Gold in Cow Urine: गायीच्या लघवीत सापडते 3 से 10 मिलीग्रॅम सोने? संशोधनातून समोर आले आश्चर्यकारक तथ्य

Gold in Cow Urine:  बहुतेक लोकांचा असा विश्वास आहे की खाणींव्यतिरिक्त सोने इतर कोठेही आढळत नाही. जर तुम्हीही असंच वाटत असेल तर आम्ही तुम्हाला आज अजून एक गोष्ट सांगणार आहोत. सोने खाणींव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीही आढळते जे तुमच्या कल्पनेपलीकडचं आहे.  

Tejashree Gaikwad | Apr 10, 2026, 05:01 PM IST
सोने म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर खाणींचीच प्रतिमा उभी राहते. पण प्रत्यक्षात हा मौल्यवान धातू केवळ खाणीतच सापडत नाही, तर काही अनपेक्षित ठिकाणीही त्याचे अंश आढळतात. अलीकडील संशोधनांमधून अशाच काही रोचक गोष्टी समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कुतूहलात भर पडली आहे.    

भारतात सोन्याला केवळ गुंतवणुकीचे साधन म्हणून नाही, तर भावनिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही आहे. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि विविध परंपरांमध्ये सोन्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. महिलांच्या अलंकारांपासून ते समृद्धीच्या प्रतीकापर्यंत, सोन्याचे स्थान भारतीय समाजात विशेष मानले जाते.  

वैज्ञानिकांच्या मते, सोने केवळ जमिनीखालीच नाही तर समुद्रातही प्रचंड प्रमाणात साठवलेले आहे. मानवी शरीरातसुद्धा अतिशय सूक्ष्म प्रमाणात सोने आढळते. इतकेच नाही, तर काही वनस्पतींमध्ये आणि सूक्ष्मजीवांमध्येही सोन्याचे अंश सापडल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.  

याच संदर्भात जूनागढ अॅग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी येथील संशोधन विशेष चर्चेत आले आहे. जवळपास चार वर्षांच्या अभ्यासानंतर शास्त्रज्ञांनी गिर वंशाच्या गायींच्या लघवीत सोन्याचे सूक्ष्म कण आढळल्याचा दावा केला आहे. या अभ्यासानुसार, एका लिटर लघवीत सुमारे 3 ते 10 मिलिग्रॅम इतके सोन्याचे अंश सापडतात.  

हे सोने धातूच्या स्वरूपात नसून ‘गोल्ड सॉल्ट’ म्हणजेच आयन स्वरूपात असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. बी. ए. गोलकिया यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने क्रोमॅटोग्राफी आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्रीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही तपासणी केली. या प्रक्रियेत गायीच्या लघवीत सुमारे 5100 वेगवेगळे घटक आढळले, त्यापैकी 388 घटक वैद्यकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  

दरम्यान, वैज्ञानिक जगतात आणखी एक रोचक गोष्ट समोर आली आहे. Cupriavidus metallidurans नावाचा एक जीवाणू विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियेद्वारे सूक्ष्म स्वरूपातील सोन्याचे कण तयार करू शकतो.   

या जीवाणूमधील ‘CupA’ नावाचा एन्झाइम अतिरिक्त धातूंचे रूपांतर करताना सोन्यासारखे कण तयार होण्यास मदत करतो. सुरुवातीला हे कण अतिशय सूक्ष्म असतात, पण कालांतराने ते एकत्र येऊन वाळूसारख्या लहान कणांमध्ये परिवर्तित होऊ शकतात.

या सर्व संशोधनांमुळे सोने केवळ खाणीतच मिळते हा समज चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, या निष्कर्षांचा प्रत्यक्ष वापर किंवा व्यावसायिक स्तरावर त्याचा किती फायदा होऊ शकतो, यावर अजूनही संशोधन सुरू आहे.  

