/पुण्यात 14 लाखांत 1BHK घर; म्हाडाने 4462 घरांच्या बंपर लॉटरीसाठी अत्यंत महत्वाचा नियम बदलला; घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा

पुण्यात म्हाडाची 4462 घरांसाठी अर्ज विक्री सुरु आहे. या लॉटरीत पुण्यात फक्त 14 लाखात 1BHK घर मिळत आहे.
पुणे म्हाडा लॉटरी : पुण्यात म्हाडाने 4462 घरांसाठी बंपर लॉटरी जाहीर केली आहे. या लॉटरी अंतर्गत पुण्यात प्राईम लोकेशनला 14 लाखांत घर खरेदी करण्याची संधी आहे. यासाठी अर्ज विक्री सुरु झाली आहे. मात्र, या लॉटरीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याने म्हाडाने अट शिथील केली आहे.
पुण्यात म्हाडाने 4462 घरांसाठी बंपर लॉटरी जाहीर केली. मात्र, या बंपर लॉटरीला अत्यल प्रतिसाद मिळत असल्याने म्हाडाने या लॉटरीसाठी एक नियम बदलला आहे. प्रतिसाद वाढवण्यासाठी म्हाडाने हा निर्णय घेतला आहे.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाने पुण्यातील 4462 घरांच्या विक्रीसाठी लॉटरी जाहीर केली आहे. 15 टक्के सामाजिक गृहनिर्माण आणि 20 टक्के सर्वसमावेशक अशी ही गृहनिर्माण योजना आहे.
यासाठी 24 ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-अर्जस्वीकृती प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. 13 ऑक्टोबरला या लॉटरीची सोडत काढण्यात येणार आहे. पुणे मंडळाला 15 टक्के सामाजिक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 1491 घरे उपलब्ध झाली आहेत. तर 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत 2971 घरे मंडळाला सोडतीसाठी मिळाली आहेत.
खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे म्हाडाच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरात विकली जात आहेत. 20 टक्के योजना म्हाडाकडून काढून घेण्यात आली आहे. हा निर्णय लागू होण्यापूर्वी पुणे मंडळाला उपलब्ध झालेल्या 20 टक्के योजनेतील घरांचा या सोडतीत समावेश आहे. यानंतर 20 टक्क्यांतील घरांचे वितरण पालिकेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
या सोडतीसाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 चा उत्पन्न दाखला किंवा आयकर विवरणपत्र सादर करण्याची अट होती. अर्जदारांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षाची आयकर विवरणपत्रे सादर केली आहेत. मात्र, ती अलीकडील असल्याने आयकर विभागाकडून ऑनलाइन पडताळणी होण्यास विलंब होत आहे.
उत्पन्न दाखवल्याच्या अटीमुळे अर्जदारांना अर्ज भरण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2024-25 आणि 2025-26 यांपैकी कोणत्याही एका वर्षाचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा निर्णय म्हाडाने जाहीर केला आहे.
ऑनलाईन अर्ज तसेच अनामत रक्कम भरण्याची मुदत 15 सप्टेंबर पर्यंत आहे. आरटीजीएस तसेच एनईएफटीद्वारे अनामत रक्कम भरून अर्ज सादर करण्यासाठी 16 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे.
16 सप्टेंबरला अर्ज सादर करण्याची मुदत संपणार आहे. यानंतर प्राप्त अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. अर्जांची छाननी पूर्ण झाल्यावर 29 सप्टेंबरला अर्जांची प्रारूप यादी सायंकाळी 7 वाजता जाहीर केली जाणार आहे.
8 ऑक्टोबरला अर्जांची अंतिम यादी सायंकाळी 7 वाजता जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर 13 ऑक्टोबरला सकाळी 11 वाजता 4462 घरांसाठी सोडत काढली जाईल.