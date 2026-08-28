/क्रिकेट जगतातील भावा बहिणीच्या 5 जोड्या, ज्यांनी खेळलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

Brother And Sister Pairs In International Cricket : आज देशभरात रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला जातोय. यादिवशी बहीण भावाच्या मनगटावर राखी बांधते आणि त्याच्या दीर्घायुष्याची प्रार्थना करते. तर दुसरीकडे भाऊ बहिणीला तिची रक्षा करण्याचं वचन देतो. क्रिकेट हा जगातील लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे. तेव्हा क्रिकेटमध्ये अशा भावाबहिणींच्या जोड्यांविषयी जाणून घेऊयात जे आपल्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले.
क्रिकेट हा जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे. यात काही भावा बहिणीच्या जोड्या सुद्धा आहेत ज्यांनी क्रिकेट क्षेत्रात मोठी कामगिरी करून आपल्या कुटुंबासह देशाचं नाव सुद्धा उंचावलं.
तेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचं मैदान वाजवणाऱ्या अशा 5 भावा बहिणीच्या जोड्यांविषयी जाणून घेऊयात.
हॅरी टेक्टर आयर्लंडच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक आहेत. 45 सामन्यात त्याने 50 च्या सरासरीने धावा केल्या. वनडे रँकिंगमध्ये तो चौथ्या क्रमांकावर आहे. हॅरीची बहीण एलिस टेक्टरने सुद्धा 2024 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध आयर्लंडसाठी वनडेत पदार्पण केले.
सारा मॅकग्लाशनने 2002 पासून 2016 पर्यंत न्यूझीलंडसाठी 200 हुन अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. यात 134 वनडे आणि 76 टी20 सामन्यांचा समावेश आहे. त्याच्या नावावर जवळपास 3500 धावा जमा आहेत. दरम्यान, पीटर मॅकग्लाशन यांनी चार एकदिवसीय आणि 11 टी20 सामन्यांत न्यूझीलंडचे प्रतिनिधित्व केले.
एनाबेल सदरलँड ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची प्रमुख ऑलराऊंडर आहे. एनाबेल सदरलँडच्या नावावर टेस्टमध्ये ४ तर वनडेत ३ शतकं आहेत. तसेच गोलंदाजीत सुद्धा तिने 145 विकेट्स घेतले आहेत. ती WPL मध्येही खेळते. ॲनाबेलचा भाऊ, विल सदरलँड हा सुद्धा ऑस्ट्रेलिया संघासाठी खेळतो.
नाथन एस्टल हा न्यूझीलंडच्या सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये सामील आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान द्विशतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड एस्टलच्या नावावर आहे. नाथनची बहीण लिसा एस्टल हिने सुद्धा न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आहे.
आयर्लंडची जॉयस फॅमिलीमध्ये चार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आहेत. यातील भाऊ एड जॉयस हा इंग्लंडकडून खेळला आहे तर डॉम जॉयस टाका आयर्लंडकडून खेळण्याची संधी मिळाली होती. त्यांच्या बहिणी, इसोबेल आणि सिसिलिया, यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळल्या आहेत.