अनेक खेळाडूंना ओळख दिली, काहींना थेट आकाशाला भिडवलं. पण काही जण असेही आहेत, जे एका हंगामात चमकले आणि नंतर हळूहळू चाहत्यांच्या नजरेआड झाले. अशाच खेळाडूंमध्ये पॉल वल्थाटी यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं.  

एका सामन्याने बदललं आयुष्य

2011 चा हंगाम... मोहालीत किंग्स इलेव्हन पंजाब आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात सामना रंगला होता. चेन्नईने मोठं धावसंख्या उभारल्यामुळे सामना जवळपास हातातून गेला असं वाटत होतं. पण वल्थाटी यांनी आक्रमक फलंदाजी करत 63 चेंडूंमध्ये नाबाद 120 धावा ठोकल्या आणि सामना अक्षरशः पलटवला. या खेळीमुळे धोनी याच्या संघाकडून विजय हिसकावून घेतला गेला आणि वल्थाटी एका रात्रीत चर्चेत आले.  

2011 मध्ये दमदार कामगिरी

त्या हंगामात वल्थाटी फक्त एका सामन्यापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. त्यांनी 14 सामन्यांत 463 धावा केल्या आणि गोलंदाजीतही योगदान दिलं. त्या वेळी ते स्पर्धेतील अव्वल फलंदाजांमध्ये गणले जात होते. त्यांची तुलना ख्रिस गेल आणि विराट कोहली यांसारख्या मोठ्या नावांशी केली जात होती.

दुखापत आणि घसरण

यशानंतर लगेचच त्यांच्या मनगटाला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर ते पुन्हा मैदानावर परतले, पण जुनी लय सापडली नाही. 2012 मध्ये फारच कमी धावा 2013 मध्ये संधी मिळूनही प्रभाव नाही. यानंतर त्यांना संघातून वगळण्यात आलं आणि पुढील लिलावात कोणत्याही संघाने त्यांच्यावर बोली लावली नाही.

आज काय करतात?

क्रिकेटमधून बाजूला झाल्यानंतर वल्थाटी यांनी प्रशिक्षक म्हणून नवीन प्रवास सुरू केला. 2024 मध्ये ते अमेरिकेतील एका लहान क्रिकेट स्पर्धेत संघाचे प्रमुख प्रशिक्षक बनले. सध्या ते तरुण खेळाडूंना प्रशिक्षण देत आहेत.

तसंच, त्यांनी Air India मध्ये क्रीडा कोट्यातून नोकरीही केली होती आणि नंतर प्रशासकीय कामातही सहभाग घेतला.  

पॉल वल्थाटी यांची कहाणी ही आयपीएलच्या चमकदार दुनियेतील वास्तव दाखवते. इथे एका क्षणात नाव होतं, पण टिकून राहण्यासाठी सातत्य आणि नशीब दोन्ही तितकंच महत्त्वाचं असतं.  

पॉल वल्थाटी यांची कहाणी ही आयपीएलच्या चमकदार दुनियेतील वास्तव दाखवते. इथे एका क्षणात नाव होतं, पण टिकून राहण्यासाठी सातत्य आणि नशीब दोन्ही तितकंच महत्त्वाचं असतं.  

