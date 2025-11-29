English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2 तास 49 मिनिटांचा 'तो' सिनेमा ज्याच्या सेटवर घडल्या होत्या भयानक घटना, भीतीच्या छायेत झालं होतं शूटिंग!

Biggest Blockbuster Movie: 2 तास 49 मिनिटांचा हा चित्रपट, जो भयानक भयावह स्थितीत चित्रित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये लोक भीतीच्या छायेत राहत होते आणि त्यांना धार्मिक विधी करण्यास भाग पाडले जात होते.  

Tejashree Gaikwad | Nov 29, 2025, 02:48 PM IST
हिंदी सिनेमा एक वेगळी ओळख

Film Laadla Haunted Set

90 च्या दशकात हिंदी सिनेमा एक वेगळी ओळख बनवून गेला. त्या काळातील चित्रपट केवळ मनोरंजनासाठी नसून, लोकांच्या भावना, नाती आणि समाजातील विविध पैलूंवर आधारित असायचे. त्याकाळच्या चित्रपटांनी नोकरी, कुटुंब, आणि रोजच्या जीवनातील अडचणींवर नेहमीच लोकांचा दिलासा मिळवला. मात्र, अशा काही चित्रपटांच्या सेटवर अशा काही अजीब घटना घडल्या की, त्या कलाकार आणि टीमला भीतीचा सामना करावा लागला.

टीमचा धीर आणि सकारात्मकता

Film Laadla Haunted Set

चित्रपट निर्मितीच्या वेळेस अनेक वेळा अशा गोष्टी घडतात ज्या पूर्वनियोजित नसतात, जसे की कलाकारांचे वेळापत्रक बदलणे, अचानक बजेटचे तणाव येणे, किंवा तांत्रिक अडचणी निर्माण होणे. असं घडलं तरी, टीमचा धीर आणि सकारात्मकता हीच त्या सिच्युएशनला तोंड देण्याचं साधन असते. मात्र, काही सेट्सवर अशा घटनाही घडल्या की त्या खूप चर्चा आणि चर्चा बनल्या.  

या चित्रपटाचे नाव काय?

Film Laadla Haunted Set

आज आपण अशाच एका चित्रपटाबद्दल बोलणार आहोत, ज्याच्या सेटवर भयानक घटनांचा सामना टीमला करावा लागला. या चित्रपटाचे नाव आहे 'लाडला', ज्याची रिलीज 25 मार्च 1994 रोजी झाली होती. ही एक रोमँटिक-फॅमिली ड्रामा फिल्म होती, ज्याचे दिग्दर्शन राज कंवर यांनी केले आणि नितिन मनमोहन यांनी प्रोड्यूस केले. 

प्रमुख कलाकारांची टीम

Film Laadla Haunted Set

या चित्रपटात अनिल कपूर आणि श्रीदेवी मुख्य भूमिकेत होते, तसेच रवीना टंडन, अनुपम खेर, परेश रावल, शक्ति कपूर आणि फरीदा जलाल यांसारख्या प्रमुख कलाकारांची टीम होती.

भयानक घटना घडली

Film Laadla Haunted Set

काही गोष्टी जरी नीट योजना केल्या असल्या तरी, शूटिंगच्या दरम्यान एक भयानक घटना घडली होती. हा चित्रपट सुरू झाल्यावर आधी दिव्या भारती या अभिनेत्रीला मुख्य भूमिका दिली होती. तिने चित्रपटाची काही शूटिंग देखील केली होती, मात्र तिच्या अचानक मृत्यूमुळे फिल्मची शूटिंग पुन्हा सुरू करावी लागली आणि श्रीदेवींना कास्ट करण्यात आले. या बदल्यानंतर सेटवर काही विचित्र घटनांचे घडलेले दृश्य समोर आले.  

दिव्या भारतींना नेहमी अडचण येत होती

Film Laadla Haunted Set

म्हणजेच, एक डायलॉग होता ज्यावर दिव्या भारतींना नेहमी अडचण येत होती, आणि त्याच डायलॉगवर श्रीदेवींनाही अडचण येऊ लागली. ही एक नकोश्या आणि विचित्र घटना होती जी टीमला खूप धक्कादायक वाटली. सेटवरील या विचित्र घटनांमुळे कलाकार आणि टीमला भीती वाटू लागली आणि त्यानंतर सेटवर पूजा-पाठ घालवण्यात आले. यामुळे ही घटनांची मालिका थांबली.  

या चित्रपटाची कमाई किती होती?

Film Laadla Haunted Set

तुम्ही विचाराल, या चित्रपटाची कमाई किती होती? 2.50 कोटीच्या बजेटमध्ये बनलेल्या "लाडला" चित्रपटाने नेट 7.15 कोटी रुपये कमावले, आणि त्याची ग्रॉस कमाई 10.5 ते 13.9 कोटी रुपयांच्या दरम्यान होती. त्या काळात, अशा प्रकारच्या कमाईला एक मोठी हिट मानले जात होते. चित्रपटाच्या गाण्यांनाही प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि त्याची कथा आजही लोकांच्या मनात गोड राहिली आहे.  

Film Laadla Haunted Set

अशा विचित्र घटनांच्या शेवटी, 'लाडला' चित्रपट त्याच्या कथेने, गाण्यांनी, आणि सिनेमा इंडस्ट्रीतील एक महत्वाची मील का ठरला.  

