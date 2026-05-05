  • समुद्रसपाटीपासून 2000 फूट उंचीवर महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक घाट; याच घाटात दडलेल्या छुप्या गावात आहे जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन

Vanita Kamble | May 05, 2026, 10:09 PM IST
Ratnagiri Kolhapur Amba Ghat : महाराष्ट्रातील घाट रस्ते हे फक्त प्रवासाचे माध्यम नाहीत तर अविस्मरणीय सफर घडवणारे निसर्गरम्य मार्ग आहेत. असाच एक थरारक घाट आपल्या महाराष्ट्रात आहे. हा घाट समुद्रसपाटीपासून 2000 फूट उंचीवर आहे.  या घाटात दडलेल्या छुप्या गावात आहे जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. हे कोकणातील दुसऱ्या क्रमाकांचे हिल स्टेशन आहे.  महाबळेश्वर, माथेरान, लोणावळा या प्रसिद्ध हिल स्टेशनला हे छुपं हिल स्टेशन टक्कर देते. महाराष्ट्रातील थंड हवेच्या ठिकाणांच्या यादीत या गावाचा समावेश होतो.  

समुद्रसपाटीपासून 2000 फूट उंचीवर असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक घाट आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या या घाटात दडलेल्या एका छुप्या गावात  जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. जगभरातून पर्यटक येथे येतात. 

आंबा घाट असे महाराष्ट्रातील या सर्वात थरारक घाटाचे नाव आहे. रत्नागिरी आणि कोल्हापूरला जोडणारा आंबा घाट जितका थरारक आहे तो तितकाच सुंदर आहे.  

आंबा घाटातून प्रवास करताना प्रवासी हरखून जातात. या घाटातील निसर्ग सौैंदर्य लक्ष वेधून घेते. 

आंबा हे ठिकाण कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावर कोल्हापूरपासून सुमारे 65 किमी आणि रत्नागिरीपासून सुमारे 60 किमी अंतरावर आहे.

आंबा घाट हे लोकप्रिय हिल स्टेशन देखील आहे. आंबा घाटातील अनेक गावांमध्ये पर्यटक थांबातात आणि येथील निसर्गसौंदर्यचाा आनंद लुटतात. मात्र, आंबा गाव सर्वात लोकप्रिय आहे.   

आंबा घाट हा समुद्रसपाटीपासून 2000 हजार फूट उंचीवर आहे.  हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वात उंच ठिकाण आहे . आंबा गाव हेच जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे.   

आंबा गाव अतिशय सुंदर आहे. हिरवेगार डोंगर रस्त्याच्या भोवताली खोल दरी. इथं नेहमी धुकं असत. यामुळे आंबा गावात फिरताना केरळचा फिल येतो. 

आंबा गावात अनेक रिसॉर्ट आणि होम स्टे आहेत. अनेक पर्यटक आंबा गावात फिरण्यासाठी येतात.  आंबा हे थंड हवेचे हिल स्टेशन आहे. 

पश्चिम घाटामध्ये रत्नागिरी कोल्हापूरला जोडणाऱ्या आंबा घाटातून प्रवास करताना उटी मसुरी रोडचा फिल येतो. यामुळे अनेक पर्यटक निसर्ग सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी आंबा घाटातून प्रवास करतात. 

