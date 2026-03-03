आजही Youtube वर ट्रेंड करतोय 45 वर्ष जुना जबरदस्त ब्लॉकबस्टर; चिल्लर बजेटमध्ये दणदणीत कमाई, आजही तुटला नाही रेकॉर्ड
1981 Biggest Blockbuster Movie: 1980 चं दशक बॉलिवूडचा क्लासिक आणि सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जातो. या काळात बॉलिवूडला अनेक स्टार मिळाले. याच काळात बॉलिवूडला 'अँग्री यंग मॅन' मिळाले. अमिताभ यांच्या अशाच एका चित्रपटाने फक्त कमाईचे रेकॉर्ड मोडले नाहीत तर अनेक सुपरहिट गाणीदेखील दिली, जी आजही सुपरहिट आहेत.
Shivraj Yadav | Mar 03, 2026, 03:45 PM IST
1980 चं दशक बॉलिवूडचा क्लासिक आणि सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जातो. या काळात बॉलिवूडने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. ज्यामुळे बॉलिवूडला स्टार मिळाले. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका सुपरहिट चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. अँग्री मॅनच्या या चित्रपटाने फक्त कमाईचे सर्व रेकॉर्ड तोडले नाहीत तर सर्व गाणीही सुपरहिट झाली होती.
या 45 वर्षं जुन्या चित्रपटाचे नाव "लावारीस" आहे. 1981 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि झीनत अमान यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. प्रकाश मेहरा दिग्दर्शित हा चित्रपट 3 तास 9 मिनिटांचा होता. चित्रपटाची कथा अमिताभ बच्चन यांच्याभोवती फिरते, ज्याचं नाव चित्रपटात हीरा आहे. ही कथा बालपणात सोडून दिलेल्या मुलाची आहे.
