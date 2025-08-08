English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

क्रिकेटचं मैदान गाजवणाऱ्या भावा बहिणीच्या 5 जोड्या, एका भारतीय जोडीचाही समावेश

Raksha Bandhan 2025 : भाऊ बहिणीच्या नात्याचा सण म्हणजे रक्षाबंधन. यादिवशी बहीण भावाला राखी बांधते आणि भाऊ तिचं संरक्षण करण्याचं वचन देतो. अनेक भावा बहिणीच्या जोड्यांची विविध क्षेत्रात मोठं नाव कमावलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा अशा भावा बहिणीच्या जोड्या आहेत ज्यांनी आपल्या देशाचं नाव उंचावलं. 

Pooja Pawar | Aug 08, 2025, 03:39 PM IST
twitter
1/8

शनिवार 9 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने क्रिकेट क्रिकेटचं मैदान गाजवणाऱ्या भावा बहिणीच्या 5 जोड्यांविषयी जाणून घेऊयात.

twitter
2/8

नाथन एस्टल आणि लिसा एस्टल

न्यूझीलंडचा क्रिकेटर नाथन एस्टल हा न्यूझीलंडच्या दिग्गज फलंदाजांपैकी एक आहे. नाथन एस्टलने आपल्या देशासाठी क्रिकेटच्या मैदानावर चमकदार कामगिरी केली. नाथनची बहीण लिसा एस्टलही न्यूझीलंडकडून एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळली आहे. 

twitter
3/8

हॅरी टेक्टर आणि एलिस टेक्टर

आयर्लंडच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक असलेला हॅरी टेक्टर याने संघासाठी 45 सामने खेळले आहेत. हॅरी टेक्टरची बहीण एलिस टेक्टरने श्रीलंकेच्या विरुद्ध आयर्लंड टीमकडून वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. एलिस टेक्टर ही सुद्धा आयर्लंड संघाचा भाग आहे. 

twitter
4/8

जॉयस कुटुंब

आयरलँडच्या जॉयस कुटुंबातील एकूण चार सदस्य हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आहेत. यातील एड जॉयस हा इंग्लंड टीमकडून सुद्धा क्रिकेट खेळलाय. तर डॉमला आयरलँडसाठी तीन वनडे खेळण्याची संधी मिळाली. तर एड आणि डॉम यांच्या बहिणी इसोबेल आणि सेसेलिया यांनी सुद्धा अनेक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. इसोबेलने आयरलँडकडून एक टेस्ट सामना आणि 79 वनडे तर 55 टी 20 सामने खेळले आहेत. तसेच सेसेलियाकडे जवळपास 100 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे. 

twitter
5/8

एनाबेल सदरलँड आणि विल सदरलँड

ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाची स्टार क्रिकेटर एनाबेल सदरलँड ही उत्कृष्ट फलंदाजी आणि गोलंदाजी करून संघासाठी मोठं योगदान देते. गोलंदाजीमध्ये सुद्धा सदरलँडच्या नावावर 59 विकेट्स आहेत. एनाबेल सदरलँड ही भारतात होणाऱ्या वुमन्स प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा खेळते. एनाबेलचा भाऊ विल सदरलँड हा सुद्धा ऑस्ट्रेलिया संघाकडून खेळतो. 

twitter
6/8

टीम इंडियाची स्टार क्रिकेटर आणि उपकर्णधार स्मृती मंधाना ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देशाचं नाव उज्वल करतेय. स्मृतीचा भाऊ श्रवण मंधाना हा सुद्धा क्रिकेटर होता. 

twitter
7/8

महाराष्ट्र राज्याच्या क्रिकेट टीममधून तो खेळला आहे. भाऊ श्रवणला महाराष्ट्र राज्य अंडर-16 स्पर्धेत खेळताना पाहून स्मृतीला क्रिकेट खेळण्याची प्रेरणा मिळाली होती. 

twitter
8/8

सारा मॅकग्लाशन आणि पीटर मॅकग्लाशन

सारा मॅकग्लाशन आणि पीटर मॅकग्लाशन ही भावा बहिणीची जोडी सुद्धा न्यूझीलंड क्रिकेट संघाकडून खेळली आहे.  सारा मॅकग्लाशन हिने 2002 ते 2016 दरम्यान न्यूझीलंडसाठी 200 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यात 2 टेस्ट तर 134 वनडे आणि 76 टी 20 सामन्यांचा समावेश आहे. तिने एकूण 3500 धावा केल्या आहेत. पीटर मॅकग्लाशनने चार वनडे आणि 11 टी 20 मध्ये न्यूझीलंडचं प्रतिनिधित्व केलं.   

twitter
पुढील
अल्बम

भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे 'ते' बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने...

पुढील अल्बम

भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे &#039;ते&#039; बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने...

भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे 'ते' बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने...

भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे 'ते' बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने... 8
तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur &#039;वंदे भारत&#039;ची A To Z माहिती

तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur 'वंदे भारत'ची A To Z माहिती

तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur 'वंदे भारत'ची A To Z माहिती 8
कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!

कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!

कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना! 7
राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी

राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी

राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी 8