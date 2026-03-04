English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • UAE मध्ये दुसरा भारत देश; एकाच शहरात राहतात 20 लाख भारतीय; 90 टक्के लोक भारतातील 4 राज्यातून जातात

UAE मध्ये दुसरा भारत देश; एकाच शहरात राहतात 20 लाख भारतीय; 90 टक्के लोक भारतातील 4 राज्यातून जातात

यूएई मध्ये अनेक शहर आहेत सर्वाधिक भारतीय कुठे राहतात?    

Vanita Kamble | Mar 04, 2026, 04:02 PM IST
How many Indians live in Dubai:  इराण-इस्त्रायल युद्ध हे दोन देशांचं राहिलेलं नाही. इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणमध्ये हल्ला केल्यानंतर इराणनं आखाती देशातील दुबई, सौदी अरब, बहरिन, कुवेत या देशांमधील अमेरिकन सैन्य तळ आणि दुतावासांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केलीय. UAE वर झालेल्या हल्ल्यामुळे भारत सरकार सध्या मोठ्या टेन्शनमध्ये आहे. कारण, संयुक्त अरब अमिराती अर्थात UAE देशात दुसरा भारत आहे.  UAE मधील एकाच शहरात राहतात 20 लाख भारतीय राहतात. यापैकी 90 टक्के लोक भारतातील 4 राज्यातून जातात. जाणून घेऊना मिनी भारत म्हणून ओळखले जाणारे UAE मधील हे दुसरे शहर कोणते आहे?

 

1/8

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय राहतात. सध्या, इराण UAE वर हल्ले करत आहे. इराणचा शत्रूत्व थेट UAE शी नाही, तर ते UAE मध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहे. मात्र, या हल्ल्यांमुळे हजारो भारतीयांचा जीव धोक्यात आला आहे. UAE मधील एक शहर 'दुसरा भारत' म्हणून ओळखले जाते. येथे तब्बल 20 लाख भारतीय नागरीक राहतात.   

2/8

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या परदेशी भारतीयांच्या आकडेवारीनुसार, आखाती देश आणि आसपासच्या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची सर्वाधिक संख्या संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मध्ये आहे. UAE मध्ये जवळपास 40 लाख भारतीय राहतात. युएईमधील एका शहरात अंदाजे 20 लाख भारतीय राहतात. त्यापैकी बहुतेक दक्षिणेकडील राज्यांमधून आहेत. 

3/8

UAE मधील दुबई हे शहर 'सेकंड इंडिया' म्हणून ओळखले जाते. अनेक भारतीय दुबईत स्थायिक झाले आहेत. तर लाखो भारतीय, नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण असा विविध कारणांमुळे दुबईत राहत आहेत. 

4/8

दुबईत 200 हून अधिक देशांचे लोक राहतात. दुबईची एकूण लोकसंख्या 36 लाख आहे. त्यापैकी सुमारे 20 लाख हे भारतीय  आहेत.   

5/8

एईमध्ये 90 टक्के लोक नोतरी आणि व्यवसायासाठी आले आहेत. 10 टक्के लोकांची तिथे घरं तिथे आहेत.   

6/8

भारतातून दुबईत गेलेल्यांपैकी बहुतेक लोक दक्षिण भारतातील चार राज्यांमधून आहेत.  केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पंजाबमधूनही लोक तिथे गेले आहेत.

7/8

संयुक्त अरब अमिरातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 30 टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. त्यापैकी मोठी संख्या कामगार आणि कर्मचारी आहेत, तर मोठ्या संख्येने व्यापारी देखील यूएईमध्ये स्थायिक आहेत.  

8/8

सौदी अरेबियामध्ये स्थायिक झालेले बहुसंख्य भारतीय मुस्लिम आहेत. शिवाय, 800,00 भारतीय कतारमध्ये स्थायिक आहेत. जे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 25 टक्के आहेत. देशाची एकूण लोकसंख्या सुमारे 31 लाख आहे. म्हणून, या देशांमध्ये कोणत्याही अशांततेचा थेट परिणाम भारतावर होतो.  

