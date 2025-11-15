DSLR कॅमेऱ्याला टक्कर देतोय हा स्मार्टफोन; 50 किंवा 100 नव्हे तर मिळतोय 200MP कॅमेरा, फिचर्सही कमाल
Vivo X300 Pro Launch Date: भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारा स्मार्टफोन ब्रँड Vivo आपले फ्लॅगशिप डिव्हाइस लाँच करणार आहे. कंपनी भारतात Vivo X300 Pro आणि Vivo X300 लाँच करणार आहे. दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये 200MP कॅमेरा असणार आहे. Pro व्हेरिएंटमध्ये 200MP टेलिफोटो लेन्स असेल, तर स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये 200MP प्रायमरी कॅमेरा असेल.
Shivraj Yadav | Nov 15, 2025, 06:27 PM IST
