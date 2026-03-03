English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • आजही Youtube वर ट्रेंड करतोय 45 वर्ष जुना जबरदस्त ब्लॉकबस्टर; चिल्लर बजेटमध्ये दणदणीत कमाई, आजही तुटला नाही रेकॉर्ड

आजही Youtube वर ट्रेंड करतोय 45 वर्ष जुना जबरदस्त ब्लॉकबस्टर; चिल्लर बजेटमध्ये दणदणीत कमाई, आजही तुटला नाही रेकॉर्ड

1981 Biggest Blockbuster Movie: 1980 चं दशक बॉलिवूडचा क्लासिक आणि सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जातो. या काळात बॉलिवूडला अनेक स्टार मिळाले. याच काळात बॉलिवूडला 'अँग्री यंग मॅन' मिळाले. अमिताभ यांच्या अशाच एका चित्रपटाने फक्त कमाईचे रेकॉर्ड मोडले नाहीत तर अनेक सुपरहिट गाणीदेखील दिली, जी आजही सुपरहिट आहेत.   

Shivraj Yadav | Mar 03, 2026, 03:45 PM IST
1980 चं दशक बॉलिवूडचा क्लासिक आणि सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जातो. या काळात बॉलिवूडने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. ज्यामुळे बॉलिवूडला स्टार मिळाले. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका सुपरहिट चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. अँग्री मॅनच्या या चित्रपटाने फक्त कमाईचे सर्व रेकॉर्ड तोडले नाहीत तर सर्व गाणीही सुपरहिट झाली होती.   

1981 मधील  या चित्रपटाची कहाणी आणि अमिताभ बच्चन यांनी महिलांच्या वेषात नाचतात ते गाणं अजूनही लोकांच्या मनात ताजं आहे.   

या गाण्यात अमिताभ बच्चन यांनी "मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है" या गाण्यावर अशा प्रकारे नाच केला की तो आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. या गाण्यानंतर अमिताभ बच्चन पुन्हा कधीच महिलांच्या वेषात दिसले नव्हते.   

या 45 वर्षं जुन्या चित्रपटाचे नाव "लावारीस" आहे. 1981 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि झीनत अमान यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. प्रकाश मेहरा दिग्दर्शित हा चित्रपट 3 तास ​​9 मिनिटांचा  होता. चित्रपटाची कथा अमिताभ बच्चन यांच्याभोवती फिरते, ज्याचं नाव चित्रपटात हीरा आहे. ही कथा बालपणात सोडून दिलेल्या मुलाची आहे.  

आपले मूळ शोधताना अमिताभ अमजद खान यांच्यासाठी काम करु लागतात. यावेळी त्यांना आपण त्यांचाच मुलगा असल्याचं माहिती नसतं. सत्य समजल्यानंतर नेमकं काय होतं हे सर्व चित्रपटात दाखवण्यात आलं आहे.   

प्रकाश मेहरांचा हा चित्रपट 1981 मध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा चौथा चित्रपट होता. या चित्रपटाचं बजेट 2.75 कोटी होतं आणि कमाई 9 कोटी होती. त्यावेळी हा ब्लॉकबस्टर चित्रपट होता. या चित्रपटाची गाणीही सुपरहिट झाली होती. यात एकूण 6 गाणी होती.   

यामध्ये "मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है","अपनी तो जैसे तैसे" (किशोर कुमार), "कब के बिछडे हुए"  या गाण्यांचा समावेश आहे.  

यातील सर्वात लोकप्रिय गाणे "मेरे अंगने में" हे स्वतः अमिताभ बच्चन यांनी गायलेले होते. या चित्रपटाला IMDb रेटिंग 7.0 आहे.   

