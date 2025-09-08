2 तासांत 29 मिनिटांचा सिनेमा, 54 कोटींचं बजेट पण 29.35 कोटीचा लावला चुना.... 72 तासांत OTT वर ठरला नंबर 1
Flop Film Hit on OTT: 2025 मध्ये असे अनेक चित्रपट आले. ज्यांनी चित्रपटगृहात येताच निर्मात्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या. काही चित्रपटांवर निर्मात्यांनी पाण्यासारखे पैसे खर्च केले होते. पण, ते चित्रपटगृहात येताच त्यांनी इतके नुकसान केले की निर्मात्यांना रक्ताचे अश्रू ढाळले. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका अलिकडेच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो निर्मात्यांना फसवल्यानंतर ओटीटीवर त्यांना श्रीमंत बनवत आहे.
Dakshata Thasale | Sep 08, 2025, 08:47 PM IST
तो अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट
चित्रपटगृहांमध्ये फसवणूक
ओटीटीवर गोंधळ निर्माण करणे
मलिकची कथा काय
