1973 Energy Crisis: पेट्रोल संपलं, रस्ते जाम! अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात भीषण ऊर्जा संकट; सोन्यापेक्षा महाग झालं होतं तेल! नक्की काय घडलं होतं?
1973 Energy Crisis in US History : इराण-इस्त्रायल-अमेरिका युद्धाच्या परिणाम भारतासह अनेक देशांवर झाला आहे. भारतात Energy Crisis निर्माण झाले आहे. अशी परिस्थिती 1973 साली अमेरिकेतही निर्माण झाली होती. अशावेळी अमेरिकेने या इंधन संकटावर कशापद्धतीने मात केली ते पाहूया.
Dakshata Thasale | Mar 31, 2026, 11:20 PM IST
1/9
आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरु आहे. जवळपास एक महिन्याहून अधिक काळ उलटला आहे. तरीही हे युद्ध संपायची काही चिन्ह दिसत नाहीत. असं असताना भारतावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. इराण-इस्रायल संघर्षाचा परिणाम भारतावर थेट आणि खोलवर होत आहे, कारण भारत ऊर्जा, व्यापार आणि आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अशीच परिस्थिती 1973 साली अमेरिकेत निर्माण झाली होती. अमेरिकेत पेट्रोलच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. तेव्हा अमेरिकेने या इंधन संकटाशी कसे दोन हात केले ते पाहूया.
2/9
योम किप्पूर युद्ध
1973 चे तेल संकट (1973 Oil Crisis) हे प्रामुख्याने राजकीय आणि भू-राजकीय कारणांमुळे ओढवले होते. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'योम किप्पूर युद्ध' (Yom Kippur War). योम किप्पूर युद्धादरम्यान इस्रायलला पाठिंबा दिल्याबद्दल तेल उत्पादक अरब देशांनी अमेरिका आणि इतर काही देशांवर तेल निर्बंध लादले, तेव्हा अमेरिकन लोकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीला मोठा धक्का बसला.
3/9
अमेरिकेत अशी होती परिस्थिती
यातून निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या काळात, तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ३ डॉलरवरून जवळपास १२ डॉलरपर्यंत, म्हणजेच अंदाजे चौपट वाढली आणि पेट्रोल पंपावरील दरातही त्यानुसार वाढ झाली. इंधनाचा तुटवडा, वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती आणि महागाई यांनीही आपले पाय रोवले, आणि किमतींवरील नियंत्रण व इतर सरकारी उपाययोजनांचा त्यावर काहीही परिणाम झाला नाही. तेव्हा त्यांनी संकटावर कशी केली मात?
4/9
पेट्रोल पंपांवर भल्या मोठ्या रांगा
ऊर्जा संकटाच्या काळात अमेरिकेतही पेट्रोल पंपाबाहेर लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.अनेक ठिकाणी 'Sold Out' चे बोर्ड लागले होते. या काळात विद्यार्थी, रुग्ण या सगळ्यांचीच गैरसोय झाली. 1979 च्या दुसऱ्या ऊर्जा संकटादरम्यान अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी, व्हर्जिनियामधील एका रहिवाशाने आपल्या अंगणात 4000 गॅलन क्षमतेची पेट्रोलची टाकी बसवली.
5/9
दिवसाचा प्रकाश साठवला
अमेरिकेने या ऊर्जा संकटाच्या काळात ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी डे-लाईट सेव्हिंग टाईम वाढवण्यात आला, जेणेकरून संध्याकाळी नैसर्गिक प्रकाश जास्त वेळ मिळेल. तसेच Strategic Petroleum Reserve (SPR) चा साठा वाढवला. भविष्यात असे संकट पुन्हा येऊ नये म्हणून अमेरिकेने स्वतःचा 'सामरिक तेल साठा' (SPR) तयार करण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर १९७३ मध्ये, निक्सन यांनी डेलाइट सेव्हिंग टाइम संपूर्ण वर्षासाठी वाढवणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि दावा केला की यामुळे हिवाळ्यात दररोज अंदाजे १,५०,००० बॅरल तेलाची बचत होईल. “यामुळे केवळ कमीत कमी गैरसोय होईल आणि यात सर्वांचा समान सहभाग असेल,” असे निक्सन त्यावेळी म्हणाले होते.
6/9
वेगमर्यादा कमी केली
वेग मर्यादा (Speed Limit) कमी केली. इंधन वाचवण्यासाठी संपूर्ण अमेरिकेत हायवेवरील वेग मर्यादा ताशी 50 मैल निश्चित केली. यामुळे गाड्यांची वेग मर्यादा कमी झाल्यामुळे इंधन बचत झाली. इंजिनिअर्सच्या मते, गाड्या ताशी ५० ते ६० मैल वेगाने चालवल्यास इंधनाचा वापर सर्वात कार्यक्षम (Efficient) होतो. वेग जास्त असल्यास हवेचा रोध (Air Resistance) वाढतो आणि जास्त पेट्रोल लागते.
7/9
ट्रक चालकांचा संप
1973 च्या तेल संकटामुळे अमेरिकेत ट्रक चालकांनी केलेला संप हा त्या काळातील सर्वात मोठा आणि प्रभावी निषेध मानला जातो. जेव्हा इंधनाच्या किमती वाढल्या, तेव्हा ट्रक व्यवसायावर त्याचे प्रचंड संकट आले. काही आठवड्यांतच डिझेलच्या किमती प्रचंड वाढल्या, ज्यामुळे ट्रक चालकांचा नफा संपला. अनेकदा तासनतास रांगेत उभे राहूनही ट्रकला पुरेसे डिझेल मिळत नसे
8/9
ऑटो इंडस्ट्रीमध्ये बदल
1973 च्या तेल संकटामुळे अमेरिकन आणि जागतिक ऑटोमोबाईल उद्योगात क्रांतिकारी बदल झाले. त्यापूर्वी अमेरिकेत मोठ्या, जड आणि जास्त इंधन खाणाऱ्या गाड्यांची ('मसल कार्स') क्रेझ होती. पण तेल बंदीमुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. त्या काळात टोयोटा (Toyota), होंडा (Honda) आणि डॅट्सन (Datsun) सारख्या जपानी कंपन्यांनी छोट्या आणि इंधन-कार्यक्षम गाड्या अमेरिकन बाजारात आणल्या. अमेरिकन ग्राहक मोठ्या फोर्ड किंवा शेवरले गाड्या सोडून या छोट्या गाड्यांकडे वळू लागले. आपली बाजारपेठ वाचवण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या गाड्यांच्या डिझाइनमध्ये बदल करणे भाग पडले
9/9