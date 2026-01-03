20,000,000,000,000 रुपयांची उलाढाल! तिकीट बुकिंग करणाऱ्याने भारतात सुरु केली एअरलाइन्स कंपनी; सरकारने दिली विमान उडवण्याची परवानगी
कोण आहे अलहिंद एअरलाईन्स कंपनीचा मालक?
Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 10:44 PM IST
Alhind Group : भारतासह जगभरात विमान व्यवसाय हा एक अतिशय महागडा आणि गुंतागुंतीचा व्यवसाय आहे. भारतातील एका मोठी ट्रॅव्हल एजन्सी या व्यवसायात प्रवेश करणार आहे. अलहिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (अलहिंद ग्रुप) असे या कंपनीचे नाव आहे. सरकाने अलहिंद एअरलाईन्सला मंजुरी दिली आहे. या कंपनीची उलाढाल 20,000,000,000,000 रुपयांची आहे. जाणून घेऊया या कंपनीचा मालक कोण आहे. त्यांची संपत्ती किती आहे.
