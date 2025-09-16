English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GK : 170000000000 एकर जमिनीचा मालक; भारतातील सर्वात मोठ्या जमीनदाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल

अनेक वाद विवाद हे जमिनीवरुनच होतात. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण आहे.  याच्या नावावर तब्बल 170000000000 एकर जमीन आहे. 

Vanita Kamble | Sep 16, 2025, 09:05 PM IST
twitter

Biggest Land Owner in India: सुमारे 32,87,590 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भारतासारख्या देशात जमिनीचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतातील बहुतेक जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. मात्र, सरकारपेक्षा मोठा जमीननदार भारतात आहे. याच्या तब्बल 170000000000 एकर जमीन आहे. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण आहे. 

1/9

 सरकारी मंत्रालयांमध्ये, रेल्वे मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त जमीन आहे. 2926.6 चौरस किलोमीटर जमीन रेल्वे मंत्रालयाच्या मालकीची आहे.   

twitter
2/9

 सरकारी मंत्रालयांमध्ये, रेल्वे मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त जमीन आहे. 2926.6 चौरस किलोमीटर जमीन रेल्वे मंत्रालयाच्या मालकीची आहे.   

twitter
3/9

रेल्वेसह संरक्षण मंत्रालय आणि कोळसा मंत्रालयाकडे सर्वाधित जमीन आहे. दोघांकडेही प्रत्येकी 2580.92 चौरस किलोमीटर जमीन आहे. इतर मंत्रालयांमध्ये ऊर्जा मंत्रालय (1806 चौरस किलोमीटर), अवजड उद्योग मंत्रालय (1209.49 चौरस किलोमीटर) आणि जहाजबांधणी मंत्रालय (1146  चौरस किलोमीटर) हे देखील मोठे जमीनदार आहेत.

twitter
4/9

वक्फ बोर्ड हे मंडळ देशभरातील हजारो मशिदी, मदरसे आणि कब्रस्तान चालवते आणि या जमिनींची मालकी त्यांच्याकडे आहे. एका अहवालानुसार, वक्फ बोर्डाकडे 6 लाखांहून अधिक स्थावर मालमत्ता आहेत. बहुतेक वक्फ जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम राजवटीत त्यांना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे आकडे चर्च किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेने अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाहीत. हे अंदाजे आकडे आहेत.  

twitter
5/9

जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही एक स्वायत्त संस्था आहे. 1954 च्या वक्फ कायद्याअंतर्गत वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात आला. 

twitter
6/9

1974 पूर्वी, भारतातील कॅथोलिक चर्चला त्यांची बहुतेक जमीन ब्रिटिश सरकारकडून मिळाली होती. त्या काळात ब्रिटिश राजवटीत 1927 मध्ये भारतीय चर्च कायदा मंजूर झाला. कॅथोलिक चर्चकडे संपूर्ण भारतात सर्वात जास्त जमीन आहे. हा परिसर गोव्यापासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पसरलेला आहे. तथापि, या जमिनीबद्दल वाद आहे. अनेकदा प्रश्न उद्भवतो की ही जमीन चर्चने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती. युद्धानंतर ब्रिटिशांनी ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करण्यासाठी चर्चना स्वस्त दरात जमीन भाड्याने दिली. भारत सरकारने 1965 मध्ये एक परिपत्रक जारी केले की ब्रिटिश सरकारने भाड्याने घेतलेली कोणतीही जमीन मान्यताप्राप्त राहणार नाही. तथापि, या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे, या जमिनींच्या वैधतेवरील वाद अद्याप सोडवलेला नाही.

twitter
7/9

कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडिया ट्रस्ट हा भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार आहे.  गव्हर्नमेंट लँड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GLIS) च्या वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2021 पर्यंत, भारत सरकारकडे सुमारे 15,531 चौरस किलोमीटर जमीन होती. ही एकूण जमीन 116 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि 51 मंत्रालये वापरत होती. त्याच वेळी, कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाकडे देशभरात 7 कोटी हेक्टर (17.29 कोटी एकर) जमीन असल्याचे वृत्त आहे. या जमिनींवर चर्च, महाविद्यालये आणि शाळा यासह अनेक इमारती आहेत आणि त्यांची एकूण किंमत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे

twitter
8/9

कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडिया ट्रस्ट हा भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार आहे.  गव्हर्नमेंट लँड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GLIS) च्या वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2021 पर्यंत, भारत सरकारकडे सुमारे 15,531 चौरस किलोमीटर जमीन होती. ही एकूण जमीन 116 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि 51 मंत्रालये वापरत होती. त्याच वेळी, कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाकडे देशभरात 7 कोटी हेक्टर (17.29 कोटी एकर) जमीन असल्याचे वृत्त आहे. या जमिनींवर चर्च, महाविद्यालये आणि शाळा यासह अनेक इमारती आहेत आणि त्यांची एकूण किंमत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे

twitter
9/9

जगातील किमान 50 देश क्षेत्रफळाच्या बाबतीत त्याच्यापेक्षा लहान आहेत. कतार (11586 चौरस किमी), बहामास (13943 चौरस किमी), जमैका (10991 चौरस किमी), लेबनॉन (10452 चौरस किमी), गांबिया (11295 चौरस किमी), सायप्रस (9251 चौरस किमी), ब्रुनेई (5765 चौरस किमी), बहरीन (778चौरस किमी) आणि सिंगापूर (726 चौरस किमी) यासारख्या देशांमध्येही भारत सरकारपेक्षा कमी जमीन आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

PM Modi Birthday: '13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...', चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास!

पुढील अल्बम

PM Modi Birthday: &#039;13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...&#039;, चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास!

PM Modi Birthday: '13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...', चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास!

PM Modi Birthday: '13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...', चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास! 8
PM Narendra Modi Birthday: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका दिवसात किती पैसे खर्च करतात? उत्तर ऐकून आश्चर्य वाटेल

PM Narendra Modi Birthday: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका दिवसात किती पैसे खर्च करतात? उत्तर ऐकून आश्चर्य वाटेल

PM Narendra Modi Birthday: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका दिवसात किती पैसे खर्च करतात? उत्तर ऐकून आश्चर्य वाटेल 9
पूजेसाठी वापरलेली फुलं सुकल्यावर फेकून देताय? थांबा घरीच बनवा सुगंधी धूप, मन होईल प्रसन्न

पूजेसाठी वापरलेली फुलं सुकल्यावर फेकून देताय? थांबा घरीच बनवा सुगंधी धूप, मन होईल प्रसन्न

पूजेसाठी वापरलेली फुलं सुकल्यावर फेकून देताय? थांबा घरीच बनवा सुगंधी धूप, मन होईल प्रसन्न 8
कोण आहे Apollo Tyres चा मालक? टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी खर्च करणार 5790000000 रुपये

कोण आहे Apollo Tyres चा मालक? टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी खर्च करणार 5790000000 रुपये

कोण आहे Apollo Tyres चा मालक? टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी खर्च करणार 5790000000 रुपये 8