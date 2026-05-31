/43 वर्ष जुन्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचा क्लायमॅक्स एका अपघातामुळे बदलला! अपघातानंतर दिग्दर्शकांनी घेतला मोठा निर्णय

Why Film Coolie Climax Was Changed: अमिताभ बच्चन यांच्या 'कुली'चा शेवट बदलण्यामागचं गुपित नेमकं काय होतं? अपघातानंतर दिग्दर्शकांनी मोठा निर्णय घेऊन नेमका काय बदल केला याबद्दल जाणून घेऊयात.
बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट आले, पण काही चित्रपटांशी जोडलेल्या आठवणी आजही चाहत्यांच्या मनात कायम आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे 1983 साली प्रदर्शित झालेला 'कुली'. बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवणाऱ्या या चित्रपटाचा शेवट मूळतः वेगळा असणार होता, मात्र एका गंभीर घटनेमुळे दिग्दर्शकांना अखेर क्लायमॅक्स बदलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
'कुली'च्या चित्रीकरणादरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत घडलेल्या अपघाताची चर्चा आजही होते. एका अॅक्शन सीनमध्ये सहकलाकार पुनीत इस्सर यांच्यासोबतच्या फाईट सिक्वेन्सचे शूटिंग सुरू असताना अमिताभ गंभीर जखमी झाले. या अपघातात त्यांच्या पोटाला जबर मार लागला आणि अंतर्गत रक्तस्राव सुरू झाला. त्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
त्या काळात अमिताभ यांच्या प्रकृतीबाबत देशभरात मोठी चिंता व्यक्त केली जात होती. चाहते मंदिरांमध्ये प्रार्थना करत होते, यज्ञ-हवन केले जात होते आणि लाखो लोक त्यांच्या प्रकृतीसाठी शुभेच्छा देत होते. अनेक दिवसांच्या उपचारांनंतर त्यांनी मृत्यूशी झुंज देत पुनरागमन केले आणि हळूहळू पुन्हा चित्रीकरणाला सुरुवात केली.
मात्र या अपघातापूर्वी 'कुली'च्या कथानकाचा शेवट वेगळा लिहिण्यात आला होता. चित्रपटातील इक्बाल या अमिताभ यांच्या पात्राचा शेवटी मृत्यू होणार होता. कथेनुसार खलनायकाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्यानंतर इक्बालचा अंत होतो आणि त्यानंतर एक अत्यंत भावनिक प्रसंग दाखवला जाणार होता. या दृश्यासाठी 'सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं' या लोकप्रिय गाण्याची दुःखद आवृत्तीही तयार करण्यात आली होती.
परंतु प्रत्यक्ष आयुष्यात अमिताभ बच्चन मृत्यूच्या दारातून परत आल्याने दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांनी चित्रपटाचा शेवट बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या मते, ज्यासाठी संपूर्ण देश प्रार्थना करत होता त्या अभिनेत्याला पडद्यावर मृत दाखवणे योग्य ठरणार नव्हते. तसेच चाहत्यांनाही ते स्वीकारणे कठीण जाईल, अशी त्यांची भावना होती.
यामुळे चित्रपटाच्या अंतिम भागात बदल करण्यात आला आणि अमिताभ यांच्या पात्राला जिवंत ठेवण्यात आले. हा निर्णय प्रेक्षकांच्या भावनांचा विचार करून घेण्यात आल्याचे मानले जाते.
चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर 'कुली'ने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवले. त्या काळातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी तो एक ठरला. विशेष म्हणजे, अमिताभ यांना पडद्यावर पुन्हा पाहताना अनेक चाहत्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले होते. त्यांच्या पुनरागमनाची कथा आणि चित्रपटाशी जोडलेली ही खरी घटना आजही भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात भावनिक प्रसंगांपैकी एक मानली जाते.
'कुली' हा केवळ एक यशस्वी चित्रपट नव्हता, तर अमिताभ बच्चन यांच्या जिद्दीचा, चाहत्यांच्या प्रेमाचा आणि सिनेमाशी असलेल्या भावनिक नात्याचा एक अविस्मरणीय अध्याय ठरला.