GK : 170000000000 एकर जमिनीचा मालक; भारतातील सर्वात मोठ्या जमीनदाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल
अनेक वाद विवाद हे जमिनीवरुनच होतात. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण आहे. याच्या नावावर तब्बल 170000000000 एकर जमीन आहे.
Vanita Kamble | Sep 16, 2025, 09:05 PM IST
Biggest Land Owner in India: सुमारे 32,87,590 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भारतासारख्या देशात जमिनीचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतातील बहुतेक जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. मात्र, सरकारपेक्षा मोठा जमीननदार भारतात आहे. याच्या तब्बल 170000000000 एकर जमीन आहे. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण आहे.
वक्फ बोर्ड हे मंडळ देशभरातील हजारो मशिदी, मदरसे आणि कब्रस्तान चालवते आणि या जमिनींची मालकी त्यांच्याकडे आहे. एका अहवालानुसार, वक्फ बोर्डाकडे 6 लाखांहून अधिक स्थावर मालमत्ता आहेत. बहुतेक वक्फ जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम राजवटीत त्यांना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे आकडे चर्च किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेने अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाहीत. हे अंदाजे आकडे आहेत.
1974 पूर्वी, भारतातील कॅथोलिक चर्चला त्यांची बहुतेक जमीन ब्रिटिश सरकारकडून मिळाली होती. त्या काळात ब्रिटिश राजवटीत 1927 मध्ये भारतीय चर्च कायदा मंजूर झाला. कॅथोलिक चर्चकडे संपूर्ण भारतात सर्वात जास्त जमीन आहे. हा परिसर गोव्यापासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पसरलेला आहे. तथापि, या जमिनीबद्दल वाद आहे. अनेकदा प्रश्न उद्भवतो की ही जमीन चर्चने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती. युद्धानंतर ब्रिटिशांनी ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करण्यासाठी चर्चना स्वस्त दरात जमीन भाड्याने दिली. भारत सरकारने 1965 मध्ये एक परिपत्रक जारी केले की ब्रिटिश सरकारने भाड्याने घेतलेली कोणतीही जमीन मान्यताप्राप्त राहणार नाही. तथापि, या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे, या जमिनींच्या वैधतेवरील वाद अद्याप सोडवलेला नाही.
कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडिया ट्रस्ट हा भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार आहे. गव्हर्नमेंट लँड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GLIS) च्या वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2021 पर्यंत, भारत सरकारकडे सुमारे 15,531 चौरस किलोमीटर जमीन होती. ही एकूण जमीन 116 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि 51 मंत्रालये वापरत होती. त्याच वेळी, कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाकडे देशभरात 7 कोटी हेक्टर (17.29 कोटी एकर) जमीन असल्याचे वृत्त आहे. या जमिनींवर चर्च, महाविद्यालये आणि शाळा यासह अनेक इमारती आहेत आणि त्यांची एकूण किंमत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे
