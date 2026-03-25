4965 धावा, 357 षटकार आणि 6 शतकं... गोलंदाजांना धडकी भरवणारा IPL मधला हा फलंदाज आहे तरी कोण?
Chris Gayle Never win IPL Trophy: या दमदार फलंदाजाने आयपीएलमध्ये एकूण 4965 धावा केल्या आहेत. याशिवाय या लीगमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. हा अनुभवी खेळाडू आरसीबी, किंग्स इलेव्हन पंजाब, पंजाब किंग्स आणि केकेआर या संघांकडून खेळला आहे.
Tejashree Gaikwad | Mar 25, 2026, 01:47 PM IST
Chris Gayle Never win IPL Trophy: आयपीएलच्या इतिहासात काही खेळाडू असे आहेत ज्यांनी आपल्या एकहाती फलंदाजीने संपूर्ण सामना बदलण्याची ताकद दाखवली. अशा खेळाडूंमध्ये सर्वात मोठं आणि धडकी भरवणारं नाव म्हणजे वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेल (Chris Gayle). त्याच्या नावाचा उल्लेख होताच गोलंदाजांमध्ये एक वेगळीच भीती निर्माण होत असे, कारण तो कधी कोणत्या क्षणी सामना उलटवेल याचा अंदाज कुणालाही लागत नसे.
सुमारे 5000 धावा
क्रिस गेलने आयपीएलमध्ये अनेक वर्षात खेळताना सुमारे 5000 धावा केल्या. या धावांमध्ये त्याने जे षटकार आणि चौकार मारले, त्यातून त्याची आक्रमक शैली स्पष्ट दिसते. त्याने 357 षटकार आणि 404 चौकारांची नोंद केली असून, हे आकडे आजही टी20 क्रिकेटमध्ये त्याच्या वर्चस्वाची आठवण करून देतात. विशेष म्हणजे त्याने 6 शानदार शतके झळकावली, ज्यात अनेक वेळा त्याने एकट्याने सामना आपल्या बाजूने झुकवला.
एक गोष्ट कायम अपूर्ण राहिली
‘युनिव्हर्स बॉस'
वेगवगेळ्या संघांचे प्रतिनिधित्व
सर्वात ऐतिहासिक खेळी 2013 मध्ये
क्रिस गेलची सर्वात ऐतिहासिक खेळी 2013 मध्ये पाहायला मिळाली. त्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु कडून खेळताना त्याने पुणे वॉरियर्सविरुद्ध अवघ्या 66 चेंडूंमध्ये नाबाद 175 धावा ठोकल्या. ही खेळी आजही टी20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात विस्फोटक आणि अविश्वसनीय खेळी मानली जाते. त्या सामन्यात त्याने 17 षटकार आणि 13 चौकारांची अक्षरशः बरसात केली होती. इतकंच नाही तर केवळ 30 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करून त्याने आजही अबाधित असलेला विक्रम आपल्या नावावर केला.
सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम
आयपीएलमध्ये 142 सामने खेळले
क्रिस गेलने 2009 ते 2021 या काळात आयपीएलमध्ये 142 सामने खेळले. या कालावधीत त्याने जवळपास 40 च्या सरासरीने आणि 148.96 च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. त्याच्या नावावर 6 शतके आणि 31 अर्धशतके नोंद आहेत. हे आकडे पाहिल्यावर स्पष्ट होतं की तो फक्त एक फलंदाज नव्हता, तर तो टी20 क्रिकेटमधील एक “फिनिशिंग मशीन” होता.
