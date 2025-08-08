क्रिकेटचं मैदान गाजवणाऱ्या भावा बहिणीच्या 5 जोड्या, एका भारतीय जोडीचाही समावेश
Raksha Bandhan 2025 : भाऊ बहिणीच्या नात्याचा सण म्हणजे रक्षाबंधन. यादिवशी बहीण भावाला राखी बांधते आणि भाऊ तिचं संरक्षण करण्याचं वचन देतो. अनेक भावा बहिणीच्या जोड्यांची विविध क्षेत्रात मोठं नाव कमावलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा अशा भावा बहिणीच्या जोड्या आहेत ज्यांनी आपल्या देशाचं नाव उंचावलं.
Pooja Pawar | Aug 08, 2025, 03:39 PM IST
1/8
2/8
नाथन एस्टल आणि लिसा एस्टल
3/8
हॅरी टेक्टर आणि एलिस टेक्टर
4/8
जॉयस कुटुंब
आयरलँडच्या जॉयस कुटुंबातील एकूण चार सदस्य हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आहेत. यातील एड जॉयस हा इंग्लंड टीमकडून सुद्धा क्रिकेट खेळलाय. तर डॉमला आयरलँडसाठी तीन वनडे खेळण्याची संधी मिळाली. तर एड आणि डॉम यांच्या बहिणी इसोबेल आणि सेसेलिया यांनी सुद्धा अनेक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. इसोबेलने आयरलँडकडून एक टेस्ट सामना आणि 79 वनडे तर 55 टी 20 सामने खेळले आहेत. तसेच सेसेलियाकडे जवळपास 100 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे.
5/8
एनाबेल सदरलँड आणि विल सदरलँड
ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाची स्टार क्रिकेटर एनाबेल सदरलँड ही उत्कृष्ट फलंदाजी आणि गोलंदाजी करून संघासाठी मोठं योगदान देते. गोलंदाजीमध्ये सुद्धा सदरलँडच्या नावावर 59 विकेट्स आहेत. एनाबेल सदरलँड ही भारतात होणाऱ्या वुमन्स प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा खेळते. एनाबेलचा भाऊ विल सदरलँड हा सुद्धा ऑस्ट्रेलिया संघाकडून खेळतो.
6/8
7/8
8/8