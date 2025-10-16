English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वयाच्या 24 व्या वर्षी 410000000 रुपयांची मालकीण आहे 'ही' तरुणी, क्रिकेटर अन् बिझनेसमनसोबत जोडलं गेलं नाव, अंगावरील 'त्या'5 टॅटूंची का झाली चर्चा?

या सुंदरीने, लहान वयातच प्रसिद्धी आणि संपत्ती मिळवली. या 24 वर्षांची तरुणी लाखो लोकांच्या हृदयाची धडकन आहे. लाखो लोक तिच्यावर प्रेम करतात, एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. एकेकाळी राणी मुखर्जीची भाची असलेल्या या अभिनेत्रीबद्दल सर्व जाणून घ्या.

Dakshata Thasale | Oct 16, 2025, 11:40 AM IST
avneet kaur

टीव्ही ते बॉलिवूड चित्रपटांपर्यंत अभिनयात उत्कृष्ट कामगिरी करणारी ही महिला बरीच लोकप्रिय आहे. सोशल मीडियावर, ती फक्त एक फूल नाही तर एक आग आहे. जिने लहान वयातच तिच्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली, इंस्टाग्रामवर 315000000 फॉलोअर्स आहेत आणि तिचे मूल्य ₹41000000 आहे. तिचे राणी मुखर्जीशी देखील एक खास नाते आहे. चला स्पष्ट करूया.

कोण आहे अवनीत कौर?

avneet kaur

अवनीत कौर तिचा 24 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 13 ऑक्टोबर 2001 रोजी पंजाबमधील जालंधर येथे जन्मलेली ही अभिनेत्री सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखील बनली आहे. ती 2010 पासून इंडस्ट्रीमध्ये सक्रिय आहे आणि तिने खूप उंची गाठली आहे.

अवनीत कौरच्या शरीरावर किती टॅटू आहेत?

avneet kaur

तिच्या मनगटांपासून पाठीपर्यंत आणि मांड्यांपर्यंत आणि इतर भागांमध्ये तिच्या शरीरावर पाच टॅटू आहेत.

डान्स रिऍलिटी शोद्वारे इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश केला

avneet kaur

अवनीत कौरने वयाच्या आठव्या वर्षी झी टीव्हीवरील "डीआयडी लिटिल मास्टर्स" या शोमधून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. ती एक स्पर्धक होती आणि टॉप थ्रीमध्ये पोहोचली, परंतु ती शो जिंकू शकली नाही. त्यानंतर ती "डान्स के सुपरस्टार्स" मध्ये दिसली. आणि 2012 मध्ये, तिने लाईफ ओकेच्या "मेरी माँ" शोमधून पदार्पण केले.

avneet kaur

ती 8 वर्षांची होती, कोणीतरी तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला आणि दिग्दर्शकाने तिला शाप दिला. अवनीत कौरने "हंटरफ्लाय" ला सांगितले की जेव्हा ती 8 वर्षांची होती, तेव्हा एका डान्स रिहर्सल दरम्यान कोणीतरी तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला.

avneet kaur

जेव्हा ती संघर्ष करत होती, तेव्हा एका दिग्दर्शकाने तिला सांगितले की ती इंडस्ट्रीत कधीही यशस्वी होणार नाही कारण ती तिच्या ओळी योग्यरित्या उच्चारू शकत नाही. त्याने तिला शिवीगाळ देखील केली. त्यावेळी ती 11-12 वर्षांची होती. दोन प्रमुख भारतीय क्रिकेटपटू आणि एका निर्मात्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या अफवा समोर आल्या.

या लोकांसोबत जोडली गेली नावे

avneet kaur

अवनीत कौरचे नाव क्रिकेटपटू शुभमन गिल आणि विराट कोहलीशी जोडले गेले होते. त्यांना स्टेडियममध्ये अनेक वेळा एकत्र पाहिले गेले आणि अनुष्का शर्माच्या पतीने एका पोस्टला लाईक केल्यानंतर त्यांच्या प्रेमसंबंधाच्या अफवा वाढल्या. निर्माता राघव शर्माचाही तिचा कथित प्रियकर म्हणून उल्लेख केला गेला.

घर आणि कार-बॅग संग्रह

avneet kaur

अवनीत कौरची एकूण संपत्ती ₹41 कोटी इतकी आहे. ती एका चित्रपटासाठी ₹60 लाख आणि एका टीव्ही एपिसोडसाठी ₹700000 घेते. ती इंस्टाग्रामवर ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी ₹2 लाख आणि डिजिटल प्रमोशनसाठी ₹50000 ते ₹60000 घेते. हाइप ऑडिटरच्या अहवालानुसार, अभिनेत्री इंस्टाग्रामवरून दरमहा ₹538812.084 ते ₹ 7385364.48 पर्यंत कमावते.   

अवनीत कौरची एकूण संपत्ती

avneet kaur

मुंबईच्या मालाड परिसरात तिचे एक अपार्टमेंट आहे. तिच्याकडे 8.3 दशलक्ष रुपयांची रेंज रोव्हर वेला आहे, जी तिने 2022 मध्ये खरेदी केली होती. तिच्याकडे ख्रिश्चन डायर, लुई व्हिटॉन आणि गुच्ची सारख्या लक्झरी ब्रँडच्या बॅगचा संग्रह देखील आहे.

राणी मुखर्जीच्या भाचीचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स

avneet kaur

अवनीत कौरने 'मर्दानी' चित्रपटात भूमिका केली होती आणि तिने राणी मुखर्जीच्या भाचीची भूमिका केली होती. तिचे इंस्टाग्रामवर 31.5 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत आणि ती फक्त 411 लोकांना फॉलो करते.

