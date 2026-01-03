एका फ्लॅटची किंमत 1,40,00,00,000 रुपये; 2025 मध्ये मुंबईत असे 51 फ्लॅट विकले; खरेदी करणाऱ्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल!
2025 मध्ये मुंबईत 51 अलिशान फ्लॅटची विक्री.
Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 08:48 PM IST
51 Ultra Luxury Homes Sold In 2025 Worth : 2025 हे वर्ष मालमत्तेच्या बाबतीत संमिश्र होते. या वर्षी लक्झरी प्रॉपर्टीची विक्री हा चर्चेचा विषय होता. 2025 मध्ये भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी 51 आलिशान घरे खरेदी केली. या घरांची एकूण किंमत अंदाजे 7186 कोटी होती. याचा अर्थ एका लक्झरी घराची सरासरी किंमत 140 कोटी पेक्षा जास्त होती.
