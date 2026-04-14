16,00,00,00,000 संपत्तीचे मालक अमिताभ बच्चन यांच्याकडे एकूण किती बंगले? Abhishek Aishwarya कोणत्या बंगल्यात राहतात?

Amitabh Bachchan Networth : बॉलिवूडचे शहनशाह अमिताभ बच्चन फक्त आपल्या सिनेमांमुळेच नाही तर त्यांच्या लाइफस्टालसाठी देखील ओळखले जातात. सोशल मीडियावर ऍक्टिव राहणारे अभिनेता यांची नेटवर्थ किती आहे. तसेच बंगल्यांसाठी देखील ते लोकप्रिय आहेत. त्यांच्याकडे असंख्य बंगले असून त्यांची नावे काय? 

Dakshata Thasale | Apr 14, 2026, 05:32 PM IST
अमिताभ बच्चनजवळ किती बंगले आहेत?

अमिताभ बच्चन यांचे अयोध्यातच नाही तर मुंबईच्या जुहू परिसरातही त्यांचे एक नाही तर अनेक आलिशान बंगले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन देखील याच बंगल्यांमध्ये राहतात. 

जलसा

अमिताभ बच्चन यांच्याजवळ एकूण 5 बंगले आहेत. ज्यामध्ये सर्वात जास्त लोकप्रिय बंगला म्हणजे 'जलसा'. जलसा हा बंगला अतिशय खास आहे. कारण येथे अमिताभ बच्चन आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार एकत्र येथे राहतो. येथे अमिताभ बच्चन दर रविवारी चाहत्यांना भेटण्यासाठी बाहेर येतात. 

ऐश्वर्या-अभिषेक कुठे राहतात?

जलसा या बंगल्यातच अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन आणि त्यांची मुलगी आराध्या देखील राहते. त्यामुळे 'जलसा' हा बंगला बच्चन कुटुंबियांसाठी महत्त्वाचा आहे. 

अमिताभ बच्चन यांचं 'जनक'

अमिताभ बच्चन यांच्या तिसऱ्या बंगल्याच नाव हे जनक आहे. या बंगल्यात कामासंदर्भातील सगळ्या मिटिंग्स आणि इतर महत्त्वाच्या चर्चा होतात. 

वात्स बंगला

वात्स बंगला देखील बच्चन कुटुंबियांच्या प्रॉपर्टीमधील एक भाग आहे. हा बंगला कधी कधी स्टाफ किंवा इतर कामांसाठी वापरला जातो. 

नवीन प्रॉपर्टी आणि गुंतवणूक

याशिवाय अमिताभ बच्चन यांच्याकडे मुंबईत अनेक गुंतवणूक आहे. ज्यामध्ये लक्झरी अपार्टमेंट्स आणि नवीन बंदल्यांचा सावेश आहे. हारुन इंडिया लिस्ट 2025नुसार, अमिताभ बच्चन आणि त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती जवळपास 1600 कोटी रुपये इतकी आहे. 

