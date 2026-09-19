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17 वर्षे जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या खर्चात तब्बल सुमारे 5500 कोटी रुपयांची वाढ; परशुराम घाट-आरावलदरम्यान कामावर...

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 19, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:51 AM IST

अजून किती वर्ष गणेशोत्सव कोकणवासीयांना गोवा मुंबई महामार्गासाठी वाट पाहावी लागणार आहे, असा प्रश्न विचारला जातोय. धक्कादायक म्हणजे गेल्या 17 वर्षे जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या खर्चात 48 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 

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केंद्र सरकारने तब्बल 17 वर्षांपूर्वी मुंबईला गोव्याशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 चे चौपदरीकरणाला मंजुरी दिली होती.  या महामार्गाबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

 

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17 वर्षांपासून रखडलेल्या या महामार्गाचा खर्च ब्बल सुमारे 5,500 कोटींनी वाढल्याचे आरटीआयमधून समोर आलंय. आरटीआय  कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या RTI  अर्जांनंतर ही माहिती समोर आली आहे. 

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महाराष्ट्रातील NH-66 च्या 355 किमीच्या चौपदरीकरणासाठी 10 पॅकेजची मंजूर देण्यात आली होती.  त्यावेळी 11,409.14 कोटींचा हा प्रकल्प होता. आता या प्रकल्पाचा खर्च वाढून 16,909.22 कोटींवर गेला आहे. 

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तर या महामार्गावरील सर्वाधिक खर्च चिपळूण-रत्नागिरी परिसरातील परशुराम घाट–आरावली या दरम्यान होत आहे. या ठिकाणी खर्च 983 कोटी होता जो आता  2,226 कोटींवर गेला आहे. याचा अर्थ 126% ने खर्च वाढला आहे.

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मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला जवळपास 15 वर्षे उलटूनही अद्याप अपूर्ण असून गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या लोकांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग मूळतः 2016 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होतं. पण अजूनही हा महामार्ग अपूर्णच आहे. 

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मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम 2011 मध्ये सुरु झालं असून 440 किलोमीटरच्या पट्ट्याचे काम पूर्ण होऊनही प्रवाशांना आजही खड्डे, दुरुस्ती आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय.

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महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग सात वर्षात पूर्ण झाला पण मुंबई गोवा महामार्गाचे काम सुरु करून आज 17 वर्ष उलटून अपूर्ण आहे. दरम्यान कामाला झालेल्या प्रचंड विलंबाबद्दल तीव्र नाराजीमुळे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की, आपण या महामार्गाच्या उद्घाटनाला जाणार नाही. 

TAGS:
Mumbai - Goa highway
Goa
highway
Mumbai
nitin gadkari

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