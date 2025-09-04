English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भीतीचं दुसरं नाव आहे हा चित्रपट, पाहताना उडेल थरकाप; 1 तास 47 मिनिटं तोंडातून निघणार नाही आवाज, OTT वर होतोय ट्रेंड

Biggest Horror Movie On OTT: जीवन आणि मृत्यू नेहमीच एक गूढ आहे. अनेक संस्कृतींमध्ये, मृत्यू हा केवळ शेवट नाही तर एका नवीन प्रवासाची सुरुवात मानला जातो. विशेषतः आशियाई देशांमध्ये, याच्याशी संबंधित अनेक प्रथा आणि परंपरा आहेत. लोकांचा असा विश्वास आहे की आत्मे आजूबाजूला असतात आणि ते जिवंत लोकांवर देखील परिणाम करू शकतात. हेच कारण आहे की तिथल्या कथांमध्ये अनेकदा गूढता आणि भीतीचे मिश्रण दिसून येते. या भयानक चित्रपटातही असंच काहीतरी दिसते.  

Shivraj Yadav | Sep 04, 2025, 05:01 PM IST
इंडोनेशिया आणि मलेशियासारख्या देशांमध्ये, लोककथा आणि धार्मिक परंपरांना चित्रपटांमध्ये विशेष स्थान आहे. तेथील चित्रपटांमध्ये अनेकदा आत्मे, मृत्युनंतरचे जीवन आणि चालीरीतींशी संबंधित गोष्टी दाखवल्या जातात. प्रेक्षकांना अशा कथा आवडतात कारण त्या केवळ घाबरवत नाहीत तर त्यांना विचार करण्यास भाग पाडतात. या देशांचे भयपट चित्रपट पाश्चात्य चित्रपटांपेक्षा वेगळे आहेत आणि त्यांची मुळे त्यांच्या संस्कृती आणि समाजाशी खोलवर जोडलेली आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका भयानक चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत.  

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित असल्याचे म्हटले जाते, जो पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांना असा विचार करायला भाग पाडले जाईल की जर हा चित्रपट इतका भयानक असेल तर प्रत्यक्षात ही घटना किती भयानक असेल.   

हा चित्रपट गेल्या वर्षी 2024 मध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्याने बॉक्स ऑफिस तसेच ओटीटीमध्ये धुमाकूळ घातला होता. हा एक इंडोनेशियन हॉरर चित्रपट आहे, ज्याचे दिग्दर्शन हद्राह डेंग रतु यांनी केले होते.   

या चित्रपटाचं नाव पेमांडी जेनाझा आहे, ज्याला द कॉर्प्स वॉशर असंही म्हणतात. या चित्रपटाचे चित्रीकरण जकार्तामध्ये झाले आहे आणि व्हिज्युअल मीडिया स्टुडिओने त्याची निर्मिती केली आहे.   

चित्रपटाची कथा एक मुली लीनाभोवती फिरते. तिच्या आईच्या मृत्यूनंतर, तिला कुटुंबाच्या परंपरेनुसार मृतदेहाला आंघोळ घालण्याचे काम करावे लागते. सुरुवातीला सर्वकाही सामान्य वाटते, परंतु प्रत्येक मृतदेहासोबत त्याला काही विचित्र गोष्टी दिसू लागतात. कधी लोखंडी तारा, कधी विचित्र सावल्या आणि आत्म्यांची उपस्थिती.  

हळूहळू त्याला कळते की हे सर्व मृत्यू सामान्य नाहीत. यामागे एक मोठे रहस्य लपलेले आहे, जे त्याच्यासाठी सोपे नाही.   

हा चित्रपट पहिल्यांदा 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्याने खूप चांगली कमाई केली. त्यानंतर, तो 27 जून 2024 रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. जिथे प्रेक्षकांना तो खूप आवडला. विशेषतः मलेशिया आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये, तो नेटफ्लिक्सच्या टॉप 10 चित्रपटांमध्ये समाविष्ट झाला होता, जिथे तो सर्वाधिक पाहिला गेला होता.  

या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 4 कोटी होते आणि त्याने सुमारे 3.4 कोटींची कमाई केली. जरी तो बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी ठरला नसला तरी, ओटीटीवर त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. आयएमडीबीवर त्याचे रेटिंग 6.1/10 आहे, तर काही प्लॅटफॉर्मवर त्याला 7/10 पर्यंत रेटिंग मिळाले आहे. समीक्षकांनी मुख्य अभिनेत्रीच्या अभिनयाची प्रशंसा केली. जरी काही लोकांना कथा थोडी संथ वाटली, तरीही हा चित्रपट इंडोनेशियन हॉरर सिनेमात स्वतःची ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाला.

