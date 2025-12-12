2025 मध्ये विवाहबंधनात अडकलेल्या सेलिब्रिटी जोडप्यांची यादी जाणून घ्या
Couples who got married in 2025 : 2025 मध्ये अनेक मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वातील स्टार्सचे भव्य आणि खाजगी लग्न सोहळे पाहायला मिळाले, काही लग्न शाही स्टाइलमध्ये तर काही खाजगी आणि गुप्त पद्धतीने पार पडले.
kaveri pimpley | Dec 12, 2025, 04:25 PM IST
1/9
प्राजक्ता गायकवाड - शंभुराज खुटवड
2/9
सूरज चव्हाण - संजना गोफणे
3/9
तेजस्विनी लोणारी - समाधान सरवणकर
4/9
पूजा बिरारी - सोहम बांदेकर
5/9
समान्था रूथ प्रभु - राज निडिमोरु
6/9
प्राजक्ता कोली (MostlySane) - वृषांक खनाल
7/9
रॅपर रफ्तार - मनराज जवांडा
8/9
भाग्यश्री न्हालवे - उदय कुंडप
9/9