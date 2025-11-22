तुम्ही खात असलेली काळी मिरी शुद्ध की भेसळयुक्त, कसे ओळखाल?
Black Pepper Adulteration : बाजारातील काळी मिरीत पपईच्या बिया किंवा मिनरल ऑईलची भेसळ असते; ही ओळखण्यासाठी पाण्यात टाकणे, चोळल्यावर सुगंध येणे, कागदावर तेलाचे डाग पडणे अशा सोप्या ट्रिक्स वापरा.
