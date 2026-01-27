English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 27 January 2026 God-Silver Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात उच्चांकी वाढ, जाणून घ्या कोणती गुंतवणूक करणे ठरेल अधिक फायदेशीर?

27 January 2026 God-Silver Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात उच्चांकी वाढ, जाणून घ्या कोणती गुंतवणूक करणे ठरेल अधिक फायदेशीर?

Today Gold and Silver Rate: सध्याच्या काळात सोन्या-चांदीच्या किमतीत वेगाने वाढ होताना दिसत आहे. याचा परिणाम आतंरराष्ट्रीय बाजारावरही होत आहे. 2026 मध्ये सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर, आज 27 जानेवारी 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात किती वाढ झाली आहे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.   

Manali Sagvekar | Jan 27, 2026, 02:18 PM IST
twitter
1/9

सोन्या-चांदीच्या दरात होतेय वेगाने वाढ

Today Gold-Silver Rate

सोन्या-चांदीच्या दरात वेगाने वाढ होत आहे. 27 जानेवारी 2026 रोजी देखील सोन्याच्या किमतीने भलतीच उंची गाठली आहे. तसेच चांदीची किंमतही वेगाने वाढत आहे. मंगळवारी सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने सराफा बाजारात किमतीत वाढ झाली आहे. याचे परिणाम आतंरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहेत असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या किमतीत नेमकी किती रूपयांची वाढ झाली आहे.  

twitter
2/9

2000 पेक्षा जास्त रूपयांची वाढ

Today Gold-Silver Rate

27 जानेवारी 2026 रोजी सोन्याच्या दरात 2000 पेक्षा जास्त रूपयांची वाढ झाली आहे. 24 कॅरेट सोन्याचे दर सुमारे रुपये 1.58 लाख ते रुपये 1.62 लाख पर्यंत पोहोचले आहेत. ही किंमत प्रति ग्रॅम प्रमाणे आहे.   

twitter
3/9

दिल्लीसह इतर प्रमुख शहरातील सोन्याच्या किमतीत किती वाढ?

Today Gold-Silver Rate

दिल्लीसह इतर प्रमुख शहरात सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅमवर 2,500 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. याप्रमाणे 22 कॅरेट सोन्याची किमत रुपये 1,45,713, प्रति 10 ग्रॅमने वाढली आहे.   

twitter
4/9

मुंबईत प्रति 24 कॅरेट सोन्याची किंमत किती?

Today Gold-Silver Rate

मुंबईत प्रति ग्रॅमप्रमाणे 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 16, 210 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याती किंमत 14, 845 रुपये, 18 कॅरेट सोन्याची किंमत 12, 146 रुपये; तर चांदीची किंमत 370 रुपये ते 375 रुपये इतकी वाढली आहे.   

twitter
5/9

चांदीच्या दरात 6 टक्क्यांनी वाढ

Today Gold-Silver Rate

तसेच चांदीचा सरासरी दर 3.5 लाख ते 3.6 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर प्रति किलोप्रमाणे आहे. मागील दर पाहता आता चांदीच्या दरात 6  टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.   

twitter
6/9

आंतरराष्ट्रीय बाजाराही सोन्याचा उच्चांक

Today Gold-Silver Rate

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दराने याहीपेक्षा अधिक उंची गाठली आहे. आंतरारष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर 5000 अमेरिकी डॉलरपेक्षाही जास्त आहेत.   

twitter
7/9

सोन्या-चांदीपैकी कशात गुंतवणूक करावी?

Today Gold-Silver Rate

सोन्या-चांदीच्या दरातील उच्चांक पाहता, तुमच्यापैकी अनेकांना हा प्रश्न पडला असेल की, भविष्यासाठी गुंतवणूक करायची असल्या सोने किंवा चांदी यापैकी कोणते धातू विकत घेणे अधिक फायदेशीर ठरेल?  

twitter
8/9

सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल

Today Gold-Silver Rate

गुंतवणूकीच्या जगात आर्थिक अनिश्चिततेमध्ये सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानले जाते. 27 जानेवारी 2026 पर्यंत सोन्याचे भाव ज्याप्रमाणे उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत हे पाहता दीर्घकालीन परतावा मिळवण्यासाठी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. तसेच तज्ज्ञांच्या मते, 2026 मधील पुढच्या काळात बाजरात सोने अधिक उंची गाठू शकते.   

twitter
9/9

चांदीमध्ये गुंतवणूक करताना जोखमीची शक्यता

Today Gold-Silver Rate

याउलट चांदीच्या दरात अधिक अस्थिरता पाहायला मिळते. दरातील चढ-उतारामुळे जोखीम वाढण्याची शक्यता आहे. पण चांदीचा वापर इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर उद्योगांमध्ये होतो. त्यामुळे मागणी वाढल्यास किंमतही वाढू शकते. मागील वर्षाच्या तुलनेत याहीवर्षी चांदीच्या दराने उच्चांक गाठला असला तरी गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक उपयोगी ठरेल.   

twitter
पुढील
अल्बम

Hidden Signs Of Kidney Damage: केवळ पुरुषांमध्ये दिसतात किडनी डॅमेजची ही लक्षणं, 99टक्के लोक करतात दुर्लक्ष

पुढील अल्बम

वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास?

वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास?

वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास? 8
Hidden Signs Of Kidney Damage: केवळ पुरुषांमध्ये दिसतात किडनी डॅमेजची ही लक्षणं, 99टक्के लोक करतात दुर्लक्ष

Hidden Signs Of Kidney Damage: केवळ पुरुषांमध्ये दिसतात किडनी डॅमेजची ही लक्षणं, 99टक्के लोक करतात दुर्लक्ष

Hidden Signs Of Kidney Damage: केवळ पुरुषांमध्ये दिसतात किडनी डॅमेजची ही लक्षणं, 99टक्के लोक करतात दुर्लक्ष 9
वरुण धवनला मेट्रोतील &#039;ते&#039; एक कृत्य भोवणार? मेट्रो प्रशासनाने सुनावलं, &#039;तुमच्या अशा वागण्याने....&#039;

वरुण धवनला मेट्रोतील 'ते' एक कृत्य भोवणार? मेट्रो प्रशासनाने सुनावलं, 'तुमच्या अशा वागण्याने....'

वरुण धवनला मेट्रोतील 'ते' एक कृत्य भोवणार? मेट्रो प्रशासनाने सुनावलं, 'तुमच्या अशा वागण्याने....' 9
उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून.... 8