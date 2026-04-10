Gold in Cow Urine: गायीच्या लघवीत सापडते 3 से 10 मिलीग्रॅम सोने? संशोधनातून समोर आले आश्चर्यकारक तथ्य
Gold in Cow Urine: बहुतेक लोकांचा असा विश्वास आहे की खाणींव्यतिरिक्त सोने इतर कोठेही आढळत नाही. जर तुम्हीही असंच वाटत असेल तर आम्ही तुम्हाला आज अजून एक गोष्ट सांगणार आहोत. सोने खाणींव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीही आढळते जे तुमच्या कल्पनेपलीकडचं आहे.
Tejashree Gaikwad | Apr 10, 2026, 05:01 PM IST
हे सोने धातूच्या स्वरूपात नसून ‘गोल्ड सॉल्ट’ म्हणजेच आयन स्वरूपात असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. बी. ए. गोलकिया यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने क्रोमॅटोग्राफी आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्रीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही तपासणी केली. या प्रक्रियेत गायीच्या लघवीत सुमारे 5100 वेगवेगळे घटक आढळले, त्यापैकी 388 घटक वैद्यकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
