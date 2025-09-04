भीतीचं दुसरं नाव आहे हा चित्रपट, पाहताना उडेल थरकाप; 1 तास 47 मिनिटं तोंडातून निघणार नाही आवाज, OTT वर होतोय ट्रेंड
Biggest Horror Movie On OTT: जीवन आणि मृत्यू नेहमीच एक गूढ आहे. अनेक संस्कृतींमध्ये, मृत्यू हा केवळ शेवट नाही तर एका नवीन प्रवासाची सुरुवात मानला जातो. विशेषतः आशियाई देशांमध्ये, याच्याशी संबंधित अनेक प्रथा आणि परंपरा आहेत. लोकांचा असा विश्वास आहे की आत्मे आजूबाजूला असतात आणि ते जिवंत लोकांवर देखील परिणाम करू शकतात. हेच कारण आहे की तिथल्या कथांमध्ये अनेकदा गूढता आणि भीतीचे मिश्रण दिसून येते. या भयानक चित्रपटातही असंच काहीतरी दिसते.
Shivraj Yadav | Sep 04, 2025, 05:01 PM IST
इंडोनेशिया आणि मलेशियासारख्या देशांमध्ये, लोककथा आणि धार्मिक परंपरांना चित्रपटांमध्ये विशेष स्थान आहे. तेथील चित्रपटांमध्ये अनेकदा आत्मे, मृत्युनंतरचे जीवन आणि चालीरीतींशी संबंधित गोष्टी दाखवल्या जातात. प्रेक्षकांना अशा कथा आवडतात कारण त्या केवळ घाबरवत नाहीत तर त्यांना विचार करण्यास भाग पाडतात. या देशांचे भयपट चित्रपट पाश्चात्य चित्रपटांपेक्षा वेगळे आहेत आणि त्यांची मुळे त्यांच्या संस्कृती आणि समाजाशी खोलवर जोडलेली आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका भयानक चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत.
चित्रपटाची कथा एक मुली लीनाभोवती फिरते. तिच्या आईच्या मृत्यूनंतर, तिला कुटुंबाच्या परंपरेनुसार मृतदेहाला आंघोळ घालण्याचे काम करावे लागते. सुरुवातीला सर्वकाही सामान्य वाटते, परंतु प्रत्येक मृतदेहासोबत त्याला काही विचित्र गोष्टी दिसू लागतात. कधी लोखंडी तारा, कधी विचित्र सावल्या आणि आत्म्यांची उपस्थिती.
हा चित्रपट पहिल्यांदा 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्याने खूप चांगली कमाई केली. त्यानंतर, तो 27 जून 2024 रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. जिथे प्रेक्षकांना तो खूप आवडला. विशेषतः मलेशिया आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये, तो नेटफ्लिक्सच्या टॉप 10 चित्रपटांमध्ये समाविष्ट झाला होता, जिथे तो सर्वाधिक पाहिला गेला होता.
