बॉलिवूडचा फ्लॉप हिरो, एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही कमावली 4700000000 संपत्ती
बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये त्यांच्या अभिनयासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या अभिनयानेच ते एक वेगळी ओळख बनवतात. त्याचबरोबर चित्रपटाच्या कमाईवरुनच त्यांचे मानधनदेखील ठरले जाते. चित्रपटांव्यतिरिक्त ते अन्य मा्ध्यमातूनही पैसे कमावतात.
Mansi kshirsagar | Nov 03, 2025, 10:28 PM IST
बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये त्यांच्या अभिनयासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या अभिनयानेच ते एक वेगळी ओळख बनवतात. त्याचबरोबर चित्रपटाच्या कमाईवरुनच त्यांचे मानधनदेखील ठरले जाते. चित्रपटांव्यतिरिक्त ते अन्य मा्ध्यमातूनही पैसे कमावतात.
1/8
बॉलिवूडचा फ्लॉप हिरो, एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही कमावली 4700000000 संपत्ती
बॉलीवूडमध्येही असे अनेक लोक आहेत जे त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याने पुढे आले आहेत. अनेक स्टारकिड्सनी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी घराणेशाहीचा फायदा घेतला. परंतु सगळ्यांनाच यश मिळते असे नाही. अशाच एका कलाकाराबाबत आज आम्ही सांगणार आहोत. हा अभिनेता म्हणून हिट झाला नाही, परंतु निर्माता म्हणून खूप पैसे कमवले. आम्ही तुम्हाला एका मोठ्या बॉलीवूड निर्मात्याच्या मुलाबद्दल सांगणार आहोत.
2/8
3/8
4/8
5/8
गिरीशने कॉमर्समध्ये पदवी मिळवली आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तो चित्रपटांमध्ये त्याने नशीब आजमवले. 2013 मध्ये त्याने त्याच्या वडिलांची निर्मिती असलेल्या 'रमैया वास्तावैया' या चित्रपटातून पदार्पण केले. त्याच्या कारकिर्दीची सुरुवात कुटुंबाच्या पाठिंब्याने झाली. मात्र तो आता 12 वर्षांपासून इंडस्ट्रीमध्ये आहे. परंतु त्याने फक्त 2-3 वर्षे अभिनयात घालवली आहेत.
6/8
गिरीशआतापर्यंत फक्त तीन चित्रपटांमध्ये झळकला होता. पहिला, रमैया वास्तावैया (2013), श्रुती हासनसह एक रोमँटिक कॉमेडी होता मात्र बॉक्स ऑफिसवर तो अपयशी ठरला, परंतु त्यांची गाणी हिट झाले. दुसरा, लव्हशुदा (2016) एक रोमँटिक कॉमेडी होता मात्र तोही फ्लॉप झाला. तिसरा, एक लघुपट, कोलॅटरल डॅमेज (2018) तो मात्र हिट झाला होता. रमैया वास्तावैया हिट चित्रपटांपैकी एक म्हणून गणला जाऊ शकतो, कारण त्याने ₹40 कोटी (अंदाजे $400 दशलक्ष) पेक्षा जास्त कमाई केली.
7/8