/Kargil Vijay Diwas 2026: हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत ठामपणे उभे होते भारताचे सैनिक; 18000 फुटावर लढलं गेलं युद्ध

Kargil Vijay Diwas 2026 : 27 वर्षांपूर्वी आजच्याच 26 जुलैच्या दिवशी भारतीय सैन्याने कारगिलवर विजयाची घोषणा केली होती. तेव्हापासून दर वर्षी 26 जुलै रोजी भारतात कारगिल दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी भारतीय सैन्यदलाच्या साहस, अनुशासन आणि बलिदानाला नमन करण्याचा हा दिवस आहे.
26 जुलै 1999 रोजी भारताने कारगिल युद्धात विजय मिळवण्याची घोषणा केली होती. ही तारीख देशाच्या सैन्य इतिहासात खूप महत्वपूर्ण मानली जाते. कारगिल युद्ध हे केवळ सीमेवरील संघर्ष नव्हता तर सेनेच्या पराक्रमाची आठवण म्हणून सुद्धा कारगिल विजय दिवस साजरा केला जातो.
कारगिल युद्ध हे वर्ष 1999 च्या मे ते जुलै महिन्यादरम्यान लढवलं गेलं. युद्धाचं मुख्य क्षेत्र हे जम्मू काश्मीरचा कारगिल भाग होता. यात द्रास, बटालिक, काकसर आणि मुश्कोह घाटी या क्षेत्रांचा समावेश होता. 3 मे 1999 च्या सुमारास स्थानिक मेंढपाळांनी उंच डोंगररांगांवर संशयास्पद हालचाली होत असल्याची माहिती दिली. तपासणीअंती असे आढळून आले की, नियंत्रण रेषेच्या या बाजूला असलेल्या अनेक उंच ठिकाणांवर घुसखोरी झाली होती.
सुरुवातीला ही घुसखोरी मर्यादित स्वरूपाची असल्याचे मानले गेले. परंतु नंतर हे स्पष्ट झालं की ती एक सुनियोजित लष्करी मोहीम होती. घुसखोरांना हुसकावून लावण्यासाठी भारताने एक मोठी मोहीम हाती घेतली, जिला 'ऑपरेशन विजय' असे नाव देण्यात आले.
कारगिल युद्धाला जगातील सर्वात कठीण पर्वतीय युद्धांपैकी एकात गणलं जातं. यात शत्रू हा आधीच उंच टेकडीवर लपून बसला होता. त्यामुळे त्यांना खालच्या बाजूला असणाऱ्या भारतीय चौक्या आणि रस्ते यांच्यावर नजर ठेऊन होत्या. भारतीय सैन्याला खालून वरती चढून जावं लागलं. येथील डोंगर हे सरळ आणि निसरडे होते. अनेक ठिकाणी बर्फ जमलेला होता.
येथे सैनिकांना रात्री शत्रूवर हल्ला करायला लागायचा. शत्रूच्या नजरेत न येण्यासाठी हे करण्यात आले होते. इतक्या उंचावर श्वास घेणेही कठीण होते. सैनिकांना शस्त्रे, दारूगोळा, रसद आणि आवश्यक सामग्री वाहून नेत पुढे कूच करावे लागत असे. विशिष्ट ठिकाणांपर्यंत तोफखाना आणि रसद पोहोचवणे हे देखील एक मोठे आव्हान होते. तरीही भारतीय सैन्याने प्रत्येक अडथळ्यावर मात केली.
कारगिल युद्धात भारताने आपल्या अनेक सैनिकांना गमावलं. यात अधिकतर 527 भारतीय जांबाज सैनिक शहीद झाले. युद्धात 1,363 जखमी झाले होते. हे आकडे फक्त संख्या नाही तर प्रत्येक संख्ये मागे एक कुटुंब आहे ज्याने त्याच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती गमावला. कारगिल विजय दिवस त्या सर्व कुटुंबांच्या धैर्याचाही गौरव करतो.
जुलै 1999 पर्यंत भारतीय सेनेने अधिकांश महत्वाच्या सर्व पर्वत शत्रूंच्या हातून परत मिळवली होती. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तानच्या सैन्याला माघार घ्यावी लागली. 26 जुलै 1999 रोजी भारताने 'ऑपरेशन विजय'च्या यशाची आणि युद्धात मिळवलेल्या विजयाची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी २26 जुलै रोजी 'कारगिल विजय दिवस' साजरा केला जातो. या दिवशी द्रास येथील कारगिल युद्ध स्मारकासह देशभरात हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाते.