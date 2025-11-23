English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2 तास 37 मिनिटांचा फ्लॉप चित्रपट, पण त्यातील 7 गाण्यांनी रचला इतिहास, 31 वर्षांनंतरही लोक गुणगुणतात

Movies : काही जुनी गाणी अशी असतात जी तुम्हाला सुवर्ण काळात घेऊन जातात, ती ऐकताच तुम्ही भावविश्वात रंगून जाता आणि चेहऱ्यावर आपोआप स्मित हास्य येतं. अनेकदा असं होतं की चित्रपट फ्लॉप ठरतो पण त्यातील गाणी ही सुपरहिट होतात आणि वर्षानुवर्षे लोकांच्या लक्षात राहतात. असंच काहीसं 'या' चित्रपटासोबत सुद्धा झालं.   

Pooja Pawar | Nov 23, 2025, 01:39 PM IST
जेव्हा चित्रपटातील गाण्यांमध्ये मधुर सूर, उत्तम बोल आणि हृदयस्पर्शी गायन एकत्र येते तेव्हा अशा गाण्यांचा प्रभाव दीर्घकाळ राहतो. अशी गाणी पहिल्यांदा ऐकायला जेवढी चांगली वाटतात तेवढीच अनेक वर्षांनंतर सुद्धा या गाण्यांची जादू कायम राहते. लोक त्यांना केवळ संगीतासाठीच ऐकत नाहीत तर त्यांच्या भावना आणि आठवणींसाठी देखील ऐकतात. अशी गाणी प्रत्येक वेळी ऐकणाऱ्याला एक नवीन आणि रिफ्रेशिंग अनुभव देतात.  

आपण बोलतोय '1942: ए लव स्टोरी' या चित्रपटाबद्दल, हा चित्रपट 15 एप्रिल 1994 रोजी रिलीज झाला होता. या चित्रपटाच्या गोष्टींमध्ये देशभक्ती आणि प्रेमकहाणीचा एक सुंदर मिलाप पाहायला मिळाला होता. पण असं असूनही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाल दाखवू शकला नाही. 

पण या चित्रपटातील गाणी मात्र सुपरहिट झाली आणि त्यांनी इतिहास घडवला. या चित्रपटात 'कुछ ना कहो', 'रूठ ना जाना', 'प्यार हुआ चुपके से', 'एक लडकी को देखा तो ऐसा लगा', 'ये सफर', 'रिम झिम रिम झिम' आणि 'कुछ ना कहो (साद)' अशी एकूण 7 गाणी होती.  

'1942: ए लव स्टोरी' या चित्रपटातील सर्व गाणी जावेद अख्तर यांनी लिहिली, आर.डी. बर्मन यांनी संगीतबद्ध केली आणि फराह खान यांनी त्याचं नृत्यदिग्दर्शन केले. या चित्रपटातील सर्वात मोठं हिट गाणं 'एक लडकी को देखा तो ऐसा लगा' होतं, ज्याला YouTube वर 150 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.  

तसेच याच चित्रपटातील 'कुछ ना कहो' या गाण्याला 40 मिलियन आणि 'प्यार हुआ चुपके से' या गाण्याला 20 मिलियन व्यूज मिळाले आहेत. या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन आता जवळपास 30 वर्ष झाली मात्र तरीही या चित्रपटातील ही गाणी रोमँटिक गाण्यांच्या प्लेलिस्टमध्ये सर्वात वरती असतात.   

या चित्रपटाचं बजेट 6 कोटी रुपये होतं आणि या चित्रपटाने जवळपास 8.5 कोटींचा कलेक्शन केलं होतं. आजही या चित्रपटाला सर्वात जास्त कमाई करणारा फ्लॉप चित्रपटाचा टॅग दिला जातो. आता, 31 वर्षांनंतर हा चित्रपट 8K गुणवत्तेत रीमास्टर केले जात आहे आणि त्याचा आवाज देखील 5.1 साउंडमध्ये रीमास्टर करण्यात आला आहे. त्याची नवीन आवृत्ती पुढील वर्षी 16 जानेवारी 2026 रोजी थिएटरमध्ये पुन्हा प्रदर्शित होईल. 

'1942: ए लव स्टोरी' हा चित्रपट 31 वर्षांपूर्वी 1994  रोजी रिलीज झाला होता. याचं दिग्दर्शन विदु विनोद चोपड़ा यांनी केलं होतं. या चित्रपटात अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जॅकी श्रॉफ, अनुपम खेर आणि डॅनी डेन्जोंगपा यांनी प्रमुख भूमिका बजावली होती.   

चित्रपटाची कथा ही कथा स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान घडते, जिथे राजकीय गोंधळा दरम्यान एक निष्पाप प्रेमकथा उलगडते. चित्रपटाचे संगीत आर.डी. बर्मन यांनी दिले आहे. हे त्यांच्या शेवटच्या आणि सर्वात संस्मरणीय रचनांपैकी एक मानले जाते. कुमार सानू आणि लता मंगेशकर सारख्या गायकांनी चित्रपटातील गाणी गायली.  

