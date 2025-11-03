English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉलिवूडचा फ्लॉप हिरो, एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही कमावली 4700000000 संपत्ती

बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये त्यांच्या अभिनयासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या अभिनयानेच ते एक वेगळी ओळख बनवतात. त्याचबरोबर चित्रपटाच्या कमाईवरुनच त्यांचे मानधनदेखील ठरले जाते. चित्रपटांव्यतिरिक्त ते अन्य मा्ध्यमातूनही पैसे कमावतात. 

Mansi kshirsagar | Nov 03, 2025, 10:28 PM IST
बॉलीवूडमध्येही असे अनेक लोक आहेत जे त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याने पुढे आले आहेत. अनेक स्टारकिड्सनी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी घराणेशाहीचा फायदा घेतला. परंतु सगळ्यांनाच यश मिळते असे नाही. अशाच एका कलाकाराबाबत आज आम्ही सांगणार आहोत. हा अभिनेता म्हणून हिट झाला नाही, परंतु निर्माता म्हणून खूप पैसे कमवले. आम्ही तुम्हाला एका मोठ्या बॉलीवूड निर्मात्याच्या मुलाबद्दल सांगणार आहोत.

या अभिनेत्याने 2013मध्ये अभिनय क्षेत्रात डेब्यू केलं होतं. तर याची पहिली हिरोईन श्रुती हासन होती. पण हा चित्रपट मात्र फ्लॉप ठरला. हा अभिनेता म्हणजे गिरीश कुमार तौरानी, ​​प्रसिद्ध निर्माते कुमार एस. तौरानी यांचा मुलगा. गिरीशचे वडील टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे ​​एमडी आहेत.

गिरीश कुमार ने त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात "रमैया वस्तावैया" या चित्रपटाने केली. या चित्रपटासाठी त्याने कठोर प्रशिक्षण घेतले, अगदी सर्फिंगदेखील शिकला होता. मात्र तरी हा चित्रपट फ्लॉप झाला. सुमारे ₹३८ कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेला हा चित्रपट त्याचा खर्चही वसूल करू शकला नाही.

गिरीश कुमार तौरानी यांचा जन्म 30 जानेवारी 1989 रोजी मुंबईत झाला. त्याचे वडील कुमार एस. तौरानी हे टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या प्रमुख संगीत आणि चित्रपट निर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांचे काका रमेश तौरानी हे देखील या कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत.

गिरीशने कॉमर्समध्ये पदवी मिळवली आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तो चित्रपटांमध्ये त्याने नशीब आजमवले. 2013 मध्ये त्याने त्याच्या वडिलांची निर्मिती असलेल्या 'रमैया वास्तावैया' या चित्रपटातून पदार्पण केले. त्याच्या कारकिर्दीची सुरुवात कुटुंबाच्या पाठिंब्याने झाली. मात्र तो आता 12 वर्षांपासून इंडस्ट्रीमध्ये आहे. परंतु त्याने फक्त 2-3 वर्षे अभिनयात घालवली आहेत.

गिरीशआतापर्यंत फक्त तीन चित्रपटांमध्ये झळकला होता. पहिला, रमैया वास्तावैया (2013), श्रुती हासनसह एक रोमँटिक कॉमेडी होता मात्र बॉक्स ऑफिसवर तो अपयशी ठरला, परंतु त्यांची गाणी हिट झाले. दुसरा, लव्हशुदा (2016) एक रोमँटिक कॉमेडी होता मात्र तोही फ्लॉप झाला. तिसरा, एक लघुपट, कोलॅटरल डॅमेज (2018) तो मात्र हिट झाला होता. रमैया वास्तावैया हिट चित्रपटांपैकी एक म्हणून गणला जाऊ शकतो, कारण त्याने ₹40 कोटी (अंदाजे $400 दशलक्ष) पेक्षा जास्त कमाई केली.

गिरीश कुमार तौराणी आता अभिनयातून दूर आहे. ते टिप्स इंडस्ट्रीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (COO) आहेत, ज्याचे नेट वर्थ  ₹85 अब्ज (8500कोटी) पेक्षा जास्त आहे. त्यांचे वडील आणि काका यांच्यासोबत ते संगीत, चित्रपट वितरण आणि निर्मितीचे व्यवस्थापन करतात.

2016 तो पासून पूर्णवेळ या व्यवसायात उतरला आहे. गिरीशने त्यांची बालपणाची मैत्रिण कृष्णाशी लग्न केले असून त्यांना एक मुलगा आहे. 

