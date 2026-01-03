English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 20,000,000,000,000 रुपयांची उलाढाल! तिकीट बुकिंग करणाऱ्याने भारतात सुरु केली एअरलाइन्स कंपनी; सरकारने दिली विमान उडवण्याची परवानगी

20,000,000,000,000 रुपयांची उलाढाल! तिकीट बुकिंग करणाऱ्याने भारतात सुरु केली एअरलाइन्स कंपनी; सरकारने दिली विमान उडवण्याची परवानगी

कोण आहे अलहिंद एअरलाईन्स कंपनीचा मालक?   

Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 10:44 PM IST
twitter

Alhind Group : भारतासह जगभरात विमान व्यवसाय हा एक अतिशय महागडा आणि गुंतागुंतीचा व्यवसाय आहे. भारतातील एका मोठी ट्रॅव्हल एजन्सी या व्यवसायात प्रवेश करणार आहे. अलहिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (अलहिंद ग्रुप)  असे या कंपनीचे नाव आहे.  सरकाने अलहिंद एअरलाईन्सला मंजुरी दिली आहे. या कंपनीची उलाढाल 20,000,000,000,000 रुपयांची आहे. जाणून घेऊया या कंपनीचा मालक कोण आहे. त्यांची संपत्ती किती आहे.   

1/11

भारत सरकारने 3 नवीन विमान कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. लवकरच या कंपन्यांची विमाने उड्डाण घेणार आहेत. यापैकीच एक आहे अलहिंद एअरलाईन्स. या कंपनीच्या मालकाची नेटवर्थ 20,000,000,000,000 रुपये आहे.   

twitter
2/11

केरळमधील या कंपनीची स्थापना मोहम्मद हरिस यांनी केली होती, जे आता अलहिंद ग्रुपचे संचालक आहेत. अलहिंद ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक पी.व्ही. वलसराज यांनी तिच्या वाढीमध्ये मोठी भूमिका बजावली.   

twitter
3/11

33 वर्षांपूर्वी तिकीट बुकिंग करणारी टूर आणि ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणून सुरू झाली होती . आता ही कंपनीने विमान कंपन्यांच्या अत्यंत महागड्या व्यवसायात प्रवेश केला आहे.

twitter
4/11

अलहिंद ग्रुपच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार , कंपनीची स्थापना 1992 मध्ये अलहिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून झाली. सुरुवातीला, कंपनीने देशात काम सुरू केले. तथापि, तीन वर्षांनंतर, 1995 मध्ये, तिने परदेशात आपला व्यवसाय मध्य पूर्वेपर्यंत वाढवला.

twitter
5/11

अलहिंद ग्रुपचा मुख्य व्यवसाय प्रवास सेवा आहे, जिथे ते फ्लाइट तिकीट, सुट्टीचे पॅकेजेस, विविध टूर पॅकेजेस आणि हज आणि उमरा सेवा देखील उपलब्ध करुन दिले. 

twitter
6/11

 टी. मोहम्मद हरिस हे अलहिंद ग्रुपचे संस्थापक आहेत.  प्रवास आणि पर्यटन उद्योगात व्यापक अनुभव आहे. कालिकत येथे जन्मलेल्या हरिसने कला शाखेत (इतिहास आणि अर्थशास्त्रात बीए) आणि औषधनिर्माणशास्त्रात पदवी मिळवली आहे.

twitter
7/11

कंपनीचा हवाई तिकीट व्यवसाय  दरमहा शेकडो कोटी रुपयांचा आहे. संपूर्ण समूहाची  उलाढाल सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची आहे. या व्यापक व्यवसायामुळे,  अल  हिंदचे  मालक  मोहम्मद  हरिस हे  देशातील सर्वात प्रभावशाली प्रवासी  व्यावसायिकांपैकी  एक मानले जातात.

twitter
8/11

2014 मध्ये, कंपनीने त्यांचे B2B (बिझनेस टू बिझनेस) पोर्टल सुरू केले, जे फ्लाइट बुकिंग, हॉटेल बुकिंग, व्हिसा सेवा आणि बरेच काही यासारख्या सेवा देत होते.  

twitter
9/11

 2020  मध्ये, अलहिंद ग्रुपने धनहिंद युटिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड नावाचे फिनटेक, ट्रॅव्हल आणि इतर सेवांशी संबंधित एक प्लॅटफॉर्म लाँच केले.

twitter
10/11

अल  हिंदचे  मुख्यालय  केरळमधील  कालिकत  येथे आहे . ही एअरलाइन  सुरुवातीला  प्रादेशिक  संगणकीय  एअरलाइन  म्हणून काम  करेल. कंपनीची योजना आहे की प्रथम ATR 72-600 विमानांचा   वापर करून देशांतर्गत उड्डाणे चालवावीत  .   त्यानंतर हळूहळू आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वाढवली जातील.   

twitter
11/11

अलहिंद ग्रुप व्हिसा सेवा, परकीय चलन, कार भाड्याने देतो आणि अलहिंद बस तसेच कार्गो आणि लॉजिस्टिक्स, हॉटेल आणि रिसॉर्ट सेवा देखील चालवतो. उल्लेखनीय म्हणजे, अलहिंद टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे केरळमधील बस ऑपरेटिंग उद्योगात एक प्रसिद्ध नाव आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो? पगाराव्यतिरिक्त कोणत्या सुविधा मिळतात?

पुढील अल्बम

मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो? पगाराव्यतिरिक्त कोणत्या सुविधा मिळतात?

मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो? पगाराव्यतिरिक्त कोणत्या सुविधा मिळतात?

मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना किती पगार मिळतो? पगाराव्यतिरिक्त कोणत्या सुविधा मिळतात? 8
एका फ्लॅटची किंमत 1,40,00,00,000 रुपये; 2025 मध्ये मुंबईत असे 51 फ्लॅट विकले; खरेदी करणाऱ्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल!

एका फ्लॅटची किंमत 1,40,00,00,000 रुपये; 2025 मध्ये मुंबईत असे 51 फ्लॅट विकले; खरेदी करणाऱ्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल!

एका फ्लॅटची किंमत 1,40,00,00,000 रुपये; 2025 मध्ये मुंबईत असे 51 फ्लॅट विकले; खरेदी करणाऱ्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल! 8
चपातीच्या पिठात बेसन मिसळण्याचे &#039;हे&#039; आरोग्यादायी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

चपातीच्या पिठात बेसन मिसळण्याचे 'हे' आरोग्यादायी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

चपातीच्या पिठात बेसन मिसळण्याचे 'हे' आरोग्यादायी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का? 9
निवडणुका बिनविरोध कशा केल्या जातात? पडद्यामागे काय घडतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

निवडणुका बिनविरोध कशा केल्या जातात? पडद्यामागे काय घडतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

निवडणुका बिनविरोध कशा केल्या जातात? पडद्यामागे काय घडतं? जाणून वाटेल आश्चर्य! 11