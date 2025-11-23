2 तास 37 मिनिटांचा फ्लॉप चित्रपट, पण त्यातील 7 गाण्यांनी रचला इतिहास, 31 वर्षांनंतरही लोक गुणगुणतात
Movies : काही जुनी गाणी अशी असतात जी तुम्हाला सुवर्ण काळात घेऊन जातात, ती ऐकताच तुम्ही भावविश्वात रंगून जाता आणि चेहऱ्यावर आपोआप स्मित हास्य येतं. अनेकदा असं होतं की चित्रपट फ्लॉप ठरतो पण त्यातील गाणी ही सुपरहिट होतात आणि वर्षानुवर्षे लोकांच्या लक्षात राहतात. असंच काहीसं 'या' चित्रपटासोबत सुद्धा झालं.
Pooja Pawar | Nov 23, 2025, 01:39 PM IST
जेव्हा चित्रपटातील गाण्यांमध्ये मधुर सूर, उत्तम बोल आणि हृदयस्पर्शी गायन एकत्र येते तेव्हा अशा गाण्यांचा प्रभाव दीर्घकाळ राहतो. अशी गाणी पहिल्यांदा ऐकायला जेवढी चांगली वाटतात तेवढीच अनेक वर्षांनंतर सुद्धा या गाण्यांची जादू कायम राहते. लोक त्यांना केवळ संगीतासाठीच ऐकत नाहीत तर त्यांच्या भावना आणि आठवणींसाठी देखील ऐकतात. अशी गाणी प्रत्येक वेळी ऐकणाऱ्याला एक नवीन आणि रिफ्रेशिंग अनुभव देतात.
या चित्रपटाचं बजेट 6 कोटी रुपये होतं आणि या चित्रपटाने जवळपास 8.5 कोटींचा कलेक्शन केलं होतं. आजही या चित्रपटाला सर्वात जास्त कमाई करणारा फ्लॉप चित्रपटाचा टॅग दिला जातो. आता, 31 वर्षांनंतर हा चित्रपट 8K गुणवत्तेत रीमास्टर केले जात आहे आणि त्याचा आवाज देखील 5.1 साउंडमध्ये रीमास्टर करण्यात आला आहे. त्याची नवीन आवृत्ती पुढील वर्षी 16 जानेवारी 2026 रोजी थिएटरमध्ये पुन्हा प्रदर्शित होईल.
