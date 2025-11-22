English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुम्ही खात असलेली काळी मिरी शुद्ध की भेसळयुक्त, कसे ओळखाल?

Black Pepper Adulteration : बाजारातील काळी मिरीत पपईच्या बिया किंवा मिनरल ऑईलची भेसळ असते; ही ओळखण्यासाठी पाण्यात टाकणे, चोळल्यावर सुगंध येणे, कागदावर तेलाचे डाग पडणे अशा सोप्या ट्रिक्स वापरा.  

Nov 22, 2025, 04:47 PM IST
काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

आजकाल रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यांपासून ते बाजारात मिळणाऱ्या खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंमध्ये भेसळ केल्याच्या अनेक बातम्या समोर येत असतात. अशावेळी तुम्हाला सावध राहण्याची अधिक आवश्यकता आहे.  

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

ही भेसळ आता मसाल्यांमध्येही होताना दिसत आहे. असा एक मसाला जो सर्दी-खोकल्यावर रामबाम उपाय मानला जातो, तो मसाला म्हणजे काळी मिरी. बाजारात मिळणारी काळी मिरी भेसळयुक्त आहे की नाही हे तुम्ही काही सोप्या ट्रिक्सवरून ओळखू शकता.  

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

बाजारात मिळणाऱ्या काळ्या मिरीमध्ये बऱ्याचवेळा पपईच्या बिया किंवा मिनरल ऑईल मिसळले जाते. यामुळे फक्त जेवणाची चव बिघडत नाही तर, आरोग्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच काळी मिरी विकत घेताना तुम्ही या काही 5 सोप्या ट्रिक्सने त्यातील भेसळ ओळखू शकता.  

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

एका भांड्यात पाणी घेऊन त्यात चमचाभर काळी मिरीचे दाणे घाला. यातील शुद्ध काळी मिरी हलकी असल्यामुळे पाण्यावर तरंगेल आणि बनावट काळी मिरी भांड्याच्या तळाशी जाऊन बसेल. कारण पपईच्या बियांचे घनत्व काळी मिरीच्या शुद्ध दाण्यांपेक्षा कमी असते.   

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

तुमच्या हातावर काळी मिरीचे काही दाणे घ्या आणि हलक्या हाताने चोळा. जर काळी मिरी शुद्ध असेल तर लगेचच तिखट सुगंध येईल. तसेच जर असा सुगंध नाही आला तर ही काळी मिरी बनावट आहे किंवा खुप जुनी आहे.  

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

काळी मिरी चमकदार आणि ताजी दिसावी यासाठी मिनरल ऑईल किंवा ग्रीसची भेसळ केली जाते. हे ओळखण्यासाठी एका कागदावर काळी मिरीचे दाणे घ्या आणि दुसऱ्या कागदाने त्यावर जोर द्या. कागदावर तेलाचे डाग दिसले तर ती भेसळयुक्त काळी मिरी आहे.  

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

शुद्ध काळी मिरीच्या दाण्यांचा रंग गडद आणि त्यावर सुरकुत्या असतात आणि दाण्यांचा आकार जवळजवळ एकसारखाच असतो. तुम्ही विकत घेतलेल्या काळी मिरीचा रंग फिकट आणि आणि आकार गोलाकार असेल तर ते काळी मिरीचे दाणे नसून पपईच्या बिया आहेत.  

काळी मिरी भेसळ

Black Pepper Adulteration

एका काळी मिरीच्या दाण्याला दगडाने ठेचा. यानंतर काळी मिरीच्या आतील भाग गडद काळा किंवा भूरकट रंगाचा असेल तर ती बनावट काळी मिरी आहे. शुद्ध काळी मिरीचा आतील भाग पांढऱ्या रंगाचा असतो.  

