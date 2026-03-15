Mutual Fund News: म्यूचुअल फंडमधील गुंतवणुकीवर कर लागतो का? 5 गोल्डन टिप्स करेल तुमची बचत
जगातील सर्वाधिक लोक गुंतवणुकीसाठी म्यूचुअल फंडला पहिली पसंती देतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, या गुंतवणुकीवरही कर आकारला जातो. सदर बातमीतून हा कर कसा आकारला जातो आणि कर बचतीसाठी काही गोल्डन टिप्स जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 15, 2026, 04:07 PM IST
म्यूच्युअल फंडमधील गुतंवणूकीच्या कर बचतीसाठी खास टिप्स
5 Golden Tips For Save Tax Money: आजच्या काळात पैसे गुंतवणुकीसाठी म्यूचुअल फंड सर्वांचीच पहिली पसंती बनली आहे. अनेकजण त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी त्यात गुंतवणूक करतात. पण म्यूचुअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या 100 पैकी 99 टक्के लोकांना फंडवर कर कसा आकारला जातो? याबद्दल योग्य माहिती नसते. जर तुम्ही सुद्धा उज्वल भविष्यासाठी म्यूचुअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर, त्यावर आकारला जाणारा कर आणि अधिक नफा मिळवण्यासाठी काय करावे? याबद्दल माहित असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पर्याय
शॉर्ट टर्म गुंतवणूक आणि लाँग टर्म गुंतवणूक
म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म गुंतवणूक आणि लाँग टर्म गुंतवणूक अशा दोन परिस्थितींवर चालते. म्हणजेच तुम्ही किती काळ पैसे गुंतवत आहात यावर नफा आणि तोट्याचे गणित अवलंबून असते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, जर तुम्ही गुंतवणूक केल्यापासून 1 वर्षाच्या आत पैसे काढले, तर तुम्हाला झालेल्या नफ्यावर जवळजवळ 20 टक्के कर भरावा लागतो. याऐवजी तुम्ही गुंतवणुकीच्या एक किंवा त्यापेक्षा अधिक काळानंतर काढले तर नफ्यावर 12.5 कर भरावा लागतो. म्हणजेच लाँग टर्म गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरते.
जितका जास्त काळ गुंतवणूक , तितका नफा
डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर
SIP मध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर
