Queen Of Serial Killers: पुरुषांसोबत आधी व्हायची इंटिमेट, नंतर करायची निर्घृण खून, थरकाप उडवेल ही 33 वर्षीय सीरिअल किलर
2025 Most Horrifying True Story: ‘Aileen: Queen of the Serial Killers’ ही एक सत्यकथेवर आधारित डॉक्युमेंटरी आहे, ज्यात अमेरिकेच्या कुख्यात महिला सीरियल किलर एलीन वुर्नोस हिचं आयुष्य आणि गुन्हे दाखवले आहेत.
कधी कधी आयुष्य इतकं गुंतागुंतीचं होतं की माणूस बरोबर आणि चूक यामधला फरक विसरतो. बालपणी झालेलं अत्याचार, एकटेपणा हे घटक एखाद्या व्यक्तीला आतून पूर्णपणे तोडून टाकतात. जेव्हा वेदना, शोषण आणि हिंसेचा अनुभव सतत मिळत राहतो, तेव्हा मनात साचलेला राग शेवटी एका स्फोटक रूपात बाहेर येतो आणि कधी कधी तो मार्ग परतीचा नसतो. अशा कथा समाजाला हादरवून सोडतात आणि एक मोठा प्रश्न विचारतात, “असं का घडलं?”
प्रत्येक गुन्हेगार जन्मतः गुन्हेगार नसतो. परिस्थिती, समाजाचा तिरस्कार आणि बालपणीच्या जखमा यामुळे तो अंधाराच्या मार्गावर जातो. जेव्हा अशा अत्याचारांचा अनुभव घेतलेली एखादी स्त्री गुन्हेगारी जगात पाऊल ठेवते, तेव्हा तिची कहाणी आणखीनच वेदनादायक बनते. तिच्या गुन्ह्यांमागे असलेली मानसिक अवस्था आणि तुटलेपण समजून घेणं तेवढंच आवश्यक ठरतं. अनेक डॉक्युमेंटरी अशा कहाण्या सांगण्याचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून लोकांना मानवी मनातील काळोखाची जाणीव व्हावी.
अशीच एक नवी डॉक्युमेंटरी नुकतीच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाली आहे ‘Aileen: Queen of the Serial Killers’. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेली ही मालिका बीबीसी स्टुडिओ डॉक्युमेंटरी युनिट आणि एनबीसी न्यूज स्टुडिओ यांनी संयुक्तरीत्या निर्माण केली असून, दिग्दर्शन एमिली टर्नर यांनी केलं आहे. ही मालिका अमेरिकेच्या कुख्यात महिला सीरियल किलर एलीन वुर्नोस (Aileen Wuornos) हिच्या आयुष्यावर आधारित आहे.
या डॉक्युमेंटरीमध्ये एलीनच्या जीवनातील संघर्ष, तिचे गुन्हे आणि तिची मानसिक अवस्था उलगडली आहे. पत्रकार मिशेल गिलन यांनी घेतलेल्या तिच्या जुन्या मुलाखतींचे काही दुर्मिळ फुटेजदेखील यात दाखवण्यात आले आहेत. एलीनने 1989 ते 1990 या काळात सात पुरुषांची हत्या केली होती. तिच्या मते, हे पुरुष तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि ती स्वसंरक्षणात वागत होती.
काही अहवालांनुसार, एलीन सेक्स वर्कर होती आणि जिन पुरुषांना तिने ठार केलं, ते तिचे ग्राहक होते. पण या मालिकेत तिच्या आयुष्यातील बालपणीचे अत्याचार, दारिद्र्य आणि बेघरपणाची झळ यांचं जिवंत चित्रण आहे. ही केवळ गुन्हेगारी कथा नाही, तर एका स्त्रीच्या अंतर्मनात साचलेल्या यातना आणि रागाचं तीव्र दर्शन आहे ज्याने शेवटी तिला ‘सीरियल किलर’ बनवलं.
जर तुम्हाला True Crime Stories आणि वास्तविक घटनांवर आधारित कथा आवडत असतील, तर ही डॉक्युमेंटरी नक्की पाहावी. Netflix वर ती उपलब्ध आहे आणि तुम्ही ती हिंदी ऑडिओ किंवा सबटायटल्ससह मोबाइल, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर पाहू शकता. ही कथा फक्त गुन्ह्याची नाही, तर एका तुटलेल्या आयुष्याची आरसप्रतिमा आहे जी पाहिल्यानंतर बराच काळ मनातून जात नाही.
