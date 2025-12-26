तळीरामांसाठी Year End ला गोड बातमी! महाराष्ट्र सरकारकडून New Year Gift; 31st ला...
31st December Alcohol Liquor Rules: राज्याच्या गृह विभागाने नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून तळीरामांसाठी ही गुड न्यूज ठरणार आहे. नेमका हा निर्णय काय ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Dec 26, 2025, 12:47 PM IST
तळीरामांसाठी महाराष्ट्र सरकारचं New YEAR GIFT! ३१st ला...
31 डिसेंबर रोजी पार्ट्यांचे आयोजन
पहाटे पाच वाजेपर्यंत मद्यसेवनास परवानगी
नववर्षानिमित्ताने नियमात बदल
शिथीलता कमी करण्याचे हक्क
पार्ट्यांवर प्रशासनाची करडी नजर
महाराष्ट्रात मद्य विक्रीची किती दुकानं?
108 तालुक्यामध्ये एकही मद्य विक्री दुकान नाही
