DSLR कॅमेऱ्याला टक्कर देतोय हा स्मार्टफोन; 50 किंवा 100 नव्हे तर मिळतोय 200MP कॅमेरा, फिचर्सही कमाल

Vivo X300 Pro Launch Date: भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारा स्मार्टफोन ब्रँड Vivo आपले फ्लॅगशिप डिव्हाइस लाँच करणार आहे. कंपनी भारतात Vivo X300 Pro आणि Vivo X300 लाँच करणार आहे. दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये 200MP कॅमेरा असणार आहे. Pro व्हेरिएंटमध्ये 200MP टेलिफोटो लेन्स असेल, तर स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये 200MP प्रायमरी कॅमेरा असेल.  

Shivraj Yadav | Nov 15, 2025, 06:27 PM IST
पुढील महिन्यात भारतात Vivo X300 सीरिज लाँच होणार आहे. कंपनीने या स्मार्टफोन्सच्या लाँचिंगची तारीख जाहीर केली आहे.   

Vivo X300 सीरिजमध्ये : Vivo X300 आणि Vivo X300 Pro हे दोन फोन असण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये Zeiss-ट्यून केलेले ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे.  

कंपनीने हे स्मार्टफोन्स आधीच चीनमध्ये लाँच केले आहेत. या स्मार्टफोन्समध्ये 200MP टेलिफोटो लेन्स असेल. भारतात, ही स्मार्टफोन सिरीज MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसरसह लाँच होईल.   

भारतात कधी लाँच होणार?

कंपनी 2 डिसेंबर रोजी Vivo X300 आणि Vivo X300 Pro भारतात लाँच करणार आहे.   

दमदार कॅमेरा

कंपनीने या फोनमधील कॅमेऱ्यांवर फार मेहनत घेतली आहे. ब्रँडच्या X-सिरीजमध्ये सामान्यतः दमदार कॅमेरा असणारे फोन असतात. या फोनसबोत कंपनीने टेलिफोटो एक्सटेंडर किट देखील दाखवला आहे. यात Zeiss 2.35x टेलिकन्व्हर्टर लेन्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे तुम्ही फोन कॅमेरा म्हणून वापरू शकता.  

फोनमध्ये काय खास असेल?

Vivo X300 सीरीज भारतात MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसरसह लाँच केली जाऊ शकते. फोनमध्ये Pro Imaging VS1 चिप आणि V3+ इमेजिंग चिप देखील असेल.   

हे हँडसेट Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर काम करतील. Pro व्हेरिएंटमध्ये Zeiss ट्यून केलेला ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल.   

यात 50MP Sony LYT-828 प्रायमरी कॅमेरा, 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा वाइड अँगल लेन्स आणि 200MP टेलिफोटो लेन्स असेल. कंपनी फ्रंटला 50MP सेल्फी कॅमेरा देईल. स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये 200MP मेन लेन्स, 50MP टेलिफोटो लेन्स आणि 50MP अल्ट्रा वाइड अँगल लेन्स असतील.  

फ्रंटला 50 मेगापिक्सेलचा Samsung JN1 सेल्फी कॅमेरा मिळेल. या डिव्हाइसमध्ये 6040 एमएएच बॅटरी असेल. कंपनीने टेलिफोटो एक्सटेंडर किटची देखील घोषणा केली आहे. हा ब्रँडचा एक प्रीमियम फोन आहे, जो सुमारे 1 लाख किमतीत लाँच होऊ शकतो.  

