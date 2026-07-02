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32 वर्षांपूर्वीच्या 'या' चार मिनिटांच्या गाण्याने बदलेली प्रेमगीतांची व्याख्या! आजही हे गाणं लोकांमध्ये आहे प्रसिद्ध

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 02, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:53 PM IST

९० चं दशक म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील संगीताचा सुवर्णकाळ मानला जातो. त्या काळातील गाणी केवळ चित्रपटांच्या यशासाठी नव्हे, तर थेट श्रोत्यांच्या मनात घर करण्यासाठी तयार केली जात होती.

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ही गाणी आजही तितक्याच प्रेमाने ऐकली जातात

आधीच्या काळातील रेडिओ, कॅसेट आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचलेली ही गाणी आजही तितक्याच प्रेमाने ऐकली जातात. त्या काळातील प्रेमगीतांमध्ये एक वेगळीच निरागसता, साधेपणा आणि भावनिक ओलावा जाणवत असे. त्यामुळेच तीन दशकांनंतरही अनेक जुनी गाणी नव्या पिढीच्या प्लेलिस्टमध्ये आपले स्थान टिकवून आहेत. यूट्यूब आणि विविध म्युझिक प्लॅटफॉर्म्सवर या गाण्यांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद त्याचीच साक्ष देतो.

 

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प्रेमाच्या ऋतूची आठवण करून देणारं गाणं

१९९४ साली प्रदर्शित झालेल्या एका गाण्याने मात्र चाहत्यांच्या मनावर वेगळीच छाप सोडली. सुरेल संगीत, निसर्गरम्य दृश्ये आणि मनाला भिडणारे बोल यामुळे हे गाणे क्षणात लोकप्रिय झाले. ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर आणि एस. पी. बालासुब्रह्मण्यम यांच्या आवाजातील हे गाणे आजही प्रेमगीतांच्या यादीत अग्रस्थानी मानले जाते.

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रविंद्र रावल यांच्या शब्दांची जोड

रामलक्ष्मण यांच्या सुरेल संगीताला रविंद्र रावल यांच्या शब्दांची जोड लाभली आणि त्यातून जन्माला आलेलं "ये मौसम का जादू है मितवा" हे गाणं आजही रसिकांच्या मनात ताजं आहे. प्रेम, आपुलकी आणि नात्यांमधील कोमल भावना या गाण्यात अत्यंत सुंदर पद्धतीने व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

 

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सलमान-माधुरीच्या जोडीची जादू

या गाण्याचं आणखी एक मोठं आकर्षण म्हणजे त्यावर चित्रित झालेली सलमान खान आणि माधुरी दीक्षित यांची सुपरहिट जोडी. हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात साकारलेला त्यांचा रोमँटिक अंदाज प्रेक्षकांना प्रचंड भावला होता.

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तो निरागस आणि सुंदर काळ

आजही या गाण्याचा व्हिडिओ पाहताना ९० च्या दशकातील चित्रपटसृष्टीचा तो निरागस आणि सुंदर काळ पुन्हा अनुभवायला मिळतो. त्यामुळेच त्या दशकातील सर्वोत्तम प्रेमगीतांचा उल्लेख झाला की या गाण्याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं.

 

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डिजिटल युगातही कायम लोकप्रियता

काळाच्या ओघात संगीत ऐकण्याची माध्यमं बदलली, पण या गाण्याचं आकर्षण कमी झालेलं नाही. आजही यूट्यूबवर या गाण्याच्या विविध व्हर्जन्सना कोट्यवधी व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि हा आकडा सातत्याने वाढत आहे. 

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नव्या पिढीतील श्रोतेदेखील तेवढ्याच उत्साहाने ऐकतात

विशेष म्हणजे, केवळ जुन्या पिढीपुरतेच हे गाणे मर्यादित राहिलेले नाही. नव्या पिढीतील श्रोतेदेखील तेवढ्याच उत्साहाने आणि आवडीने हे गाणं ऐकतात. पावसाळ्याचे दिवस असोत किंवा प्रेमाच्या आठवणींना उजाळा देणारा एखादा क्षण, हे गाणं आजही अनेकांच्या ओठांवर आपोआप येतं.

 

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'हम आपके हैं कौन..!'च्या यशात मोठा वाटा

हे लोकप्रिय गाणं १९९४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'हम आपके हैं कौन..!' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचा भाग होतं. कुटुंबवत्सल कथा, दमदार कलाकार आणि संस्मरणीय संगीत यामुळे हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड ठरला.

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सहा कोटी रुपयांचे बजेट

अवघ्या सहा कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने जगभरात तब्बल १२८ कोटी रुपयांची कमाई करत त्या काळातील विक्रम मोडले होते. आजही हा चित्रपट आणि त्यातील गाणी प्रेक्षकांच्या मनात तितक्याच प्रेमाने जपली जातात.

 

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