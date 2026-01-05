महाराष्ट्रातील 'या' 3 गावातील लोक छोटी वस्तू विकत घ्यायची असली तरी होड्या काढतात आणि थेट मुंबईला येतात; याच गावात आहे भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ
Elephanta Caves : महाराष्ट्रात 3 गावे आहेत इथल्या लोकांना बोटीने प्रवास करण्याशिवाया दुसरा पर्याय नाही. ही गावे मुंबईच्या अगदी जवळ आहेत.
Elephanta Caves Gharapuri island : मुंबई शहर भारताची आर्थिक राजधानी आहे. सर्व सोई सुविधा आणि अलिशाल जीवनशैलीसाठी मुंबई ओळखली जाते. अगदी कशाचीही कमी नसलेल्या या मुंबई शहरापासून 6 ते 7 मैल अंतरावर भर समुद्रात 3 गावं आहेत इथं राहणाऱ्या लोकांना छोटी वस्तू खरेदी करायची असली तरी थेट मुंबईला यावे लागते. विशेष म्हणजे ही गावं ज्या ठिकाणी आहेत ते ठिकाण म्हणजे महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे.