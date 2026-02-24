English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Gold Ring Price: 2 ग्रॅम सोन्याची अंगठी बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? मेकिंग चार्ज, जीएसटी,हॉलमार्किंग फीबद्दल जाणून घ्या!

Gold Ring Price: 2 ग्रॅम सोन्याची अंगठी बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? मेकिंग चार्ज, जीएसटी,हॉलमार्किंग फीबद्दल जाणून घ्या!

Gold Ring Price:एक ग्रॅमची अंगठी खूप पातळ असते. जरा जोर लागला तरी ती वाकते किंवा तुटते. पण 2 ग्रॅमची अंगठी मोटी आणि मजबूत असते.

Pravin Dabholkar | Feb 24, 2026, 02:29 PM IST
Gold Ring Price: आजकाल सोन्याचे दर सतत बदलत आहेत. जर तुम्ही 2 ग्रॅम सोन्याची सुंदर आणि मजबूत अंगठी बनवण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या खिशावर किती परिणाम होईल? हे माहिती असायला हवे. 

जाड, टिकाऊ आणि रोजच्या वापरासाठी योग्य

1 ग्रॅमची अंगठी पातळ आणि सहज वाकणारी असते म्हणून 2 ग्रॅमची अंगठी निवडणे उत्तम. ती जाड, टिकाऊ आणि रोजच्या वापरासाठी योग्य असते. त्यावर छोटा डिझाईन किंवा नावही कोरता येते. पण मेकींग चार्ज, जीएसटी, हॉलमार्कींगसह किती खर्च येतो? सविस्तर जाणून घेऊया. 

2 ग्रॅमची अंगठी का निवडावी?

एक ग्रॅमची अंगठी खूप पातळ असते. जरा जोर लागला तरी ती वाकते किंवा तुटते. पण 2 ग्रॅमची अंगठी मोटी आणि मजबूत असते. ऑफिस, काम किंवा दैनंदिन जीवनात आरामात वापरता येते. ती शाही दिसते आणि दीर्घकाळ टिकते. गरज पडली तर विक्री करताना चांगला भावही मिळतो. म्हणून बजेट थोडे वाढवून २ ग्रॅमची अंगठी बनवणे फायद्याचे आहे.

फक्त सोन्याची किंमत किती?

२२ कॅरेट सोन्याचा सध्याचा बाजारभाव १४,५०० रुपये प्रति ग्रॅम आहे (फेब्रुवारी २०२६). २ ग्रॅमसाठी सोन्याची किंमत = १४,५०० × २ = २९,००० रुपये. हे केवळ सोन्याचे मूल्य आहे. दुकानात जाण्यापूर्वी हे गणित लक्षात ठेवा.

मेकिंग चार्ज किती लागेल?

अंगठी बनवण्यासाठी दुकान १५% मेकिंग चार्ज घेते. २९,००० रुपयांवर १५% म्हणजे ४,३५० रुपये. आता सोन्याची किंमत + मेकिंग चार्ज = २९,००० + ४,३५० = ३३,३५० रुपये. जास्त नक्षीकाम, दगड किंवा खास डिझाईन असल्यास हा चार्ज १५% पेक्षा जास्त होऊ शकतो.

जीएसटी आणि हॉलमार्किंग फी किती?

३३,३५० रुपयांवर ३% जीएसटी लागते, म्हणजे सुमारे १,००० रुपये (थोडे कमी-जास्त होऊ शकते). याशिवाय हॉलमार्किंग सील लावण्यासाठी ४५ ते ५० रुपये अतिरिक्त शुल्क लागते. हे दोन्ही अनिवार्य आहेत. सरकारी नियमाप्रमाणे प्रत्येक जेवरावर हॉलमार्क असलेच पाहिजे.

एकूण खर्च

सर्व मिळून खर्च = २९,००० (सोने) + ४,३५० (मेकिंग) + १,००० (जीएसटी) + ४५ (हॉलमार्क) = सुमारे ३४,३९५ रुपये. म्हणून तुमचे बजेट ३४,५०० ते ३५,००० रुपये ठेवा. साधी अंगठी असल्यास चार्ज कमी, पण सुंदर डिझाईन हवे असल्यास जास्त खर्च येईल.

विश्वासू दुकानातून खरेदी

नेहमी दुकानात जाण्यापूर्वी आजचा सोन्याचा दर तपासा. बिल घेताना सोन्याची किंमत, मेकिंग चार्ज, जीएसटी आणि हॉलमार्किंग वेगवेगळे लिहिलेले असावे. 'मेकिंग फ्री' अशी ऑफर येऊ देऊ नका, कारण सोन्याचा भाव जास्त दाखवला जाऊ शकतो. नेहमी विश्वासू दुकानातून खरेदी करा!

