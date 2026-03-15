  Mutual Fund News: म्यूचुअल फंडमधील गुंतवणुकीवर कर लागतो का? 5 गोल्डन टिप्स करेल तुमची बचत

Mutual Fund News: म्यूचुअल फंडमधील गुंतवणुकीवर कर लागतो का? 5 गोल्डन टिप्स करेल तुमची बचत

जगातील सर्वाधिक लोक गुंतवणुकीसाठी म्यूचुअल फंडला पहिली पसंती देतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, या गुंतवणुकीवरही कर आकारला जातो. सदर बातमीतून हा कर कसा आकारला जातो आणि कर बचतीसाठी काही गोल्डन टिप्स जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 15, 2026, 04:07 PM IST
म्यूच्युअल फंडमधील गुतंवणूकीच्या कर बचतीसाठी खास टिप्स

5 Golden Tips For Save Tax Money: आजच्या काळात पैसे गुंतवणुकीसाठी म्यूचुअल फंड सर्वांचीच पहिली पसंती बनली आहे. अनेकजण त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी त्यात गुंतवणूक करतात. पण म्यूचुअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या 100 पैकी 99 टक्के लोकांना फंडवर कर कसा आकारला जातो? याबद्दल योग्य माहिती नसते. जर तुम्ही सुद्धा उज्वल भविष्यासाठी म्यूचुअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर, त्यावर आकारला जाणारा कर आणि अधिक नफा मिळवण्यासाठी काय करावे? याबद्दल माहित असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.   

गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पर्याय

फक्त व्यावसियिकांसाठीच नाही तर, मध्यमवर्गीय सामान्यांसाठीही म्यूचुअल फंड हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. यामध्ये तोट्याची जोखीम कमी प्रमाणात असते. तसेच योग्य प्रकारे नियोजन करून गुंतवणूक केल्यास अधिक नफा मिळवता येऊ शकतो. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी संयम राखणे आवश्यक आहे.   

शॉर्ट टर्म गुंतवणूक आणि लाँग टर्म गुंतवणूक

म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म गुंतवणूक आणि लाँग टर्म गुंतवणूक अशा दोन परिस्थितींवर चालते. म्हणजेच तुम्ही किती काळ पैसे गुंतवत आहात यावर नफा आणि तोट्याचे गणित अवलंबून असते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, जर तुम्ही गुंतवणूक केल्यापासून 1 वर्षाच्या आत पैसे काढले, तर तुम्हाला झालेल्या नफ्यावर जवळजवळ 20 टक्के कर भरावा लागतो. याऐवजी तुम्ही गुंतवणुकीच्या एक किंवा त्यापेक्षा अधिक काळानंतर काढले तर नफ्यावर 12.5 कर भरावा लागतो. म्हणजेच लाँग टर्म गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरते.   

जितका जास्त काळ गुंतवणूक , तितका नफा

म्यूचुअल फंडमधून अधिक नफा मिळवण्यासाठी मुख्य 5 टिप्स जाणून घेऊया. यामध्ये पैसा वेळेनुसार वाढतो. जेवढा जास्त काळ तुम्ही गुंतवणूक टिकवून ठेवाल, तेवढा तुमचा नफा चक्रवाढ पद्धतीने वाढेल. 10 वर्षांऐवजी 15 वर्षे गुंतवणूक केल्यास मिळणारी रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त असू शकते.   

डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर

नेहमी रेग्युलर प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. कारण, गेग्युलर प्लॅनमध्ये एजंटच्या कमिशनचे साधारण 0.5 टक्के ते 1 टक्के रक्कम कापली जाते. ही रक्कम लहान वाटत असली तरी 20 वर्षांमध्ये ती लाखो रुपयांचा फरक पाडू शकते.   

SIP मध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर

म्यूचुअल फंडमध्ये एकाचवेळी मोठी रक्कम न गुंतवता एसआयपी (SIP) द्वारे टप्पटप्प्यात गुंतवणूक करा. यामुळे बाजारात घसरण सुरू असताना देखील तुम्हाला जास्त युनिट्स मिळतात आणि नंतर त्याचा फायदा होतो.   

इक्विटी फंड

इक्विटी फंडमध्ये वर्षाला 1.25 लाख रुपयांपर्यंत नफा करमुक्त असतो. म्हणजेच जर तुम्हाला 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नफा झाला तर, 31 मार्चपूर्वी ते युनिट्स विकून नफा मिळवा आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी पुन्हा गुंतवणूक करा. यामुळे  तुमची खरेदी किंमत वाढेल आणि भविष्यात तुम्हाला कमी कर द्यावा लागतो.   

योग्य फंडाची निवड करा

जर एखाद्या फंडामध्ये सलग 2 ते 3 वर्षे गुंतवणूक करूनही अपेक्षेप्रमाणे नफा मिळाला नसेल तर, त्यातून बाहेर पडा आणि चांगल्या फंडात पैसे वळवा. तसेच तुमचे आर्थिक ध्येय पूर्ण होत आले की इक्विटीमधील पैसे हळूहळू सुरक्षित डेट फंडात जमा करा.   

