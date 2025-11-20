English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
180000000000 रुपयांचा शेअर बायकॅक, भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या बायबॅकला सुरुवात, काहीच न करता डायरेक्ट 18 टक्केचा फायदा

भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या बायबॅकला सुरुवात झाली आहे. 180000000000 रुपयांचा शेअर बायकॅक आहे. 

Nov 20, 2025, 08:15 PM IST
Infosys buyback:  इन्फोसिसने 18,000 कोटी रुपयांच्या मोठ्या शेअर बायबॅकला सुरुवात केली आहे. कंपनीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी बायबॅक असल्याचे मानले जाते. यावेळी, बायबॅक किंमत प्रति शेअर 1,800 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या किमतीवर, सामान्य गुंतवणूकदारांना सध्याच्या बाजारभावापेक्षा लक्षणीय प्रीमियम मिळेल याची खात्री आहे.

 भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनी इन्फोसिसच्या बायबॅकला सुरुवात झाली आहे. 180000000000 रुपयांचा हा बायकॅक आहे. याची एका शेअरची किंमत किती? पर्यंत हा सेअर खरेदी करु शकतो जाणून घेऊया. 

इन्फोसिसचे हे पाऊल अनेक प्रकारे महत्त्वाचे आहे. कंपनी सध्या एका संक्रमण काळातून जात आहे. महसूल स्थिर आहे, मार्जिन लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे दिसत नाही आणि क्षेत्रातील मागणी अनेकदा चक्रीय असते. या वातावरणात, बायबॅक हा दीर्घकालीन प्रति शेअर कमाई (EPS) आणि इक्विटीवरील परतावा (ROE) सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे थकबाकी असलेल्या शेअर्सची संख्या कमी होते. परिणामी, बायबॅकमध्ये सहभागी न होणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाही दीर्घकाळात अप्रत्यक्ष फायदे मिळू शकतात.  

 उच्च कर ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय फारसा आकर्षित करणारा नाही. कमी कर भरणाऱ्यांना लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. 30 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांना बायबॅक फायदेशीर वाटू शकते कारण प्रीमियमवर जास्त कर आकारला जाईल. दुसरीकडे, कमी कर ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांसाठी, ही संधी अतिरिक्त परतावा देऊ शकते.

ऑक्टोबर 2024 पासून बायबॅकवर लाभांश म्हणून कर आकारला जाईल. एकूणच, बायबॅक रक्कम लाभांश म्हणून मानली जाते (रहिवाशांसाठी 10 टक्के टीडीएस, अनिवासींसाठी 20 टक्के आहे).  

प्रवर्तक सहभागी होत नसल्याने, किरकोळ गुंतवणूकदारांचे अर्ज स्वीकारले जाण्याची शक्यता जास्त असते.  किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी स्वीकृती प्रमाण वाढू शकते, ज्यामुळे त्यांना चांगले परतावे मिळू शकतात.  

 22 ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या फाइलिंगमध्ये, इन्फोसिसने म्हटले आहे की प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गट या बायबॅकमध्ये सहभागी होणार नाहीत. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, प्रवर्तक गटांकडे कंपनीत 14.30 टक्के हिस्सा होता आणि उर्वरित 85.46 टक्के हिस्सा जनतेकडे होता. वैयक्तिक प्रवर्तकांमध्ये, नंदन निलेकणी यांचे 1.08 टक्के, एन.आर. नारायण मूर्ती यांचे 0.40 टक्के, सुधा मूर्ती यांचे 0.91 टक्के, तर त्यांची मुले, रोहन मूर्ती आणि अक्षता मूर्ती यांचे अनुक्रमे 1.60 टक्के आणि 1.03 टक्के हिस्सा आहे.

इन्फोसिसच्या बाबतीतही असेच आहे. कंपनीने 100 दशलक्ष शेअर्स परत खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे तिच्या एकूण शेअर भांडवलाच्या अंदाजे 2.41  टक्के आहे. कंपनी या संपूर्ण बायबॅकला स्वतःच्या रोख आणि राखीव निधीतून निधी देत ​​असल्याने, तिची आर्थिक स्थिती बरीच मजबूत मानली जाते.

दोन लाखांपेक्षा कमी किमतीचे शेअर्स असलेल्या गुंतवणूकदारांची एकूण संख्या 2,585,684 आहे. राखीव गटात बायबॅक रेशो 2:11 आहे, म्हणजे जर तुमच्याकडे 11 शेअर्स असतील तर तुम्हाला 2 शेअर्स मिळण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा कंपनीकडे पुरेशी रोख रक्कम असते आणि ती गुंतवणूकदारांना नफा परत करू इच्छिते तेव्हा शेअर बायबॅक केले जातात.

20 नोव्हेंबरला या बायबॅकला सुरुवात झाली.  रोजी इन्फोसिसचे शेअर्स 1,542.90 वर व्यवहार करत होते. कंपनीने बायबॅकचे दोन भाग केले आहेत.  राखीव श्रेणी (लहान गुंतवणूकदार) आणि सामान्य श्रेणी. एकूण 15 टक्के लहान गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे, जे त्यांच्या हक्कांवर किंवा कंपनीच्या योजनेनुसार, जे जास्त असेल त्यानुसार निश्चित केले जाईल.   

