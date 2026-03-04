UAE मध्ये दुसरा भारत देश; एकाच शहरात राहतात 20 लाख भारतीय; 90 टक्के लोक भारतातील 4 राज्यातून जातात
यूएई मध्ये अनेक शहर आहेत सर्वाधिक भारतीय कुठे राहतात?
How many Indians live in Dubai: इराण-इस्त्रायल युद्ध हे दोन देशांचं राहिलेलं नाही. इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणमध्ये हल्ला केल्यानंतर इराणनं आखाती देशातील दुबई, सौदी अरब, बहरिन, कुवेत या देशांमधील अमेरिकन सैन्य तळ आणि दुतावासांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केलीय. UAE वर झालेल्या हल्ल्यामुळे भारत सरकार सध्या मोठ्या टेन्शनमध्ये आहे. कारण, संयुक्त अरब अमिराती अर्थात UAE देशात दुसरा भारत आहे. UAE मधील एकाच शहरात राहतात 20 लाख भारतीय राहतात. यापैकी 90 टक्के लोक भारतातील 4 राज्यातून जातात. जाणून घेऊना मिनी भारत म्हणून ओळखले जाणारे UAE मधील हे दुसरे शहर कोणते आहे?