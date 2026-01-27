27 January 2026 God-Silver Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात उच्चांकी वाढ, जाणून घ्या कोणती गुंतवणूक करणे ठरेल अधिक फायदेशीर?
Today Gold and Silver Rate: सध्याच्या काळात सोन्या-चांदीच्या किमतीत वेगाने वाढ होताना दिसत आहे. याचा परिणाम आतंरराष्ट्रीय बाजारावरही होत आहे. 2026 मध्ये सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर, आज 27 जानेवारी 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात किती वाढ झाली आहे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.
Manali Sagvekar | Jan 27, 2026, 02:18 PM IST
सोन्या-चांदीच्या दरात होतेय वेगाने वाढ
सोन्या-चांदीच्या दरात वेगाने वाढ होत आहे. 27 जानेवारी 2026 रोजी देखील सोन्याच्या किमतीने भलतीच उंची गाठली आहे. तसेच चांदीची किंमतही वेगाने वाढत आहे. मंगळवारी सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने सराफा बाजारात किमतीत वाढ झाली आहे. याचे परिणाम आतंरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहेत असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या किमतीत नेमकी किती रूपयांची वाढ झाली आहे.
2000 पेक्षा जास्त रूपयांची वाढ
दिल्लीसह इतर प्रमुख शहरातील सोन्याच्या किमतीत किती वाढ?
मुंबईत प्रति 24 कॅरेट सोन्याची किंमत किती?
चांदीच्या दरात 6 टक्क्यांनी वाढ
आंतरराष्ट्रीय बाजाराही सोन्याचा उच्चांक
सोन्या-चांदीपैकी कशात गुंतवणूक करावी?
सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल
गुंतवणूकीच्या जगात आर्थिक अनिश्चिततेमध्ये सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानले जाते. 27 जानेवारी 2026 पर्यंत सोन्याचे भाव ज्याप्रमाणे उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत हे पाहता दीर्घकालीन परतावा मिळवण्यासाठी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. तसेच तज्ज्ञांच्या मते, 2026 मधील पुढच्या काळात बाजरात सोने अधिक उंची गाठू शकते.
