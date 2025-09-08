English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2 तासांत 29 मिनिटांचा सिनेमा, 54 कोटींचं बजेट पण 29.35 कोटीचा लावला चुना.... 72 तासांत OTT वर ठरला नंबर 1

Flop Film Hit on OTT: 2025 मध्ये असे अनेक चित्रपट आले. ज्यांनी चित्रपटगृहात येताच निर्मात्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या. काही चित्रपटांवर निर्मात्यांनी पाण्यासारखे पैसे खर्च केले होते. पण, ते चित्रपटगृहात येताच त्यांनी इतके नुकसान केले की निर्मात्यांना रक्ताचे अश्रू ढाळले. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका अलिकडेच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो निर्मात्यांना फसवल्यानंतर ओटीटीवर त्यांना श्रीमंत बनवत आहे.

Dakshata Thasale | Sep 08, 2025, 08:47 PM IST
तो अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट

2 तास 29 मिनिटांच्या या अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपटाचे नाव 'मालिक' आहे. राजकुमार राव व्यतिरिक्त, मानुषी चिल्लर या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कुमार तौरानी आणि जय शेवक्रमणी यांनी केले आहे. हा चित्रपट 11 जुलै 2025 रोजी थिएटरमध्ये आला.

चित्रपटगृहांमध्ये फसवणूक

सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 54 कोटी होते तर चित्रपटाने जगभरात सुमारे 28.65 कोटी रुपये कलेक्शन केले. म्हणजेच निर्मात्यांना 29.35 कोटींचे नुकसान झाले.

ओटीटीवर गोंधळ निर्माण करणे

त्याच वेळी, हा चित्रपट 5 सप्टेंबर रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाला आणि अवघ्या तीन दिवसांत म्हणजेच 72 तासांत पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. 

यासोबतच, या चित्रपटाने अनेक मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकून सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत.

मलिकची कथा काय

मलिकची कथा 80 च्या दशकातील अलाहाबादमध्ये घडते. ज्यामध्ये एका असहाय्य शेतकऱ्याचा मुलगा दीपक म्हणजेच राजेंद्र गुप्ता म्हणजेच राजकुमार राव नशिबासमोर झुकायला तयार नाही.

मलिकची कथा काय

 तो त्याच्या वडिलांचे नशीब बदलून त्याला एका बलवान मुलाचा बाप बनवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला ही संधी तेव्हा मिळते जेव्हा परिसरातील बाहुबली नेता शंकर सिंहचा गुंड त्याच्या वडिलांवर ट्रॅक्टर चालवतो.

मलिकची कथा काय

यानंतर, चित्रपटात दाखवले आहे की दीपक चौकाचौकात असे काम करतो की तुम्हाला हा चित्रपट पहावा लागेल. 

ओटीटीवर नंबर १ वर ट्रेंडिंग

लोक हा चित्रपट ओटीटीवर खूप पाहत आहेत, म्हणून तो येताच तो टॉप १० चित्रपटांमध्ये नंबर १ वर ट्रेंडिंग करत आहे. या चित्रपटाचे आयएमडीबी रेटिंग ६.२ आहे.

