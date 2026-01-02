English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • लोकल ट्रेनला मोठा पर्याय... मेट्रो! 2026 मध्ये मुंबईत सुरु होणार 3 नवीन मेट्रो मार्ग, भाईंदर, ठाणे आणि...

लोकल ट्रेनला मोठा पर्याय... मेट्रो! 2026 मध्ये मुंबईत सुरु होणार 3 नवीन मेट्रो मार्ग, भाईंदर, ठाणे आणि...

मुंबईत सुरु होणारे हे 3 नवीन मेट्रो मार्ग कोणते? 

Vanita Kamble | Jan 02, 2026, 10:54 PM IST
Mumbai Will Get Three New Metros In New Year 2026 :  2026 मध्ये मुंबईकरांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुखद होणार आहे.  2026 मध्ये तीन मेट्रो मार्गिका सुरू होणार आहेत. त्यापैकी एक उत्तर मुंबईला भाईंदरशी जोडेल. दुसरी मार्गिका ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरून धावेल. तिसरी मार्गिका पूर्व मुंबईत आहे. जाणून घेऊया मुंबईत सुरु होणारे हे 3 नवीन मेट्रो मार्ग कोणते? 

1/8

 लवकरच मुंबईकरांची रेल्वेच्या गर्दीतून सुटका होणरा आहे. कारण लोकल ट्रेनला मेट्रो हा नवा पर्याय मिळणार आहे. 2026 मध्ये मुंबईत सुरु होणार 3 नवीन मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहेत.

2/8

मुंबईत एकूण 350 किलोमीटर लांबीच्या 17 मेट्रो मार्गिका नियोजित आहेत. त्यापैकी सुमारे 70 किलोमीटर लांबीच्या चार मेट्रो मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत आहेत.   

3/8

नवीन वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यात, एकूण 22 किलोमीटर लांबीच्या तीन मेट्रो मार्गिका सुरू होत आहेत.

4/8

मेट्रो 4A

मेट्रो 4A  गायमुख-कासरवडवली-घाटकोपर-वडाळा मार्गाला मेट्रो ४ए (मेट्रो ४ ठाणे मेट्रो) म्हणून ओळखले जाते. ही मार्गिका डिसेंबरमध्ये सेवेत दाखल होण्याची अपेक्षा होती. त्याऐवजी, प्रशासनाने पाच स्थानकांमध्ये एक साधी चाचणी घेतली जेणेकरून मार्गिका तयार झाली आहे असे भासेल.  

5/8

मेट्रो 4A

योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात गायमुख-कासरवडवली-कॅडबरी जंक्शनसह सर्व दहा स्थानकांमध्ये मेट्रो सुरू होईल असे संकेत आहेत. यासाठी आपल्याला 2026 पर्यंत किमान अर्धा वर्ष वाट पहावी लागेल.  

6/8

मेट्रो 9  पंतप्रधान या लाईनचे उद्घाटन करतील. आदर्श आचारसंहिता संपल्यानंतर 2026  च्या सुरुवातीला ही लाईन कार्यान्वित होईल.  दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाडी, मिरागाव आणि काशीगाव अशी स्थानके आहेत.   

7/8

मेट्रो 9

मेट्रो 9  ही उन्नत मेट्रो लाईन दहिसर ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान (भाईंदर) पर्यंत धावते. या लाईनच्या पहिल्या टप्प्यातील चार स्थानकांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.   

8/8

मेट्रो 2B

मेट्रो 2B  पश्चिम मुंबईला पूर्व किनाऱ्याशी जोडणारी ही मार्गिका ईएसआयसी नगर ते मांडला अशी धावणार. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यात मांडला ते चेंबूर अशी पाच स्थानके असतील. हा टप्पा तयार आहे, जरी पंतप्रधानांच्या उद्घाटनासाठी अद्याप त्याचे उद्घाटन झालेले नाही. ही मार्गिका 2026 च्या सुरुवातीला कार्यान्वित होईल.  

