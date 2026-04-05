  • Marathi News
  • Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य

Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य

Ramayana Real Vs VFX: नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' चित्रपटाच्या टीझरला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. दरम्यान, चला ४००० कोटींच्या या चित्रपटातील वास्तविक जीवनातील आणि व्हीएफएक्स दृश्यांवर एक नजर टाकूया.  

Tejashree Gaikwad | Apr 05, 2026, 03:12 PM IST
भव्य ‘रामायणम्’ या चित्रपट

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या भव्य ‘रामायणम्’ या चित्रपटाचा टीझर समोर आल्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे. काहींनी या चित्रपटाच्या स्केलचं कौतुक केलं, तर काहींनी VFX वर जास्त अवलंबून असल्याचं मत व्यक्त केलं. दरम्यान, या चित्रपटातील काही सीन खऱ्या लोकेशन्सवर शूट झाले आहेत, तर काहींमध्ये आधुनिक VFX तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे.  

जटायूच्या अस्थी विसर्जनाचा सीन

चित्रपटातील जटायूच्या अस्थी विसर्जनाचा सीन पूर्णपणे खऱ्या लोकेशनवर शूट करण्यात आला आहे. या सीनमध्ये भावनिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक पार्श्वभूमीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

रामाच्या रूपातील रणबीर कपूर

झऱ्याजवळ नमस्कार करताना दिसणारा रामाचा सीन हा देखील रिअल लोकेशनवर चित्रित करण्यात आला आहे. या सीनमध्ये साधेपणा आणि आध्यात्मिकता दाखवण्यासाठी VFX पेक्षा वास्तवावर भर देण्यात आला आहे.

पुष्पक विमान आणि इतर भव्य दृश्ये

पुष्पक विमानासारखी दृश्ये पूर्णपणे VFX द्वारे तयार करण्यात आली आहेत. ही दृश्ये प्रेक्षकांना एका वेगळ्या जगात घेऊन जाण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवली आहेत.

प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया – कौतुक आणि टीका दोन्ही

या चित्रपटावर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया मिश्र आहेत. काहीजण याला इतिहास घडवणारा चित्रपट म्हणत आहेत, तर काहींच्या मते हा चित्रपट VFX वर जास्त अवलंबून आहे.

AI व्हिडिओचा वाद

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला BTS व्हिडिओ काही लोकांनी AI ने तयार केलेला असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे चित्रपटाबाबत आणखी चर्चा रंगली आहे.

रिअल लोकेशन्स + हाय-एंड VFX = नवा अनुभव

साई पल्लवी आणि इतर स्टार्ससह हा चित्रपट रिअल लोकेशन्स आणि हाय-एंड VFX यांचा संगम आहे. हा प्रयोग याआधी फारसा पाहायला मिळाला नाही.

तंत्रज्ञान आणि वास्तव यांचा भव्य संगम

 एकूणच, ‘रामायणम्’ हा केवळ एक चित्रपट नसून तंत्रज्ञान आणि वास्तव यांचा भव्य संगम आहे, जो प्रेक्षकांसाठी एक वेगळाच सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.  

Weekly Numerology :&#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा? 9
तुमच्या LPG गॅस सिलिंडरचे Live Location कसे ट्रॅक कराल? वापरा फक्त 'ही' एक ट्रिक

तुमच्या LPG गॅस सिलिंडरचे Live Location कसे ट्रॅक कराल? वापरा फक्त 'ही' एक ट्रिक 8
Tushar Deshpande: कोण आहे रशीद खानला गप्प करणाऱ्या तुषार देशपांडेची पत्नी नाभा गद्दामवार?

Tushar Deshpande: कोण आहे रशीद खानला गप्प करणाऱ्या तुषार देशपांडेची पत्नी नाभा गद्दामवार? 9
Sankashti Moonrise Time: मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय तर पुण्यात किती वाजता? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील चंद्रोदय वेळ

Sankashti Moonrise Time: मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय तर पुण्यात किती वाजता? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील चंद्रोदय वेळ 8