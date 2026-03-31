Mukesh Ambani Daily Income: 25 किलो सोनं की 520000 VIP आयपीएल तिकिटं? मुकेश अंबानींच्या एका दिवसाच्या कमाईत काय काय येऊ शकतं?

Mukesh Ambani Daily Saraly :  सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण? असं म्हटलं की, डोळ्यासमोर एकच चेहरा आणि एकच नाव येतं ते म्हणजे गर्भश्रीमंत मुकेश अंबानी यांचं. मुकेश अंबानी कायमच आपल्या कामामुळे ओळखले जातात? मुकेश अंबानींचा दिवसाचा पगार किती? या पगाराच्या आकड्याचा आपण कधी विचारही केला नसेल. 

Dakshata Thasale | Mar 31, 2026, 11:43 PM IST
भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत मुंबईतील मुकेश अंबानी यांचा समावेश आहे. मुकेश अंबानी यांचा दिवसाचा पगार किती? 

मुकेश अंबानींचा दिवसाचा पगार

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सर्व्हेसर्वा मुकेश अंबानी दररोज अंदाजे 100-160  कोटी रुपये कमावतात. संपत्तीच्या या पातळीवर, एका दिवसाच्या कमाईतून आलिशान वस्तूंची खरेदी, महागडे प्रवास, उच्च श्रेणीची घड्याळे, सोने किंवा अगदी अति-आलिशान गाड्यांचा ताफाही खरेदी करता येतो.

बिझनेस क्लास तिकिटं

मुकेश अंबानी यांचा दिवसाचा पगार एवढा आहे की ते 18000 बिझनेस क्लास इंटरनॅशनल फ्लाईट्सच तिकिट खरेदी करु शकतात. ज्याची किंमत 70000 च्या आसपास असते. 

रोलेक्स घड्याळ

मुकेश अंबानी यांच्या पगाराचा आकडा इतका आहे की, ते जवळपास 1300 रोलेक्स सबमरीनर घड्याळ घेऊ शखतात. त्या घड्याळज्यांची किंमत 10 लाख आहे. 

आयफोन 17

मुकेश अंबानींच्या पगारातून आयफोन 17 जो 128 जीबीची खरेदी करु शकतात. ज्याची किंमत जवळपास 80000 इतकी आहे. 

आयपीएलच्या VIP तिकिटं

मुकेश अंबानींच्या पगारातून IPL च्या 520000 VIP तिकिट खरेदीकरु शकतात. याच्या एका तिकिटाची किंमत ही 3000 इतकी असते. 

25 किलो सोना

सध्या सोने खरेदीचा किती भाग आहे याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे. मुकेश अंबानी यांच्या पगारातून 25 किलो सोनं खरेदी केलं जाऊ शकतं तेही मार्केट भावाने. 

5 स्टार सुट्स

मुकेश अंबानी यांच्या पगारातून 1600 नाईट्स अल्ट्रा लक्झरी 5 स्टार सुट्समध्ये राहू शकतात. या सुटची किंमत जवळपास 1 लाख रुपये प्रत्येक रात्री एवढी आहे. 

रोल्स रॉयस

मुकेश अंबानी यांच्या पगारातून 8 ब्रँड न्यू रोल्स रॉयस एसयुव्ही खरेदी करु शकतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे 12.5 कोटी ही अशी एका एसयुव्हीची किंमत आहे.   

