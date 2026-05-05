समुद्रसपाटीपासून 2000 फूट उंचीवर महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक घाट; याच घाटात दडलेल्या छुप्या गावात आहे जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन
Ratnagiri Kolhapur Amba Ghat : महाराष्ट्रातील घाट रस्ते हे फक्त प्रवासाचे माध्यम नाहीत तर अविस्मरणीय सफर घडवणारे निसर्गरम्य मार्ग आहेत. असाच एक थरारक घाट आपल्या महाराष्ट्रात आहे. हा घाट समुद्रसपाटीपासून 2000 फूट उंचीवर आहे. या घाटात दडलेल्या छुप्या गावात आहे जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. हे कोकणातील दुसऱ्या क्रमाकांचे हिल स्टेशन आहे. महाबळेश्वर, माथेरान, लोणावळा या प्रसिद्ध हिल स्टेशनला हे छुपं हिल स्टेशन टक्कर देते. महाराष्ट्रातील थंड हवेच्या ठिकाणांच्या यादीत या गावाचा समावेश होतो.