  • एका फ्लॅटची किंमत 1,40,00,00,000 रुपये; 2025 मध्ये मुंबईत असे 51 फ्लॅट विकले; खरेदी करणाऱ्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल!

एका फ्लॅटची किंमत 1,40,00,00,000 रुपये; 2025 मध्ये मुंबईत असे 51 फ्लॅट विकले; खरेदी करणाऱ्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल!

2025 मध्ये मुंबईत 51 अलिशान फ्लॅटची विक्री. 

Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 08:48 PM IST
51 Ultra Luxury Homes Sold In 2025 Worth : 2025 हे वर्ष मालमत्तेच्या बाबतीत संमिश्र होते. या वर्षी लक्झरी प्रॉपर्टीची विक्री हा चर्चेचा विषय होता. 2025 मध्ये भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी 51 आलिशान घरे खरेदी केली. या घरांची एकूण किंमत अंदाजे 7186 कोटी होती. याचा अर्थ एका लक्झरी घराची सरासरी किंमत 140 कोटी पेक्षा जास्त होती. 

 

2025 या वर्षात मुंबईत  7186 कोटी रुपयांच्या महाड्या घरांची विक्री झाली आहे. एका फ्लॅटची किंमत 140 कोटी आहे. असा एकून 51 फ्लॅटची विक्री झाली आहे. जाणून घेऊया हे फ्लॅट कुणी खरेदी केले. 

 झॅपकीच्या आकडेवारीनुसार,  2025 मध्ये सुपर-लक्झरी प्रॉपर्टीजसाठी सर्वाधिक सौदे झाले. अशा नऊ सौद्यांची किंमत 200 कोटी पेक्षा जास्त होती.अल्ट्रा-लक्झरी प्रॉपर्टीच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली.   

 हा ट्रेंड 2026 मध्येही सुरू राहील. विशेषतः जर या वर्षी आयपीओमधून निर्माण होणारी संपत्ती मालमत्तेत येत राहिली तर लक्झरी सेगमेंटमध्ये आणखी वाढ होईल.

2025  मधील टॉप रिअल इस्टेट डील औषध कंपनी यूएसव्हीच्या अध्यक्षा लीना गांधी तिवारी यांनी केली.  मुंबईतील पॉश वरळी भागात समुद्रासमोरील दोन डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरेदी केले, ज्यांची किंमत अंदाजे 739 कोटी आहे.  

मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार 28 मे 2025 रोजी झालेल्या या व्यवहारात प्रति चौरस फूट किंमत 2.83 लाखांपेक्षा जास्त होती. स्थानिक दलाल म्हणतात की देशातील कोणत्याही निवासी मालमत्तेसाठी ही सर्वात जास्त रक्कम आहे. 

लीना तिवारी यांनी खरेदी केलेले दोन्ही डुप्लेक्स वरळी समुद्रकिनाऱ्यावरील 40 मजली प्रीमियम टॉवर, नमन झानामध्ये आहेत. हे अपार्टमेंट 32 व्या ते 35 व्या मजल्यावर आहेत आणि त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ 22,572 चौरस फूट आहे.  

मुंबईने लक्झरी प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये आघाडी घेतली. जिथे अंदाजे 5,100 कोटी रुपयांचे 35 सौदे झाले.

दिल्ली एनसीआर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.  १२ प्रमुख सौदे झाले, त्यापैकी बहुतेक दिल्लीतील एक प्रमुख क्षेत्र असलेल्या लुटियन्स झोनमध्ये झाले.

