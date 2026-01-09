3,81,85,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती! पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व श्रीमंत उमेदवारांचा रेकॉर्ड सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या पत्नीने मोडला
आधी 38 कोटी संपत्ती होती. आता डायरेक्ट 3,81,85,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती झाली. सरकारमधील बड्या मंत्र्याची पत्नी महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरली आहे. पुणे, मुंबईच्या उमेदवारांचा रेकॉर्ड मोडला आहे.
Parisha Sarnaik Thane: महाराष्ट्रात 29 महापालिकासाठी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. प्रचाराचा धुराळा उडाला असताना चर्चा रंगली आहे ती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या महाराष्ट्रातील श्रीमंत उमेदवारांची. 2,71,85,00,000 रुपयांची संपत्ती असलेले पुण्यातील भाजप उमेदवार सुरेंद्र पठारे हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. यांच्यापाठोपाठ पुण्यासह, मुंबईत अनेक श्रीमंत उमेदवार आहेत. या सर्व श्रीमंत उमेदवारांचा रेकॉर्ड सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या पत्नीने मोडला. महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवार ठरली आहे. यांच्याकडे 3810000000 रुपयांची अफाट संपत्ती आहे.