English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2025 मध्ये विवाहबंधनात अडकलेल्या सेलिब्रिटी जोडप्यांची यादी जाणून घ्या

Couples who got married in 2025 : 2025 मध्ये अनेक मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वातील स्टार्सचे भव्य आणि खाजगी लग्न सोहळे पाहायला मिळाले, काही लग्न शाही स्टाइलमध्ये तर काही खाजगी आणि गुप्त पद्धतीने पार पडले.

kaveri pimpley | Dec 12, 2025, 04:25 PM IST
twitter
1/9

प्राजक्ता गायकवाड - शंभुराज खुटवड

2 डिसेंबर 2025 रोजी ‘स्वराज्य रक्षक संभाजी’ फेम अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडने शंभुराज खुटवडसोबत लग्न केले. हा विवाह यंदाच्या वर्षातील सर्वात भव्य आणि शाही लग्नांमध्ये गणला गेला. रिसेप्शनमध्ये प्राजक्ताने नंदीवरून एन्ट्री घेतली, ज्यामुळे ती ट्रोलसुद्धा झाली.

twitter
2/9

सूरज चव्हाण - संजना गोफणे

बिग बॉस मराठी 5 चा विजेता सूरज चव्हाणने 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी संजना गोफणेबरोबर लग्न केले. हे लग्न मनोरंजन विश्वात खूप चर्चेत राहिले. दोघांचे लग्न त्यांच्या कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांसह पार पडले.  

twitter
3/9

तेजस्विनी लोणारी - समाधान सरवणकर

अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि शिवसेनेचे युवा नेते समाधान सरवणकर यांनी 4 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबईतील सहारा स्टारमध्ये लग्न केले. त्यांच्या ग्रँड वेडिंगचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. तेजस्विनी आता शिवसेनेच्या नेते सदा सरवणकर यांची सून झाली आहे.  

twitter
4/9

पूजा बिरारी - सोहम बांदेकर

अभिनेते आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर यांच्या मुलाने सोहम बांदेकरने 2 डिसेंबर 2025 रोजी अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत लग्न केले. विवाह लोणावळ्यात पार पडला आणि मनोरंजन विश्वातील अनेक मंडळी उपस्थित होत्या. दोघांचे लग्न खूपच साधेपण आणि सुंदर रीतीने पार पडले.

twitter
5/9

समान्था रूथ प्रभु - राज निडिमोरु

समान्था रूथ प्रभुने 1 डिसेंबर 2025 रोजी राज निडिमोरु सोबत खाजगी लग्न केले. विवाह सध्गुरूच्या इशा योगा सेंटर, कोयंबतूर येथे पार पडला. हा समारंभ फक्त कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित असताना पार पडला आणि खूप लहान व खाजगी होता.  

twitter
6/9

प्राजक्ता कोली (MostlySane) - वृषांक खनाल

युट्यूबर प्राजक्ता कोलीने 25 फेब्रुवारी रोजी करजतच्या ओलेंडर फार्म्समध्ये वृषांक खनालसोबत लग्न केले. त्यांनी एक दशकापेक्षा जास्त काळ एकत्र राहिल्यानंतर विवाह केला. प्राजक्ताने अनिता डोंगरेच्या साजेसा पारिजात फुलांचा डिझाईन असलेला साज परिधान केला, तर वृषांकने आयव्हरी रंगाचा शेरवानी घातला.  

twitter
7/9

रॅपर रफ्तार - मनराज जवांडा

रॅपर रफ्तार आणि फॅशन स्टायलिस्ट मनराज जवांडाने 31 जानेवारी रोजी केरलमधील तिरुवनंतपुरममध्ये लग्न केले. विवाहामध्ये दक्षिण भारतीय आणि सिक्ख परंपरेचा संगम पाहायला मिळाला. मनराज सकाळच्या विधींसाठी पाट्टू सिल्क साडीत दिसली आणि नंतर गुरुद्वाराच्या विधीसाठी लाल लेहंग्यात बदलली.  

twitter
8/9

भाग्यश्री न्हालवे - उदय कुंडप

‘कुंकू टिकली आणि टॅटू’, ‘रमा राघव’ सारख्या मालिकांमधून प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री न्हालवेने 3 डिसेंबर 2025 रोजी डॉक्टर उदय कुंडपसोबत लग्न केले. दोघांचे लग्न साधेपणाने आणि खासगी पद्धतीने पार पडले. या लग्नाने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये खूप आनंद आणि उत्साह निर्माण केला.

twitter
9/9

स्वानंद केतकर - अक्षता आपटे

ऑनस्क्रिन भाऊ-बहिणीची भूमिका साकारणारा अभिनेता स्वानंद केतकर आणि अभिनेत्री अक्षता आपटे यांनी 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी लग्न केले. ऑनस्क्रिन भाऊ-बहिण आता खऱ्या आयुष्यात नवरा-बायको बनले आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

डिजिटल स्कॅमपासून वाचा, अशाप्रकारे ओळखा बनावट वेबसाईट्स

पुढील अल्बम

डिजिटल स्कॅमपासून वाचा, अशाप्रकारे ओळखा बनावट वेबसाईट्स

डिजिटल स्कॅमपासून वाचा, अशाप्रकारे ओळखा बनावट वेबसाईट्स

डिजिटल स्कॅमपासून वाचा, अशाप्रकारे ओळखा बनावट वेबसाईट्स 9
लाडकी बहीण योजनेबाबत आदिती तटकरेंची धक्कादायक कबुली; ‘त्या’ सर्व लाभार्थ्यांवर कारवाई होणार, तब्बल ₹165000000....

लाडकी बहीण योजनेबाबत आदिती तटकरेंची धक्कादायक कबुली; ‘त्या’ सर्व लाभार्थ्यांवर कारवाई होणार, तब्बल ₹165000000....

लाडकी बहीण योजनेबाबत आदिती तटकरेंची धक्कादायक कबुली; ‘त्या’ सर्व लाभार्थ्यांवर कारवाई होणार, तब्बल ₹165000000.... 8
जगभरात वेगाने वाढतोय हा आजार, 74200000 रुग्णांसह भारताचा नंबर कितवा? पाहा टॉप 10 देशांची यादी!

जगभरात वेगाने वाढतोय हा आजार, 74200000 रुग्णांसह भारताचा नंबर कितवा? पाहा टॉप 10 देशांची यादी!

जगभरात वेगाने वाढतोय हा आजार, 74200000 रुग्णांसह भारताचा नंबर कितवा? पाहा टॉप 10 देशांची यादी! 16
Sharad Pawar Family Tree : आई-वडील, 7 भाऊ अन् 4 बहिणी; अशी आहे पवार कुटुंबाची वंशावळ

Sharad Pawar Family Tree : आई-वडील, 7 भाऊ अन् 4 बहिणी; अशी आहे पवार कुटुंबाची वंशावळ

Sharad Pawar Family Tree : आई-वडील, 7 भाऊ अन् 4 बहिणी; अशी आहे पवार कुटुंबाची वंशावळ 8