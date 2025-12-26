English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तळीरामांसाठी Year End ला गोड बातमी! महाराष्ट्र सरकारकडून New Year Gift; 31st ला...

तळीरामांसाठी Year End ला गोड बातमी! महाराष्ट्र सरकारकडून New Year Gift; 31st ला...

31st December Alcohol Liquor Rules: राज्याच्या गृह विभागाने नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून तळीरामांसाठी ही गुड न्यूज ठरणार आहे. नेमका हा निर्णय काय ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 26, 2025, 12:47 PM IST
twitter
1/9

तळीरामांसाठी महाराष्ट्र सरकारचं New YEAR GIFT! ३१st ला...

alcholshop

महाराष्ट्र सरकारने मद्यपींसाठी एक खास निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे नवीन वर्षाचं स्वागत अधिक दणक्यात करता येणार आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे जाणून घ्या...

twitter
2/9

31 डिसेंबर रोजी पार्ट्यांचे आयोजन

alcholshop

सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नववर्षांचे स्वागत करण्यासाठी 31 डिसेंबरची रात्र अविस्मरणीय असते. त्यानिमित्ताने खास पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते.  

twitter
3/9

पहाटे पाच वाजेपर्यंत मद्यसेवनास परवानगी

alcholshop

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह विभागाने 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 1 वाजेपर्यंत मद्यविक्रीला आणि बार, क्लबमध्ये पहाटे पाच वाजेपर्यंत मद्यसेवनास परवानगी दिली आहे.  

twitter
4/9

नववर्षानिमित्ताने नियमात बदल

alcholshop

इतरवेळी रात्री 10.30 पर्यंत मद्य विक्रीला परवानगी असते. नववर्षानिमित्ताने त्यात आता बदल करण्यात आला आहे.   

twitter
5/9

शिथीलता कमी करण्याचे हक्क

alcholshop

मात्र, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचा विचार करुन जिल्हाधिकारी हे स्थानिक आवश्यकतेनुसार सदर वेळेची शिथीलता कमी करु शकणार आहेत.   

twitter
6/9

पार्ट्यांवर प्रशासनाची करडी नजर

alcholshop

यावेळी राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता असल्याने या पार्ट्यांवर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे.   

twitter
7/9

महाराष्ट्रात मद्य विक्रीची किती दुकानं?

alcholshop

राज्यात 1718 मद्य विक्री दुकाने, 20567 बार, 151 क्लब, 4318 देशी मद्य विक्रो दुकाने आणि 5687 बीअर विक्री दुकाने आहेत. गेली 50 वर्षे मद्यविक्री दुकानांना परवाना देण्यात आलेला नाही.   

twitter
8/9

108 तालुक्यामध्ये एकही मद्य विक्री दुकान नाही

alcholshop

परिणामी, राज्यातील 108 तालुक्यामध्ये एकही मद्य विक्री दुकान नाही. त्यामुळे नववर्षानिमित्ताने उपलब्ध मद्य विक्री दुकानांवर मोठी झुंबड उडते. म्हणून दरवर्षी नियमात शिथीलता देत मद्य विक्रीची वेळ वाढवून दिली जाते.  

twitter
9/9

मद्य परवाने अनिवार्य

alcholshop

पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ वेळ वाढवून मिळाली म्हणून नियम धाब्यावर बसवता येणार नाहीत. मद्य परवाने अनिवार्य आहे. पार्टी करण्यापूर्वी किंवा मद्य खरेदी करण्यापूर्वी अधिकृत परवाना बाळगणे बंधनकारक असेल. (प्रातिनिधिक फोटो)

twitter
पुढील
अल्बम

जवानांना Insta वापरण्याची मुभा, पण...; Indian Army ची सोशल मिडिया पॉलिसी थक्क करणारी

पुढील अल्बम

जवानांना Insta वापरण्याची मुभा, पण...; Indian Army ची सोशल मिडिया पॉलिसी थक्क करणारी

जवानांना Insta वापरण्याची मुभा, पण...; Indian Army ची सोशल मिडिया पॉलिसी थक्क करणारी

जवानांना Insta वापरण्याची मुभा, पण...; Indian Army ची सोशल मिडिया पॉलिसी थक्क करणारी 8
हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल!

हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल!

हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल! 9
शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग &#039;या&#039; 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा

शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग 'या' 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा

शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग 'या' 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा 9
एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप

एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप

एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप 9